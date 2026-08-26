यश की मूवी टॉक्सिक की कैसी है बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत? हिंदी बेल्ट में फिल्म पहले दिन कमा सकती है इतने करोड़

चार साल के लंबे इंतजार के बाद यश बड़े पर्दे पर लौटे हैं और उनकी फिल्म टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स ने रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर माहौल गर्म कर दिया है। 26 अगस्त को फिल्म के कई शहरों में सुबह से शोज शुरू हुए, जिनमें हिंदी बेल्ट भी शामिल है। रिलीज से पहले ही एडवांस बुकिंग ने जिस तरह का उत्साह दिखाया, उससे साफ है कि यश के नाम का असर अब सिर्फ कर्नाटक या दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है।

फिल्म की एडवांस बुकिंग रिलीज से पहले ही बेहद मजबूत रही। 25 अगस्त तक भारत में 9 लाख से ज्यादा टिकट बिकने और करीब 41.75 करोड़ रुपये की एडवांस सेल की रिपोर्ट सामने आई थी।

अब असली नजर हिंदी बेल्ट पर है। केजीएफ सीरीज के बाद यश की लोकप्रियता उत्तर और मध्य भारत के दर्शकों के बीच तेजी से बढ़ी है। बड़े शहरों के अलावा छोटे शहरों में स्पॉट बुकिंग फिल्म की कमाई को और ऊपर ले जा सकती है।

हिंदी बेल्ट में कितनी हो सकती है कमाई?

मौजूदा एडवांस बुकिंग, सुबह के शोज की मांग और यश की बढ़ी हुई पैन-इंडिया फैन फॉलोइंग को देखते हुए हिंदी वर्जन से पहले दिन करीब 30 से 35 करोड़ रुपये नेट की कमाई का अनुमान लगाया जा सकता है।

अगर दिन बढ़ने के साथ स्पॉट बुकिंग में तेज उछाल आता है और शुरुआती दर्शकों की प्रतिक्रिया मजबूत रहती है, तो यह आंकड़ा ऊपर भी जा सकता है। मौजूदा ट्रेड अनुमानों में हिंदी वर्जन के 32 करोड़ रुपये से ज्यादा की ओपनिंग की संभावना भी जताई गई है।

यानी हिंदी बेल्ट में टॉक्सिक के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह साबित करना है कि केजीएफ के बाद यश ने जो स्टारडम बनाया है, वह अब हिंदी दर्शकों के बीच भी बॉक्स ऑफिस पर पैसा खींच सकता है।

दक्षिण भारत में बंपर शुरुआत लगभग तय

दक्षिण भारत में तस्वीर और भी मजबूत दिखाई दे रही है। कन्नड़ में यश का जबरदस्त फैन बेस है, जबकि तमिल, तेलुगू और मलयालम बाजारों में भी फिल्म को अच्छी शुरुआत मिल रही है। रिलीज से पहले की बुकिंग में कन्नड़ वर्जन सबसे आगे रहा।

देशभर में फिल्म की एडवांस बुकिंग 25 अगस्त तक 43.64 करोड़ रुपये के पार पहुंचने की रिपोर्ट थी, जबकि बाद के अपडेट में यह आंकड़ा और ऊपर गया।

इसका मतलब साफ है, टॉक्सिक को पहले दिन दर्शकों तक पहुंचने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ रहा, बल्कि अब सवाल यह है कि दिन खत्म होने तक कमाई कितनी दूर जाती है।

क्या है टॉक्सिक की कहानी?

टॉक्सिक की कहानी पुराने दौर के गोवा की पृष्ठभूमि में बुनी गई है। फिल्म की दुनिया में अंडरवर्ल्ड, ड्रग कार्टेल, सत्ता, धोखा और बदलते रिश्तों का खेल है। यश फिल्म में राया के किरदार में नजर आ रहे हैं, जो अपराध की दुनिया में अपनी जगह बनाते हुए सत्ता के लिए खतरनाक संघर्ष में उतरता है।

फिल्म का टोन केजीएफ से अलग और ज्यादा डार्क बताया गया है। कहानी में गैंगस्टर ड्रामा के साथ पारिवारिक रिश्तों और विश्वासघात का पहलू भी अहम है। फिल्म को ‘ए’ सर्टिफिकेट मिला है और इसका रनटाइम तीन घंटे से ज्यादा है।

यश के साथ बड़ी स्टारकास्ट

टॉक्सिक में यश के साथ कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंत अहम भूमिकाओं में हैं। यश फिल्म में दोहरी भूमिका में नजर आ रहे हैं। कियारा आडवाणी का किरदार नादिया है, फिल्म का निर्देशन गीतू मोहनदास ने किया है। वह इसके लेखन से भी जुड़ी हैं। यश भी फिल्म के निर्माता हैं।

केजीएफ के बाद यश की असली परीक्षा

यश की पिछली फिल्म केजीएफ: चैप्टर 2 ने उन्हें पैन-इंडिया स्टार बना दिया था। अब टॉक्सिक उनकी उसी लोकप्रियता की अगली बड़ी परीक्षा है। खासकर हिंदी बाजार में यह फिल्म बताएगी कि क्या यश की फैन फॉलोइंग सिर्फ केजीएफ की याद तक सीमित है या उन्होंने स्थायी स्टारडम हासिल कर लिया है।

फिलहाल एडवांस बुकिंग और सुबह के शोज के संकेत उत्साह बढ़ाने वाले हैं। दक्षिण भारत में जहां बंपर शुरुआत की उम्मीद है, वहीं हिंदी बेल्ट में 30-35 करोड़ रुपये की संभावित ओपनिंग टॉक्सिक को एक मजबूत पैन-इंडिया शुरुआत दिला सकती है। अगर छोटे शहरों की स्पॉट बुकिंग भी रफ्तार पकड़ती है, तो दिन खत्म होने तक तस्वीर और बड़ी हो सकती है।