  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. govinda-sunita-ahuja-affair-controversy-kashmera-shah-supports-sunita-bollywood-news
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Updated : Tuesday, 25 August 2026 (12:14 IST)

गोविंदा के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर भड़कीं कश्मीरा शाह, कहा- 'मैं अपने परिवार की औरतों के साथ खड़ी हूं'

'शुगर डैडी' वाले विवाद पर गोविंदा की पत्नी के सपोर्ट में उतरीं कश्मीरा शाह, बोलीं- 'आज वो बोल रही हैं, मतलब कुछ तो...'

गोविंदा के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर भड़कीं कश्मीरा शाह, कहा- 'मैं अपने परिवार की औरतों के साथ खड़ी हूं'
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Updated: Tue, 25 Aug 2026 (12:14 IST)
google-news
गोविंदा के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर भड़कीं कश्मीरा शाह, कहा- 'मैं अपने परिवार की औरतों के साथ खड़ी हूं'
बॉलीवुड एक्टर गोविंदा की पर्सनल लाइफ इन दिनों किसी मसाला फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं लग रही है। गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के बीच चल रहा विवाद रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। हाल ही में सुनीता ने अपने पति गोविंदा पर को-स्टार कोमल रानी स्वर्णकार के साथ अफेयर का आरोप लगाकर सबको चौंका दिया था। अब इस पूरे पारिवारिक क्लेश में गोविंदा के भांजे कृष्णा अभिषेक की पत्नी कश्मीरा शाह की भी एंट्री हो गई है।
 
हाल ही में अभिषेक कुमार की बर्थडे पार्टी में जब पैपराजी ने कश्मीरा से इस गर्मा-गर्म मुद्दे पर सवाल किया, तो वह भड़क गईं। हालांकि, उन्होंने पूरे विवाद पर सीधे तौर पर कुछ भी बोलने से परहेज किया, लेकिन इशारों-इशारों में अपनी मामी सास सुनीता का पूरा बचाव किया।
 

"मैं सुनीता के साथ खड़ी हूं"

पैपराजी से बात करते हुए कश्मीरा ने साफ शब्दों में कहा, “वो मेरी फैमिली है और मैं अपने परिवार को प्रोटेक्ट करूंगी। मैं अपने परिवार की औरतों के साथ खड़ी हूं। अगर आपको कुछ लिखना या समझना ही है, तो बस ये समझ लीजिए कि मैं सुनीता के साथ हूं। क्या आज तक उन्होंने कभी अपनी आवाज उठाई है? कभी कहा है कि ये गलत है या वो गलत है? अगर आज वो बोल रही हैं ना, तो पक्का कुछ तो गलत हुआ होगा।”
 

'शुगर डैडी' वाले कमेंट से शुरू हुआ था बवाल

आपको बता दें कि इस पूरे ड्रामे की शुरुआत तब हुई, जब सुनीता ने 62 साल के गोविंदा पर अपनी बेटी की उम्र की एक्ट्रेस कोमल रानी के साथ अफेयर का आरोप लगाया। बात यहीं खत्म नहीं हुई, सुनीता ने पैपराजी के सामने गोविंदा को ताना मारते हुए 'शुगर डैडी' तक कह डाला।
 
जाहिर सी बात है, पत्नी का ये तीखा कमेंट गोविंदा को बिल्कुल रास नहीं आया। पलटवार करते हुए गोविंदा ने सुनीता पर उनके काम में दखलंदाजी करने और उनकी बरसों की कमाई इज्जत को मिट्टी में मिलाने का आरोप लगा दिया।
 

तलाक तक पहुंच गई थी बात!

ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि हाल ही में सुनीता को उनके बेटे यशवर्धन के साथ मुंबई की एक फैमिली कोर्ट के बाहर स्पॉट किया गया, जिसके बाद दोनों के तलाक की खबरें तेज हो गईं। हालांकि, बाद में गोविंदा के मैनेजर ने इन अफवाहों पर पानी डालते हुए साफ किया कि तलाक की कोई बात नहीं है और सुनीता ने अपनी तलाक की अर्जी वापस ले ली है। फिलहाल, फैंस की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि गोविंदा के घर का ये क्लेश आखिर कब शांत होता है।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
संदीपा धर पहुंचीं कश्मीर स्थित अपने पुश्तैनी घर, 90 साल पुरानी लकड़ी की अलमारी में मिलीं परिवार की अनमोल यादें

गोविंदा के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर भड़कीं कश्मीरा शाह, कहा- 'मैं अपने परिवार की औरतों के साथ खड़ी हूं'

गोविंदा के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर भड़कीं कश्मीरा शाह, कहा- 'मैं अपने परिवार की औरतों के साथ खड़ी हूं'बॉलीवुड के 'हीरो नंबर 1' गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के बीच चल रहा विवाद अब और गहरा गया है। गोविंदा पर को-स्टार कोमल रानी के साथ अफेयर के आरोपों के बीच, अब कश्मीरा शाह भी इस पारिवारिक ड्रामे में कूद पड़ी हैं। कश्मीरा ने सरेआम अपनी मामी सास सुनीता का सपोर्ट करते हुए कहा है कि अगर उन्होंने आज मुंह खोला है, तो पक्का कुछ गलत हुआ है। कश्मीरा का यह बेबाक बयान इंटरनेट पर आग की तरह फैल रहा है।

संदीपा धर पहुंचीं कश्मीर स्थित अपने पुश्तैनी घर, 90 साल पुरानी लकड़ी की अलमारी में मिलीं परिवार की अनमोल यादें

