  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. kangana-ranaut-attacks-kriti-sanon-taapsee-pannu-sonu-sood-bollywood-gossip
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Updated : Tuesday, 25 August 2026 (13:15 IST)

पहले कंगना रनौत बनो...', तापसी-सोनू सूद से लेकर कृति सेनन तक, पंगा क्वीन ने सरेआम उतारी इज्जत!

'राखी बांध रही हो या अंडरगार्मेंट्स का शो...', कृति सेनन के एड पर भड़कीं कंगना, तापसी-राखी सावंत को भी कहा 'भूखा-नंगा'

Kangana Ranaut
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published: Tue, 25 Aug 2026 (13:15 IST)
google-news
बॉलीवुड की धाकड़ एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत जब भी बोलती हैं, तो इंडस्ट्री में भूचाल आना तय होता है। एक बार फिर कंगना ने अपना रौद्र रूप दिखाते हुए बॉलीवुड के कई नामी चेहरों को सरेआम धो डाला है। अपने तीखे बयानों के लिए मशहूर कंगना ने इस बार मीडिया के सामने बिना किसी का नाम छिपाए तापसी पन्नू, सोनू सूद, आशुतोष राणा और राखी सावंत को जमकर लताड़ लगाई है। साथ ही, एक्ट्रेस कृति सेनन भी कंगना के राडार पर आ गई हैं।
 

'अगर मेरी 1% भी सक्सेस नहीं कमा पाए, तो...'

सोमवार को मीडिया से मुखातिब होते हुए कंगना फुल फॉर्म में थीं। अपने ऊपर टिप्पणी करने वालों को उन्होंने सीधे तौर पर 'फेलियर' यानी नाकाम करार दिया। कंगना ने कहा, "इन लोगों के लिए मेरा सिर्फ एक ही मैसेज है- अगर आप लोग अपनी जिंदगी में मेरी 1% भी सक्सेस नहीं कमा पाए हो, तो मैं आपका कोई भी ज्ञान नहीं सुनूंगी।"
 

किस पर क्या बोलीं कंगना?

कंगना ने नाम लेकर अपनी भड़ास निकाली और कहा:
 
  • आशुतोष राणा: "कोई कहता है कि मैं कुत्ते की तरह भौंकती हूं।"
  • सोनू सूद: "ये मुझे तौर-तरीके और बर्ताव करना सिखाते हैं।"
  • राखी सावंत: "ये मेरे कैरेक्टर पर भद्दे कमेंट्स करती हैं।"
  • तापसी पन्नू: "ये मेरे माता-पिता, मेरी परवरिश और बैकग्राउंड की बेइज्जती करती हैं।"
 
इतना ही नहीं, कंगना ने इन सबको अटेंशन का भूखा बताते हुए कहा, "ये अनवॉन्टेड लोग हैं, जिन्हें जब देखो मीडिया में आने के लिए मुझे चार गालियां देते हैं। कोई कुत्ता कह रहा है, कोई टांग उठाने जैसी वाहियात बातें कर रहा है। लेकिन अब बहुत हो गया, मैं इन 'भूखे-नंगे' लोगों को खुद पर हावी नहीं होने दूंगी। पहले आप कंगना रनौत तो बनो!" इसी बीच उन्होंने अपने कैरेक्टर पर सवाल उठाने वाले बाबा रामदेव को भी खरी-खोटी सुनाई।
 

कृति सेनन के 'रक्षाबंधन एड' पर भी फूटा गुस्सा

कंगना का गुस्सा सिर्फ अपने आलोचकों तक सीमित नहीं रहा। हाल ही में कृति सेनन का एक रक्षाबंधन विज्ञापन सोशल मीडिया पर विवादों में घिर गया था। इस एड में कृति एक डॉगी को राखी बांधती नजर आ रही हैं और उन्होंने ऑफ-व्हाइट ब्रालेट स्टाइल ब्लाउज, केप और ड्रेप्ड स्कर्ट पहनी है। कई यूजर्स ने इसे हिंदू त्योहार का मजाक और कपड़ों को 'भद्दा' बताया था।
 
अब कंगना ने भी इस बहती गंगा में हाथ धो लिए हैं। बिना नाम लिए इंस्टाग्राम स्टोरी पर उन्होंने इस एड को 'जानबूझकर क्रीपी (अजीब)' बनाया गया बताया।
 

कंगना का तीखा सवाल:

"आज की औरतें ग्लोबल हैं। हमारे वॉर्डरोब में लहंगे से लेकर साड़ी, जींस और सलवार कमीज तक सब कुछ है। फिर जब आपके पास इतने सारे विकल्प हैं, तो आप अपने भाई को बिकिनी या अंडरगार्मेंट्स पहनकर राखी क्यों बांधेंगी?"
 

