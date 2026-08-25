गोविंदा के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर भड़कीं कश्मीरा शाह, कहा- 'मैं अपने परिवार की औरतों के साथ खड़ी हूं' 'शुगर डैडी' वाले विवाद पर गोविंदा की पत्नी के सपोर्ट में उतरीं कश्मीरा शाह, बोलीं- 'आज वो बोल रही हैं, मतलब कुछ तो...'

गोविंदा के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर भड़कीं कश्मीरा शाह, कहा- 'मैं अपने परिवार की औरतों के साथ खड़ी हूं'

बॉलीवुड एक्टर गोविंदा की पर्सनल लाइफ इन दिनों किसी मसाला फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं लग रही है। गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के बीच चल रहा विवाद रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। हाल ही में सुनीता ने अपने पति गोविंदा पर को-स्टार कोमल रानी स्वर्णकार के साथ अफेयर का आरोप लगाकर सबको चौंका दिया था। अब इस पूरे पारिवारिक क्लेश में गोविंदा के भांजे कृष्णा अभिषेक की पत्नी कश्मीरा शाह की भी एंट्री हो गई है।

हाल ही में अभिषेक कुमार की बर्थडे पार्टी में जब पैपराजी ने कश्मीरा से इस गर्मा-गर्म मुद्दे पर सवाल किया, तो वह भड़क गईं। हालांकि, उन्होंने पूरे विवाद पर सीधे तौर पर कुछ भी बोलने से परहेज किया, लेकिन इशारों-इशारों में अपनी मामी सास सुनीता का पूरा बचाव किया।

"मैं सुनीता के साथ खड़ी हूं"

पैपराजी से बात करते हुए कश्मीरा ने साफ शब्दों में कहा, “वो मेरी फैमिली है और मैं अपने परिवार को प्रोटेक्ट करूंगी। मैं अपने परिवार की औरतों के साथ खड़ी हूं। अगर आपको कुछ लिखना या समझना ही है, तो बस ये समझ लीजिए कि मैं सुनीता के साथ हूं। क्या आज तक उन्होंने कभी अपनी आवाज उठाई है? कभी कहा है कि ये गलत है या वो गलत है? अगर आज वो बोल रही हैं ना, तो पक्का कुछ तो गलत हुआ होगा।”

'शुगर डैडी' वाले कमेंट से शुरू हुआ था बवाल

आपको बता दें कि इस पूरे ड्रामे की शुरुआत तब हुई, जब सुनीता ने 62 साल के गोविंदा पर अपनी बेटी की उम्र की एक्ट्रेस कोमल रानी के साथ अफेयर का आरोप लगाया। बात यहीं खत्म नहीं हुई, सुनीता ने पैपराजी के सामने गोविंदा को ताना मारते हुए 'शुगर डैडी' तक कह डाला।

जाहिर सी बात है, पत्नी का ये तीखा कमेंट गोविंदा को बिल्कुल रास नहीं आया। पलटवार करते हुए गोविंदा ने सुनीता पर उनके काम में दखलंदाजी करने और उनकी बरसों की कमाई इज्जत को मिट्टी में मिलाने का आरोप लगा दिया।

तलाक तक पहुंच गई थी बात!

ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि हाल ही में सुनीता को उनके बेटे यशवर्धन के साथ मुंबई की एक फैमिली कोर्ट के बाहर स्पॉट किया गया, जिसके बाद दोनों के तलाक की खबरें तेज हो गईं। हालांकि, बाद में गोविंदा के मैनेजर ने इन अफवाहों पर पानी डालते हुए साफ किया कि तलाक की कोई बात नहीं है और सुनीता ने अपनी तलाक की अर्जी वापस ले ली है। फिलहाल, फैंस की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि गोविंदा के घर का ये क्लेश आखिर कब शांत होता है।