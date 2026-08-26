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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Updated : Wednesday, 26 August 2026 (13:13 IST)

निर्देशक कुकू कोहली का कार्डियक अरेस्ट की वजह से निधन, 77 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

Kuku Kohli Death
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Wed, 26 Aug 2026 (13:13 IST)
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90 के दशक की ब्लॉकबस्टर एक्शन फिल्मों से हिंदी सिनेमा को नई दिशा देने वाले मशहूर फिल्म निर्देशक कुकू कोहली का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। कार्डियक अरेस्ट के कारण उन्होंने मुंबई में अंतिम सांस ली। उनके अचानक चले जाने से पूरे बॉलीवुड जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। 
 
कुकू कोहली को सबसे ज्यादा 1991 की सुपरहिट फिल्म 'फूल और कांटे' (Phool Aur Kaante) के निर्देशन के लिए याद किया जाता है। इसी फिल्म से उन्होंने अभिनेता अजय देवगन को हिंदी सिनेमा में बतौर मुख्य अभिनेता लॉन्च किया था।
 
फिल्म निर्माता और कुकू कोहली के करीबी दोस्त अशोक पंडित ने उनके निधन की पुष्टि की। अशोक पंडित ने मीडिया से बातचीत में गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा, "मैं उनके बेहद करीब था। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि उनका निधन हो गया है। वह पूरी तरह स्वस्थ थे, अपने खान-पान को लेकर बेहद सतर्क रहते थे और शारीरिक रूप से फिट थे। वह हमेशा हंसते-मुस्कुराते रहने वाले और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर इंसान थे। मैंने उन्हें कभी उदास नहीं देखा।
 
कुकू कोहली ने बॉलीवुड में अपनी यात्रा की शुरुआत शोमैन राज कपूर के मार्गदर्शन में की थी। उन्होंने कई वर्षों तक राज कपूर के साथ बतौर सहायक निर्देशक काम किया। इसके बाद उन्होंने राहुल रवैल की दो ब्लॉकबस्टर फिल्मों—बेताब (1983) और अर्जुन (1985) में भी सहायक निर्देशक की भूमिका निभाई, जिससे उन्हें बॉलीवुड के बड़े एक्शन सिनेमा को समझने का मौका मिला।
 
1991 में कुकू कोहली ने बतौर स्वतंत्र निर्देशक फिल्म 'फूल और कांटे' से अपनी नई शुरुआत की। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऑल-टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इस फिल्म में अजय देवगन की दो चलती मोटरसाइकिलों पर पैर रखकर की गई एंट्री आज भी भारतीय सिनेमा के इतिहास के सबसे प्रतिष्ठित एक्शन दृश्यों में गिनी जाती है।
 
90 के दशक में दीं कई हिट फिल्में
फूल और कांटे की अपार सफलता के बाद कुकू कोहली ने 90 के दशक में एक के बाद एक कई सफल फिल्मों का निर्देशन किया। इसमें कोहराम (1991), सुहाग (1994), हकीकत (1995), अनाड़ी नं. 1 (1999) जैसी फिल्में शामिल है। उन्होंने 'ये दिल आशिकाना' (2002) और 'वो तेरा नाम था' (2004) जैसी फिल्मों का निर्देशन भी किया।
 
कुकू कोहली का व्यक्तिगत जीवन भी फिल्मी जगत से गहराई से जुड़ा रहा। उनकी पहली शादी रीता कोहली से हुई थी, जिनसे उनकी दो बेटियां—निर्माता पूजा कोहली और निर्देशक करिश्मा कोहली हैं। करिश्मा कोहली ने नेटफ्लिक्स की चर्चित सीरीज 'द फेम गेम' का सह-निर्देशन किया है।
 
बाद में, वर्ष 1990 में कुक्कू कोहली ने बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री अरुणा ईरानी से विवाह किया था। फिल्मों के अलावा कुकू कोहली अपने सामाजिक कार्यों के लिए भी जाने जाते थे। उन्होंने लोनावला में बुजुर्गों के लिए एक ओल्ड एज होम (वृद्धाश्रम) की स्थापना की थी और वह जीवन के अंतिम दिनों तक इसके संचालन और कल्याणकारी कार्यों में सक्रिय रहे।
 
ओशिवारा श्मशान घाट पर होगा अंतिम संस्कार
कुकू कोहली के निधन की खबर मिलते ही हिंदी फिल्म उद्योग के कई बड़े कलाकारों और निर्देशकों ने सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उनका अंतिम संस्कार मुंबई के ओशिवारा श्मशान घाट पर किया जाएगा, जहां बॉलीवुड की तमाम हस्तियां उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचेंगी।
 
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