क्या है कृति का रिएक्शन?

एक तरफ जहां कंगना के इन बयानों ने इंटरनेट का पारा हाई कर दिया है, वहीं कृति सेनन ने इस विवाद पर पूरी तरह से चुप्पी साधी हुई है। वो इन सबसे बेफिक्र होकर अपनी बहन नुपुर सेनन और रूमर्ड बॉयफ्रेंड कबीर बाहिया के साथ अपनी मस्ती भरी तस्वीरें शेयर कर रही हैं और जिंदगी के मजे ले रही हैं।
 
इसके अलावा, आपको बता दें कि कुछ हफ्तों पहले कंगना ने छात्र आंदोलन के दौरान जेन जेड (Gen Z) को 'जेनरेशन गटर' कहकर विवाद खड़ा कर दिया था, हालांकि बाद में उन्होंने यू-टर्न लेते हुए उन्हें देश की सबसे बड़ी ताकत भी बता दिया था।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
'टॉक्सिक' की शूटिंग के दौरान प्रेग्नेंट थीं कियारा आडवाणी! यश का रिएक्शन याद कर इमोशनल हुईं एक्ट्रेस, खुद खोला राज

गोविंदा के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर भड़कीं कश्मीरा शाह, कहा- 'मैं अपने परिवार की औरतों के साथ खड़ी हूं'

गोविंदा के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर भड़कीं कश्मीरा शाह, कहा- 'मैं अपने परिवार की औरतों के साथ खड़ी हूं'बॉलीवुड के 'हीरो नंबर 1' गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के बीच चल रहा विवाद अब और गहरा गया है। गोविंदा पर को-स्टार कोमल रानी के साथ अफेयर के आरोपों के बीच, अब कश्मीरा शाह भी इस पारिवारिक ड्रामे में कूद पड़ी हैं। कश्मीरा ने सरेआम अपनी मामी सास सुनीता का सपोर्ट करते हुए कहा है कि अगर उन्होंने आज मुंह खोला है, तो पक्का कुछ गलत हुआ है। कश्मीरा का यह बेबाक बयान इंटरनेट पर आग की तरह फैल रहा है।

संदीपा धर पहुंचीं कश्मीर स्थित अपने पुश्तैनी घर, 90 साल पुरानी लकड़ी की अलमारी में मिलीं परिवार की अनमोल यादें

संदीपा धर पहुंचीं कश्मीर स्थित अपने पुश्तैनी घर, 90 साल पुरानी लकड़ी की अलमारी में मिलीं परिवार की अनमोल यादेंबॉलीवुड अभिनेत्री संदीपा धर के लिए कश्मीर की हालिया यात्रा केवल खूबसूरत वादियों से रूबरू होने का मौका नहीं रही, बल्कि इस दौरान उन्हें अपने परिवार के अतीत और पुश्तैनी विरासत से जुड़ी कई अनमोल निशानियां भी मिलीं। संदीपा ने सोशल मीडिया पर अपनी कश्मीर यात्रा की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, कुछ यादें ऐसी होती हैं जिन्हें आप खोजने नहीं जाते, वे बस आपका इंतजार करती रहती हैं।

13 साल बाद विपुल शाह के साथ लौटे अक्षय कुमार, 'समुक' में दिखेगा अब तक का सबसे अलग अवतार

