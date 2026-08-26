  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. nani bollywood love amitabh bachchan agneepath inspired hindi movies career
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Wednesday, 26 August 2026 (11:16 IST)

साउथ स्टार नानी के दिल में बसा है बॉलीवुड, अमिताभ बच्चन की 'अग्निपथ' ने बदली जिंदगी

Nani Bollywood love
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Wed, 26 Aug 2026 (11:18 IST)
google-news
तेलुगु अभिनेता नानी के लिए बॉलीवुड के प्रति उनका प्रेम शुरू होने की कुछ मीठी यादे हैं। अभिनेता नानी ने अभी तक एक भी हिंदी फिल्म में काम नहीं किया है। लेकिन उन्होंने बचपन में अमिताभ बच्चन अभिनीत 'अग्निपथ' देखी थी और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।
 
नानी ने कहा था, मैंने यहां (उत्तर में) रहने वाले लोगों की तुलना में बहुत अधिक हिंदी फिल्में देखी हैं। यहां कुछ बेहतरीन निर्देशक हैं जिनके साथ मैं हर बार काम करना चाहता हूं। मैं बच्चन सर का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। जब मैं कोई एक प्रबल किरदार चाहता था... तब मैं हमेशा ‘अग्निपथ’ जैसी पटकथा की तलाश करता था। बचपन में मेरे लिए यह खास बात होती थी।
‘अग्निपथ’ में अमिताभ बच्चन ने विजय दीनानाथ चौहान की भूमिका निभाई थी, जो मुंबई अपराध जगत का हिस्सा बनकर अपने पिता की मौत और अपने परिवार के साथ हुए अन्याय का बदला लेने की कोशिश करता है।
 
उन्होंने कहा था कि इस फिल्म ने न केवल उन्हें फिल्मों का शौकीन बना दिया, बल्कि उन्हें एक थ्रिलर सहित कुछ कहानियां लिखने के लिए भी प्रेरित किया। अभिनेता ने कहा, 'अग्निपथ' मेरी पहली फिल्म के लिए प्रेरणा थी।
 
बता दें कि साउथ के नेचुरल स्टार नानी का असली नाम घंटा नवीन बाबू है। उन्हें साउथ में नानी टैग मिला हुआ है। वो एक्टर होने के साथ-साथ एक सफल प्रोड्यूसर भी हैं। नानी जल्द ही फिल्म 'द पैराडाइज' में नजर आने वाले हैं। 
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
निर्देशक कुक्कू कोहली का कार्डियक अरेस्ट की वजह से निधन, 77 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

साउथ स्टार नानी के दिल में बसा है बॉलीवुड, अमिताभ बच्चन की 'अग्निपथ' ने बदली जिंदगी

साउथ स्टार नानी के दिल में बसा है बॉलीवुड, अमिताभ बच्चन की 'अग्निपथ' ने बदली जिंदगीतेलुगु अभिनेता नानी के लिए बॉलीवुड के प्रति उनका प्रेम शुरू होने की कुछ मीठी यादे हैं। अभिनेता नानी ने अभी तक एक भी हिंदी फिल्म में काम नहीं किया है। लेकिन उन्होंने बचपन में अमिताभ बच्चन अभिनीत 'अग्निपथ' देखी थी और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।

निर्देशक कुक्कू कोहली का कार्डियक अरेस्ट की वजह से निधन, 77 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

निर्देशक कुक्कू कोहली का कार्डियक अरेस्ट की वजह से निधन, 77 साल की उम्र में ली अंतिम सांस90 के दशक की ब्लॉकबस्टर एक्शन फिल्मों से हिंदी सिनेमा को नई दिशा देने वाले मशहूर फिल्म निर्देशक कुक्कू कोहली का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। कार्डियक अरेस्ट के कारण उन्होंने मुंबई में अंतिम सांस ली। उनके अचानक चले जाने से पूरे बॉलीवुड जगत में शोक की लहर दौड़ गई है।

यश की मूवी टॉक्सिक की कैसी है बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत? हिंदी बेल्ट में फिल्म पहले दिन कमा सकती है इतने करोड़

यश की मूवी टॉक्सिक की कैसी है बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत? हिंदी बेल्ट में फिल्म पहले दिन कमा सकती है इतने करोड़यश की बहुप्रतीक्षित फिल्म टॉक्सिक 26 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। सुबह के शोज में मजबूत एडवांस बुकिंग और दर्शकों की दिलचस्पी ने पहले दिन जोरदार कमाई के संकेत दिए हैं। दक्षिण भारत में ओपनिंग बंपर रहने की उम्मीद है, जबकि हिंदी बेल्ट में 30-35 करोड़ रुपये की शुरुआत संभव है।

