पहले कंगना रनौत बनो...', तापसी-सोनू सूद से लेकर कृति सेनन तक, पंगा क्वीन ने सरेआम उतारी इज्जत! 'राखी बांध रही हो या अंडरगार्मेंट्स का शो...', कृति सेनन के एड पर भड़कीं कंगना, तापसी-राखी सावंत को भी कहा 'भूखा-नंगा'

बॉलीवुड की धाकड़ एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत जब भी बोलती हैं, तो इंडस्ट्री में भूचाल आना तय होता है। एक बार फिर कंगना ने अपना रौद्र रूप दिखाते हुए बॉलीवुड के कई नामी चेहरों को सरेआम धो डाला है। अपने तीखे बयानों के लिए मशहूर कंगना ने इस बार मीडिया के सामने बिना किसी का नाम छिपाए तापसी पन्नू, सोनू सूद, आशुतोष राणा और राखी सावंत को जमकर लताड़ लगाई है। साथ ही, एक्ट्रेस कृति सेनन भी कंगना के राडार पर आ गई हैं।

'अगर मेरी 1% भी सक्सेस नहीं कमा पाए, तो...'

सोमवार को मीडिया से मुखातिब होते हुए कंगना फुल फॉर्म में थीं। अपने ऊपर टिप्पणी करने वालों को उन्होंने सीधे तौर पर 'फेलियर' यानी नाकाम करार दिया। कंगना ने कहा, "इन लोगों के लिए मेरा सिर्फ एक ही मैसेज है- अगर आप लोग अपनी जिंदगी में मेरी 1% भी सक्सेस नहीं कमा पाए हो, तो मैं आपका कोई भी ज्ञान नहीं सुनूंगी।"

किस पर क्या बोलीं कंगना?

कंगना ने नाम लेकर अपनी भड़ास निकाली और कहा:

आशुतोष राणा: "कोई कहता है कि मैं कुत्ते की तरह भौंकती हूं।"

"कोई कहता है कि मैं कुत्ते की तरह भौंकती हूं।" सोनू सूद: "ये मुझे तौर-तरीके और बर्ताव करना सिखाते हैं।"

"ये मुझे तौर-तरीके और बर्ताव करना सिखाते हैं।" राखी सावंत: "ये मेरे कैरेक्टर पर भद्दे कमेंट्स करती हैं।"

"ये मेरे कैरेक्टर पर भद्दे कमेंट्स करती हैं।" तापसी पन्नू: "ये मेरे माता-पिता, मेरी परवरिश और बैकग्राउंड की बेइज्जती करती हैं।"

इतना ही नहीं, कंगना ने इन सबको अटेंशन का भूखा बताते हुए कहा, "ये अनवॉन्टेड लोग हैं, जिन्हें जब देखो मीडिया में आने के लिए मुझे चार गालियां देते हैं। कोई कुत्ता कह रहा है, कोई टांग उठाने जैसी वाहियात बातें कर रहा है। लेकिन अब बहुत हो गया, मैं इन 'भूखे-नंगे' लोगों को खुद पर हावी नहीं होने दूंगी। पहले आप कंगना रनौत तो बनो!" इसी बीच उन्होंने अपने कैरेक्टर पर सवाल उठाने वाले बाबा रामदेव को भी खरी-खोटी सुनाई।

कृति सेनन के 'रक्षाबंधन एड' पर भी फूटा गुस्सा

कंगना का गुस्सा सिर्फ अपने आलोचकों तक सीमित नहीं रहा। हाल ही में कृति सेनन का एक रक्षाबंधन विज्ञापन सोशल मीडिया पर विवादों में घिर गया था। इस एड में कृति एक डॉगी को राखी बांधती नजर आ रही हैं और उन्होंने ऑफ-व्हाइट ब्रालेट स्टाइल ब्लाउज, केप और ड्रेप्ड स्कर्ट पहनी है। कई यूजर्स ने इसे हिंदू त्योहार का मजाक और कपड़ों को 'भद्दा' बताया था।

अब कंगना ने भी इस बहती गंगा में हाथ धो लिए हैं। बिना नाम लिए इंस्टाग्राम स्टोरी पर उन्होंने इस एड को 'जानबूझकर क्रीपी (अजीब)' बनाया गया बताया।

कंगना का तीखा सवाल:

"आज की औरतें ग्लोबल हैं। हमारे वॉर्डरोब में लहंगे से लेकर साड़ी, जींस और सलवार कमीज तक सब कुछ है। फिर जब आपके पास इतने सारे विकल्प हैं, तो आप अपने भाई को बिकिनी या अंडरगार्मेंट्स पहनकर राखी क्यों बांधेंगी?"

क्या है कृति का रिएक्शन?

एक तरफ जहां कंगना के इन बयानों ने इंटरनेट का पारा हाई कर दिया है, वहीं कृति सेनन ने इस विवाद पर पूरी तरह से चुप्पी साधी हुई है। वो इन सबसे बेफिक्र होकर अपनी बहन नुपुर सेनन और रूमर्ड बॉयफ्रेंड कबीर बाहिया के साथ अपनी मस्ती भरी तस्वीरें शेयर कर रही हैं और जिंदगी के मजे ले रही हैं।

इसके अलावा, आपको बता दें कि कुछ हफ्तों पहले कंगना ने छात्र आंदोलन के दौरान जेन जेड (Gen Z) को 'जेनरेशन गटर' कहकर विवाद खड़ा कर दिया था, हालांकि बाद में उन्होंने यू-टर्न लेते हुए उन्हें देश की सबसे बड़ी ताकत भी बता दिया था।