13 साल बाद विपुल शाह के साथ लौटे अक्षय कुमार, 'समुक' में दिखेगा अब तक का सबसे अलग अवतारअक्षय कुमार अब एक ऐसी दुनिया में कदम रख रहे हैं, जहां वह इससे पहले कभी नजर नहीं आए हैं—एलियन की दुनिया। अभिनेता ने 'समुक' की शूटिंग शुरू कर दी है। विपुल अमृतलाल शाह और कनिष्क वर्मा की यह बड़े पैमाने पर बन रही सर्वाइवल-एक्शन थ्रिलर है, जिसे भारत के सबसे बड़े थिएट्रिकल जॉनर स्पेक्टेकल्स में से एक बनाने की तैयारी है।

'मनमर्जियां' से 'गांधारी' तक, कनिका ढिल्लों और तापसी पन्नू ने छठी बार मिलाया हाथ

'मनमर्जियां' से 'गांधारी' तक, कनिका ढिल्लों और तापसी पन्नू ने छठी बार मिलाया हाथबॉलीवुड अभिनेत्री तापसी पन्नू और राइटर-प्रोड्यूसर कनिका ढिल्लों की क्रिएटिव पार्टनरशिप आधुनिक हिंदी सिनेमा की सबसे चर्चित और सफल जोड़ियों में से एक बन चुकी हैं। दमदार लेखन और प्रभावशाली परफॉर्मेंस के इस मेल ने लगातार ऐसी कहानियां दी हैं, जो अपनी अलग पहचान बनाने के साथ-साथ नए जॉनर और मजबूत महिला किरदारों को भी सामने लाती हैं।

वीर पहाड़िया की 'प्रेम कीटाणु' का नया पोस्टर रिलीज, चुलबुले अंदाज ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट

वीर पहाड़िया की 'प्रेम कीटाणु' का नया पोस्टर रिलीज, चुलबुले अंदाज ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंटबॉलीवुड एक्टर वीर पहाड़िया अपनी आगामी फिल्म 'प्रेम कीटाणु' को लेकर लगातार चर्चा में बने हुए हैं और अब फिल्म का नया पोस्टर सामने आ गया है, जिसने दर्शकों की उत्सुकता को और बढ़ा दिया है। रंगों से भरपूर और बेहद मज़ेदार अंदाज़ में जारी किए गए इस पोस्टर में वीर का चुलबुला और ऊर्जावान अवतार देखने को मिल रहा है, जो फिल्म के मनोरंजक और हल्के-फुल्के अंदाज़ की झलक दे रहा है।

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरल

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरलबॉलीवुड की 'बेबी डॉल' सनी लियोनी अपनी बोल्डनेस के लिए जानी जाती हैं। सनी अपनी हॉट एंड सिजलिंग तस्वीरों से इंरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। फैंस सनी लियोनी की तस्वीरों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस बार सनी लियोनी ने मालदीव वेकेशन से अपनी कुछ बोल्ड तस्वीरें शेयर की है।

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाज

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाजपलक तिवारी हमेशा से ही अपने बेहतरीन फैशन सेंस और गॉर्जियस स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने अपनी दिलकश अदाओं से एक बार फिर फैंस का दिल जीत लिया है। पलक ने एक बेहद यूनीक और स्टाइलिश गोल्डन कॉर्सेट टॉप में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़का

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़काटीवी और सोशल मीडिया सेंसेशन निक्की तंबोली अपने अपने बोल्ड और दिलकश अंदाज के लिए मशहूर हैं। वह अपनी सिजलिंग अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। इस बार निक्की ने मरून कलर की साड़ी में अपनी कुछ सुपर सिजलिंग तस्वीरें शेयर की है। खूबसूरत शिमरी साड़ी में निक्की की अदाएं देखने लायक है।

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिल

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिलश्वेता तिवारी अपने ग्लैमरस लुक्स की वजह से सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। श्वेता का बोल्ड अंदाज देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वह दो बच्चों की मां हैं। 45 साल की श्वेता तिवारी की तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार लुटाते हैं। इस बार श्वेता तिवारी ने वेकेशन से अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलका

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलकाअपनी नीली आंखों और कातिलाना अदाओं से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली सेलिना जेटली पिछले 14 साल से अभिनय की दुनिया से दूर हैं। उन्हें आखिरी बार साल 2011 में आई फिल्म 'थैंक यू' में देखा गया था। इसके बाद वह 2012 में 'विल यू मैरी' में कैमियो रोल में नजर आई थीं।