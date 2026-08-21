यश की 'टॉक्सिक' ने एडवांस बुकिंग में मचाया तहलका, 10 घंटे में बेच दी इतने करोड़ की टिकट

साउथ सिनेमा के सुपरस्टार यश एक बार फिर बड़े पर्दे पर तबाही मचाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। 'केजीएफ चैप्टर 2' की एतिहासिक सफलता के बाद फैंस उनकी अगली एक्शन-थ्रिलर फ़िल्म 'टॉक्सिक: द फेयरी टेल फॉर ग्रोन अप्स' का बेसब्री से इंतजार कर रहे है।

अब जब फ़िल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है, तो शुरुआती आंकड़ों ने पूरे भारतीय सिनेमा जगत को हैरान कर दिया है। गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी यह फ़िल्म अपने हिंदी-डब वर्जन के साथ बॉक्स ऑफिस पर एक नया इतिहास रचती नज़र आ रही है।

6 घंटे में बिकीं 30,000 से ज्यादा टिकटें

शुक्रवार सुबह 8 बजे जैसे ही 'टॉक्सिक' की एडवांस बुकिंग के विंडो खुले, फैंस ने टिकट खिड़की पर धावा बोल दिया। देश की शीर्ष 3 नेशनल सिनेमा चेन्स—PVR, INOX और Cinepolis में महज 6 घंटे के भीतर ही फिल्म की 30 हजार से अधिक टिकटें बिक गईं।

यह शुरुआती रफ्तार इतनी तेज है कि इसने पिछले कुछ वर्षों में आई कई बड़ी ब्लॉकबस्टर फ़िल्मों के रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। शुरुआती 6 घंटों की बिक्री के मामले में 'टॉक्सिक' ने एनिमल, टाइगर 3 और 'स्पाइडर-मैन' जैसी फ़िल्मों के प्री-सेल आंकड़ों को भी पीछे छोड़ दिया है।

आंकड़ों के अनुसार, 'टॉक्सिक' ने सिर्फ 10 घंटों में 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की टिकटें बेच डाली है। सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार कन्नड़ में फिल्म के पहले दिन के लिए शुक्रवार दोपहर 2 बजे तक 54569 टिकटों की प्री सेल हुई है। वहीं हिंदी में फिल्म की अब तक 22 हजार 247 टिकटों की प्री सेल हो चुकी है। इसी के साथ इस फिल्म ने बिना ब्लॉक सीटों के देश भर में कुल 76 हजार 816 टिकटों की सेल से 3.74 करोड़ कमा लिए हैं। वहीं ब्लॉक सीटों के साथ इसकी कमाई 8.75 करोड़ रुपए हुई है।

पहले दिन 50 करोड़ से ज्यादा का हो सकता है धमाका

फ़िल्म ट्रेड एनालिस्ट्स और बॉक्स ऑफिस एक्सपर्ट्स का मानना है कि 'टॉक्सिक' की यह शुरुआती स्पीड केवल एक ट्रेलर है। जिस तरह से मल्टीप्लेक्स और सिंगल स्क्रीन्स दोनों जगह बुकिंग्स को लेकर दीवानगी देखने को मिल रही है, उससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि यह फिल्म अकेले हिंदी भाषा में 45 करोड़ से 55 करोड़ रुपए के बीच का विशाल ओपनिंग डे कलेक्शन दर्ज कर सकती है।

2026 की दूसरी सबसे बड़ी एडवांस बुकिंग

'टॉक्सिक' ने एडवांस बुकिंग के मामले में दूसरा सबसे बड़ा स्थान हासिल कर लिया है। इससे आगे केवल 'धुरंधर 2' है। हालांकि, ट्रेड पंडितों का कहना है कि यह उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि 'धुरंधर 2' एक स्थापित फ्रैंचाइजी का हिस्सा थी, जबकि 'Toxic' एक ओरिजिनल स्टैंडअलोन फ़िल्म है जो मूल रूप से कन्नड़ भाषा में बनी है। बिना किसी प्रीक्वल का सहारा लिए इतना बड़ा क्रेज पैदा करना यश के पैन-इंडिया स्टारडम का सबसे बड़ा सबूत है।