OTT Releases This Week: बॉबी देओल से लेकर माइकल जैक्सन तक, इस हफ्ते ओटीटी पर रिलीज हो रही हैं ये धांसू फिल्में और सीरीज

OTT Releases This Week: बॉबी देओल से लेकर माइकल जैक्सन तक, इस हफ्ते ओटीटी पर रिलीज हो रही हैं ये धांसू फिल्में और सीरीजइस हफ्ते ओटीटी (OTT) पर मनोरंजन का तगड़ा डोज मिलने वाला है। अगर आप वीकेंड पर घर बैठे कुछ रोमांचक देखने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो नेटफ्लिक्स, जियो हॉटस्टार और जी5 जैसे प्लेटफॉर्म्स पर एक्शन, थ्रिलर और रोमांस से भरी कई वेब सीरीज और फिल्में रिलीज हो रही हैं। बॉबी देओल की सस्पेंस से भरी 'बंदर' हो या माइकल जैक्सन की जिंदगी पर बनी बायोपिक, यह हफ्ता बिंज वॉच करने वालों के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है।

पहले कंगना रनौत बनो...', तापसी-सोनू सूद से लेकर कृति सेनन तक, पंगा क्वीन ने सरेआम उतारी इज्जत!

पहले कंगना रनौत बनो...', तापसी-सोनू सूद से लेकर कृति सेनन तक, पंगा क्वीन ने सरेआम उतारी इज्जत!बॉलीवुड की 'पंगा क्वीन' कंगना रनौत ने एक बार फिर इंडस्ट्री के कई दिग्गजों की सरेआम क्लास लगा दी है। मीडिया के सामने कंगना ने तापसी पन्नू, सोनू सूद और राखी सावंत को 'नाकाम' और 'भूखा-नंगा' तक कह डाला। इसके अलावा, कंगना ने कृति सेनन के हालिया रक्षाबंधन विज्ञापन पर भी निशाना साधते हुए उनके कपड़ों को 'अंडरगार्मेंट्स' बताकर तीखा तंज कसा। कंगना का यह बेबाक और आक्रामक अंदाज अब सोशल मीडिया पर बवाल काट रहा है।

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरल

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरलबॉलीवुड की 'बेबी डॉल' सनी लियोनी अपनी बोल्डनेस के लिए जानी जाती हैं। सनी अपनी हॉट एंड सिजलिंग तस्वीरों से इंरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। फैंस सनी लियोनी की तस्वीरों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस बार सनी लियोनी ने मालदीव वेकेशन से अपनी कुछ बोल्ड तस्वीरें शेयर की है।

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाज

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाजपलक तिवारी हमेशा से ही अपने बेहतरीन फैशन सेंस और गॉर्जियस स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने अपनी दिलकश अदाओं से एक बार फिर फैंस का दिल जीत लिया है। पलक ने एक बेहद यूनीक और स्टाइलिश गोल्डन कॉर्सेट टॉप में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़का

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़काटीवी और सोशल मीडिया सेंसेशन निक्की तंबोली अपने अपने बोल्ड और दिलकश अंदाज के लिए मशहूर हैं। वह अपनी सिजलिंग अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। इस बार निक्की ने मरून कलर की साड़ी में अपनी कुछ सुपर सिजलिंग तस्वीरें शेयर की है। खूबसूरत शिमरी साड़ी में निक्की की अदाएं देखने लायक है।

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिल

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिलश्वेता तिवारी अपने ग्लैमरस लुक्स की वजह से सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। श्वेता का बोल्ड अंदाज देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वह दो बच्चों की मां हैं। 45 साल की श्वेता तिवारी की तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार लुटाते हैं। इस बार श्वेता तिवारी ने वेकेशन से अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलका

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलकाअपनी नीली आंखों और कातिलाना अदाओं से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली सेलिना जेटली पिछले 14 साल से अभिनय की दुनिया से दूर हैं। उन्हें आखिरी बार साल 2011 में आई फिल्म 'थैंक यू' में देखा गया था। इसके बाद वह 2012 में 'विल यू मैरी' में कैमियो रोल में नजर आई थीं।