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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: Tuesday, 25 August 2026 (15:43 IST)

OTT Releases This Week: बॉबी देओल से लेकर माइकल जैक्सन तक, इस हफ्ते ओटीटी पर रिलीज हो रही हैं ये धांसू फिल्में और सीरीज

OTT Releases This Week: बॉबी देओल से लेकर माइकल जैक्सन तक, इस हफ्ते ओटीटी पर रिलीज हो रही हैं ये धांसू फिल्में और सीरीज
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Updated: Tue, 25 Aug 2026 (15:49 IST)
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वीकेंड का असली मजा तो सोफे पर पसर कर अपनी फेवरेट सीरीज या फिल्म देखने में ही है, है ना? अगर आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह हफ्ता ओटीटी लवर्स के लिए फुल-टू ब्लॉकबस्टर होने वाला है। सस्पेंस, मर्डर मिस्ट्री, रोमांस और बदले की आग... सब कुछ आपकी स्क्रीन पर परोसा जा रहा है। आइए बिना देर किए आपको बताते हैं इस हफ्ते रिलीज होने वाली टॉप फिल्मों और वेब सीरीज का पूरा कच्चा-चिट्ठा।
 

1. बंदर (Bandar) - सस्पेंस और क्राइम का कॉकटेल

लॉर्ड बॉबी का जलवा अभी भी बरकरार है! 'बंदर' एक इंटेंस क्राइम थ्रिलर है जो आपको स्क्रीन से नजरें नहीं हटाने देगी।  
  • स्टोरी लाइन: यह कहानी एक टीवी स्टार समर की है, जिसका स्टारडम अब ढलान पर है। उसकी जिंदगी में तूफान तब आता है जब उसकी एक्स-गर्लफ्रेंड उस पर रेप का झूठा आरोप लगाती है। इसके बाद शुरू होता है एक करप्ट लीगल सिस्टम से बचने का खौफनाक खेल।  
  • स्टारकास्ट: बॉबी देओल, सान्या मल्होत्रा, सबा आजाद और सपना पब्बी।  
  • प्लेटफॉर्म और रिलीज डेट: यह फिल्म 28 अगस्त को 'ZEE5' (जी5) पर दस्तक दे रही है।  
 

2. द विस्पर मैन (The Whisper Man) - खौफनाक हॉलीवुड थ्रिलर

अगर आपको डार्क और मिस्ट्री वाली कहानियां पसंद हैं, तो इसे अपनी वॉचलिस्ट में जरूर डाल लीजिए।
  • स्टोरी लाइन: एक क्राइम राइटर की दुनिया तब उजड़ जाती है जब उसका 8 साल का बच्चा किडनैप हो जाता है। अपने जिगर के टुकड़े को बचाने के लिए वह अपने उस जासूस पिता की मदद लेता है, जिससे उसके रिश्ते सालों पहले खत्म हो चुके थे। बाप-बेटे का यह सफर रोंगटे खड़े कर देगा।  
  • प्लेटफॉर्म और रिलीज डेट: यह फिल्म 28 अगस्त को 'नेटफ्लिक्स' (Netflix) पर रिलीज हो रही है।  
 

3. ठुकरा के मेरा प्यार (Thukra Ke Mera Pyaar) - देसी रोमांस और बदले की आग

इश्क में जब धोखा मिलता है, तो इंसान किस हद तक जा सकता है? यह सीरीज इसी जुनून की कहानी है।
  • स्टोरी लाइन: यह एक रोमांटिक रिवेंज ड्रामा है, जहां कुलदीप और शानिवाक की जिंदगी में प्यार के बाद शुरू होता है बदले का ऐसा खेल, जो हर एपिसोड के साथ और गहराता जाएगा।  
  • प्लेटफॉर्म और रिलीज डेट: यह धांसू सीरीज 28 अगस्त से 'जियो हॉटस्टार' (JioHotstar) पर स्ट्रीम हो रही है।  
 

4. माइकल (Michael) - किंग ऑफ पॉप की अनसुनी कहानी

पॉप म्यूजिक के दीवानों के लिए यह हफ्ता बहुत खास है। माइकल जैक्सन के मूनवॉक और उनकी विवादित जिंदगी को अब आप घर बैठे देख सकते हैं।
  • स्टोरी लाइन: यह फिल्म दुनिया के सबसे महान पॉप स्टार माइकल जैक्सन की बायोपिक है। उनके फर्श से अर्श तक पहुंचने और जिंदगी के तमाम उतार-चढ़ावों व विवादों को इसमें बेहद शानदार ढंग से पिरोया गया है।  
  • प्लेटफॉर्म और रिलीज डेट: यह फिल्म 29 अगस्त को 'जियो हॉटस्टार' (JioHotstar) पर आ रही है।
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