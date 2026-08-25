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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Updated : Tuesday, 25 August 2026 (12:39 IST)

'टॉक्सिक' की शूटिंग के दौरान प्रेग्नेंट थीं कियारा आडवाणी! यश का रिएक्शन याद कर इमोशनल हुईं एक्ट्रेस, खुद खोला राज

'प्रेग्नेंसी के दौरान मुझे...', 'टॉक्सिक' के सेट का किस्सा सुनाते हुए को-स्टार यश और डायरेक्टर गीतू पर प्यार लुटा गईं कियारा!

'टॉक्सिक' की शूटिंग के दौरान प्रेग्नेंट थीं कियारा आडवाणी! यश का रिएक्शन याद कर इमोशनल हुईं एक्ट्रेस, खुद खोला राज
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published: Tue, 25 Aug 2026 (12:39 IST)
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'टॉक्सिक' की शूटिंग के दौरान प्रेग्नेंट थीं कियारा आडवाणी! यश का रिएक्शन याद कर इमोशनल हुईं एक्ट्रेस, खुद खोला राज
बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी इन दिनों अपनी अपकमिंग पैन-इंडिया फिल्म 'टॉक्सिक: अ फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' (Toxic: A Fairy Tale for Grown-Ups) को लेकर सुर्खियों में हैं। हाल ही में इस फिल्म का चेन्नई में ग्रैंड प्री-रिलीज़ इवेंट हुआ, जहां कियारा ने अपनी पर्सनल लाइफ और फिल्म की शूटिंग से जुड़ा एक ऐसा राज खोला, जिसे सुनकर वहां मौजूद हर किसी का दिल खुशी से भर गया।
 

'परिवार के बाद सबसे पहले आपको बताया'

स्टेज पर रॉकिंग स्टार यश (Yash) और डायरेक्टर गीतू मोहनदास (Geetu Mohandas) की मौजूदगी में कियारा ने अपनी प्रेग्नेंसी के दिनों को याद किया। फिल्म में 'नादिया' का अहम किरदार निभा रहीं कियारा ने बताया कि 'टॉक्सिक' के सेट पर काम करने का अनुभव उनके लिए बहुत खास रहा। उन्होंने यश और गीतू की तरफ देखते हुए कहा, "जब मैं प्रेग्नेंट हुई, तो मेरी फैमिली के बाद आप दोनों ही वो पहले इंसान थे, जिनके साथ मैंने यह खुशखबरी शेयर की थी।"
 

यश और गीतू का वो रिएक्शन, जो कियारा नहीं भूल पाएंगी

कियारा ने आगे जो बताया, वो साबित करता है कि यश सिर्फ पर्दे पर ही नहीं, बल्कि असल जिंदगी में भी बड़े दिल वाले इंसान हैं। कियारा ने इमोशनल होते हुए कहा, "उस वक्त आपने एक पल के लिए भी यह नहीं सोचा कि अब फिल्म कैसे पूरी होगी या शूटिंग का शेड्यूल कैसे मैनेज होगा। आप दोनों के चेहरों पर एक बड़ी सी मुस्कान थी और आंखों में खुशी के आंसू थे। आपने मुझे बधाई दी और कहा- 'कियारा, अब हम अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन समय बिताने वाले हैं।'"
 

'सेट पर आओ, जो मन करे खाओ'

इस सपोर्ट से कियारा इतनी गदगद थीं कि उन्होंने यश और गीतू को दुनिया की सबसे बेहतरीन टीम बता दिया। उन्होंने कहा, "मैं यह कभी नहीं भूल सकती। आपने मुझसे कहा कि बस आराम से सेट पर आओ, जो मन करे वो खाओ और हम मिलकर सबसे शानदार फिल्म बनाएंगे... और सच में हमने ऐसा ही किया। उस पल आपने मुझे ये अहसास दिलाया कि मैं कुछ भी कर सकती हूं।"
 

26 अगस्त को थिएटर्स में गदर मचाएगी 'टॉक्सिक'

अपनी बात खत्म करते हुए कियारा ने पूरी 'टॉक्सिक' टीम और चेन्नई के दर्शकों को उनके बेपनाह प्यार के लिए शुक्रिया कहा। उन्होंने फिल्म के विजन पर बात करते हुए कहा कि उनका सिर्फ एक ही मकसद था- देश के बेहतरीन कलाकारों और टेक्नीशियन्स को एक साथ लाकर भारतीय सिनेमा को ग्लोबल लेवल पर ले जाना। कियारा ने फैंस से वादा किया कि 26 अगस्त को जब यह फिल्म रिलीज होगी, तो दर्शकों को सिनेमा का एक अलग ही 'मैडनेस' देखने को मिलेगा।
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