संदीपा धर पहुंचीं कश्मीर स्थित अपने पुश्तैनी घर, 90 साल पुरानी लकड़ी की अलमारी में मिलीं परिवार की अनमोल यादेंबॉलीवुड अभिनेत्री संदीपा धर के लिए कश्मीर की हालिया यात्रा केवल खूबसूरत वादियों से रूबरू होने का मौका नहीं रही, बल्कि इस दौरान उन्हें अपने परिवार के अतीत और पुश्तैनी विरासत से जुड़ी कई अनमोल निशानियां भी मिलीं। संदीपा ने सोशल मीडिया पर अपनी कश्मीर यात्रा की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, कुछ यादें ऐसी होती हैं जिन्हें आप खोजने नहीं जाते, वे बस आपका इंतजार करती रहती हैं।

13 साल बाद विपुल शाह के साथ लौटे अक्षय कुमार, 'समुक' में दिखेगा अब तक का सबसे अलग अवतार

13 साल बाद विपुल शाह के साथ लौटे अक्षय कुमार, 'समुक' में दिखेगा अब तक का सबसे अलग अवतारअक्षय कुमार अब एक ऐसी दुनिया में कदम रख रहे हैं, जहां वह इससे पहले कभी नजर नहीं आए हैं—एलियन की दुनिया। अभिनेता ने 'समुक' की शूटिंग शुरू कर दी है। विपुल अमृतलाल शाह और कनिष्क वर्मा की यह बड़े पैमाने पर बन रही सर्वाइवल-एक्शन थ्रिलर है, जिसे भारत के सबसे बड़े थिएट्रिकल जॉनर स्पेक्टेकल्स में से एक बनाने की तैयारी है।

'मनमर्जियां' से 'गांधारी' तक, कनिका ढिल्लों और तापसी पन्नू ने छठी बार मिलाया हाथ

'मनमर्जियां' से 'गांधारी' तक, कनिका ढिल्लों और तापसी पन्नू ने छठी बार मिलाया हाथबॉलीवुड अभिनेत्री तापसी पन्नू और राइटर-प्रोड्यूसर कनिका ढिल्लों की क्रिएटिव पार्टनरशिप आधुनिक हिंदी सिनेमा की सबसे चर्चित और सफल जोड़ियों में से एक बन चुकी हैं। दमदार लेखन और प्रभावशाली परफॉर्मेंस के इस मेल ने लगातार ऐसी कहानियां दी हैं, जो अपनी अलग पहचान बनाने के साथ-साथ नए जॉनर और मजबूत महिला किरदारों को भी सामने लाती हैं।

वीर पहाड़िया की 'प्रेम कीटाणु' का नया पोस्टर रिलीज, चुलबुले अंदाज ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट

वीर पहाड़िया की 'प्रेम कीटाणु' का नया पोस्टर रिलीज, चुलबुले अंदाज ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंटबॉलीवुड एक्टर वीर पहाड़िया अपनी आगामी फिल्म 'प्रेम कीटाणु' को लेकर लगातार चर्चा में बने हुए हैं और अब फिल्म का नया पोस्टर सामने आ गया है, जिसने दर्शकों की उत्सुकता को और बढ़ा दिया है। रंगों से भरपूर और बेहद मज़ेदार अंदाज़ में जारी किए गए इस पोस्टर में वीर का चुलबुला और ऊर्जावान अवतार देखने को मिल रहा है, जो फिल्म के मनोरंजक और हल्के-फुल्के अंदाज़ की झलक दे रहा है।

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरल

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरलबॉलीवुड की 'बेबी डॉल' सनी लियोनी अपनी बोल्डनेस के लिए जानी जाती हैं। सनी अपनी हॉट एंड सिजलिंग तस्वीरों से इंरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। फैंस सनी लियोनी की तस्वीरों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस बार सनी लियोनी ने मालदीव वेकेशन से अपनी कुछ बोल्ड तस्वीरें शेयर की है।

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाज

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाजपलक तिवारी हमेशा से ही अपने बेहतरीन फैशन सेंस और गॉर्जियस स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने अपनी दिलकश अदाओं से एक बार फिर फैंस का दिल जीत लिया है। पलक ने एक बेहद यूनीक और स्टाइलिश गोल्डन कॉर्सेट टॉप में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़का

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़काटीवी और सोशल मीडिया सेंसेशन निक्की तंबोली अपने अपने बोल्ड और दिलकश अंदाज के लिए मशहूर हैं। वह अपनी सिजलिंग अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। इस बार निक्की ने मरून कलर की साड़ी में अपनी कुछ सुपर सिजलिंग तस्वीरें शेयर की है। खूबसूरत शिमरी साड़ी में निक्की की अदाएं देखने लायक है।

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिल

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिलश्वेता तिवारी अपने ग्लैमरस लुक्स की वजह से सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। श्वेता का बोल्ड अंदाज देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वह दो बच्चों की मां हैं। 45 साल की श्वेता तिवारी की तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार लुटाते हैं। इस बार श्वेता तिवारी ने वेकेशन से अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलका

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलकाअपनी नीली आंखों और कातिलाना अदाओं से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली सेलिना जेटली पिछले 14 साल से अभिनय की दुनिया से दूर हैं। उन्हें आखिरी बार साल 2011 में आई फिल्म 'थैंक यू' में देखा गया था। इसके बाद वह 2012 में 'विल यू मैरी' में कैमियो रोल में नजर आई थीं।