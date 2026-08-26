कृति सेनन के राखी एड पर बवाल के बाद GIVA ने हटाया विज्ञापन, जारी किया माफीनामा

बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन के एक विज्ञापन को लेकर जमकर बवाल मचा हुआ है। एक ज्वेलरी ब्रांड के इस विज्ञापन में कृति बेहद बोल्ड आउटफिट पहने अपने ऑनस्क्रीन भाई और पालतू डॉग को राखी बांधती नजर आ रही है। यूजर्स रक्षाबंधन जैसे पवित्र त्योहार के एड में कृति के आउटफिट पर सवाल उठा रहे थे।

सोशल मीडिया के एक वर्ग ने इस विज्ञापन पर आपत्ति जताते हुए कहा कि पारंपरिक भारतीय त्यौहार पर ऐसा आधुनिक और बोल्ड पहनावा 'अशोभनीय' है। आलोचकों का तर्क था कि रक्षाबंधन जैसे पवित्र त्यौहार पर इस तरह के वस्त्र भारतीय संस्कृति और धार्मिक भावनाओं का अपमान करते हैं। इसके अलावा, पालतू जानवर को राखी बांधने के विचार पर भी कुछ यूजर्स ने नाराजगी जताई।

कंगना रनौत का तंज: "क्या कोई बिकिनी में राखी बांधता है?"

मामले ने तब तूल पकड़ा जब अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने इस विवाद में एंट्री ली। कंगना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट शेयर करते हुए कृति के पहनावे पर तीखा हमला बोला। उन्होंने लिखा, आज की महिला वैश्विक है और हमारे पास एथनिक से लेकर वेस्टर्न तक कई विकल्प मौजूद हैं। लेकिन ऐसे में कोई अपने भाई को बिकिनी या अंडरगारमेंट्स जैसे कपड़ों में राखी क्यों बांधेगा? यह विज्ञापन जानबूझकर अजीब बनाया गया लगता है।



कृति सेनन का मुंहतोड़ जवाब: "संस्कृति नेकलाइन में नहीं, दिल में होती है"

कंगना और ट्रोलर्स के निशाने पर आने के बाद कृति सेनन ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी और इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक विस्तृत पोस्ट शेयर की। कृति ने संस्कृति के नाम पर महिलाओं के कपड़ों को जज करने की मानसिकता पर सवाल उठाए।

कृति ने लिखा, त्यौहारों का सार आपके कपड़ों में नहीं, बल्कि परंपराओं के प्रति आपकी भावनाओं और अर्थ में छिपा होता है। रक्षाबंधन सुरक्षा और स्नेह का धागा है। मैं और मेरी बहन एक-दूसरे को राखी बांधते हैं और यही प्यार हम अपने पालतू जानवरों तक भी ले जाते हैं क्योंकि वे भी हमारे परिवार का हिस्सा हैं। हम आखिर कब महिलाओं को यह बताना बंद करेंगे कि उन्हें क्या पहनना चाहिए? किसी महिला का अपनी संस्कृति के प्रति सम्मान उसके कपड़ों से नहीं नापा जा सकता। संस्कृति और परंपराएं दिल में होती हैं, किसी की नेकलाइन में नहीं!

GIVA ने मांगी माफी, विज्ञापन हटाया

चौतरफा बढ़ते दबाव, बायकॉट की धमकियों और सोशल मीडिया बहस के बीच ज्वेलरी ब्रांड GIVA ने एक आधिकारिक बयान जारी कर विज्ञापन को वापस लेने की घोषणा कर दी। ब्रांड ने कहा, हम भारतीय संस्कृति, परंपराओं और त्यौहारों का गहरा सम्मान करते हैं। हमारा इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना बिल्कुल नहीं था। यदि हमारे विज्ञापन से किसी वर्ग की भावनाएं आहत हुई हैं, तो हम सम्मानपूर्वक इस विज्ञापन को सभी मीडिया माध्यमों से हटा रहे हैं।