साउथ स्टार नानी के दिल में बसा है बॉलीवुड, अमिताभ बच्चन की 'अग्निपथ' ने बदली जिंदगी

तेलुगु अभिनेता नानी के लिए बॉलीवुड के प्रति उनका प्रेम शुरू होने की कुछ मीठी यादे हैं। अभिनेता नानी ने अभी तक एक भी हिंदी फिल्म में काम नहीं किया है। लेकिन उन्होंने बचपन में अमिताभ बच्चन अभिनीत 'अग्निपथ' देखी थी और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।

नानी ने कहा था, मैंने यहां (उत्तर में) रहने वाले लोगों की तुलना में बहुत अधिक हिंदी फिल्में देखी हैं। यहां कुछ बेहतरीन निर्देशक हैं जिनके साथ मैं हर बार काम करना चाहता हूं। मैं बच्चन सर का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। जब मैं कोई एक प्रबल किरदार चाहता था... तब मैं हमेशा ‘अग्निपथ’ जैसी पटकथा की तलाश करता था। बचपन में मेरे लिए यह खास बात होती थी।

‘अग्निपथ’ में अमिताभ बच्चन ने विजय दीनानाथ चौहान की भूमिका निभाई थी, जो मुंबई अपराध जगत का हिस्सा बनकर अपने पिता की मौत और अपने परिवार के साथ हुए अन्याय का बदला लेने की कोशिश करता है।

उन्होंने कहा था कि इस फिल्म ने न केवल उन्हें फिल्मों का शौकीन बना दिया, बल्कि उन्हें एक थ्रिलर सहित कुछ कहानियां लिखने के लिए भी प्रेरित किया। अभिनेता ने कहा, 'अग्निपथ' मेरी पहली फिल्म के लिए प्रेरणा थी।

बता दें कि साउथ के नेचुरल स्टार नानी का असली नाम घंटा नवीन बाबू है। उन्हें साउथ में नानी टैग मिला हुआ है। वो एक्टर होने के साथ-साथ एक सफल प्रोड्यूसर भी हैं। नानी जल्द ही फिल्म 'द पैराडाइज' में नजर आने वाले हैं।