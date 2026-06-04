गुरुवार, 4 जून 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. manoj bajpayee learned economics for governor rbi governor role
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: गुरुवार, 4 जून 2026 (15:32 IST)

RBI गवर्नर बनने के लिए मनोज बाजपेयी ने की खास तैयारी, बोले- डेफिसिट बैलेंस समझे बिना नहीं कर सकता था रोल

Manoj Bajpayee Governor
विपुल अमृतलाल शाह के प्रोडक्शन में बनी फिल्म 'गवर्नर', जिसमें मनोज बाजपेयी लीड रोल में हैं, इस साल की सबसे मच-अवेटीड फिल्मों में से एक बनकर उभरी है। हाल ही में रिलीज हुए इसके ट्रेलर ने सोशल मीडिया पर भारी बज बना दिया है।
 
यह ट्रेलर दर्शकों को 1990 के भारत के उस दौर में ले जाता है, जब देश एक बहुत बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा था और उस मुश्किकी दिशा तय करने वाले कई बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे। फिल्म में मनोज बाजपेयी आरबीआई के गवर्नर के रूप में एक बिल्कुल नए और अलग ल समय में देश अवतार में नजर आ रहे हैं, और इस रोल के लिए उन्हें काफी तैयारी और ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ा।
​हाल ही में एक पॉडकास्ट के दौरान मनोज बाजपेयी ने गवर्नर के इस किरदार को निभाने के लिए की गई अपनी तैयारियों के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि अपनी परफॉर्मेंस को पर्दे पर एकदम असली और विश्वसनीय बनाने के लिए उन्होंने इकोनॉमिक्स के बुनियादी शब्दों को सीखा। 
 
मनोज ने शेयर किया, मैंने फिल्म में आरबीआई गवर्नर का रोल निभाया है, इसलिए मुझे इसके बेसिक टर्म्स की पढ़ाई करनी पड़ी और जरूरी जानकारी जुटानी पड़ी। चूंकि मैं इकोनॉमिक्स में बहुत कमजोर था, इसलिए मुझे हर एक सीन और डायलॉग के लिए उन शब्दों को ऑनलाइन सर्च करना पड़ता था। एक एक्टर के तौर पर मैं पर्दे पर जो कुछ भी बोलूँ, वो सच लगना चाहिए। अगर मुझे खुद ही यह समझ नहीं आएगा कि '1.5 बिलियन का डेफिसिट बैलेंस (घाटा)' होने का क्या मतलब है, तो मैं उसे दर्शकों को कैसे समझा पाता।
​सच्ची घटनाओं से प्रेरित 'गवर्नर' दर्शकों को भारत के आर्थिक सफर के सबसे चुनौतीपूर्ण अध्यायों में से एक में वापस ले जाती है। 1990 के दशक के वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि पर बनी यह फिल्म महत्वपूर्ण फैसलों, सियासी शह और मात के खेल, और देश के बड़े संस्थानों के बीच के टकरावों की एक बेहद दिलचस्प कहानी पेश करती है। 
 
तनाव और ड्रामे से भरपूर यह ट्रेलर उस दुनिया की एक झलक दिखाता है जहाँ मेकर्स का हर एक कदम देश के भविष्य पर बहुत बड़ा असर डाल सकता है। इस पूरी कहानी को नेशनल अवॉर्ड विनर एक्टर मनोज बाजपेयी अपने दमदार अभिनय से आगे बढ़ाते हैं, जो एक ऐसे गवर्नर के रूप में नजर आ रहे हैं जो पूरे देश का भविष्य बदलने वाले एक बेहद नाजुक मोड़ को संभाल रहा है।
 
​दमदार और असरदार डायलॉग्स से सजी यह बेहतरीन कहानी 'सनशाइन पिक्चर्स' के बैनर तले आ रही है। इस फिल्म का निर्देशन चिन्मय मांडलेकर ने किया है और इसके प्रोड्यूसर विपुल अमृतलाल शाह हैं। यह फिल्म 12 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज के लिए बिल्कुल तैयार है।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
संभावना सेठ-अविनाश द्विवेदी के घर गूंजी किलकारियां, जुड़वां बच्चों की मां बनीं एक्ट्रेस

'मां बहन' बनी माधुरी दीक्षित के अभिनय का नया अध्याय, हर फ्रेम में छाईं एक्ट्रेस

'मां बहन' बनी माधुरी दीक्षित के अभिनय का नया अध्याय, हर फ्रेम में छाईं एक्ट्रेसकई सालों से अपने शानदार अभिनय से दर्शकों का दिल जीतती आ रही माधुरी दीक्षित, नेटफ्लिक्स की नई फिल्म 'मां बहन' में एक बिल्कुल अलग अंदाज़ में नजर आ रही हैं। इस फिल्म में उन्होंने एक ऐसा किरदार निभाया है जो रंगों से भरपूर होने के साथ-साथ भावनात्मक गहराई भी रखता है। माधुरी ने इस भूमिका को पूरी ईमानदारी और सहजता के साथ निभाया है।

भठकंडी गांव में हुई डॉ. प्रभात की वापसी, इस दिन प्राइम वीडियो पर होगा 'ग्राम चिकित्सालय' का प्रीमियर

भठकंडी गांव में हुई डॉ. प्रभात की वापसी, इस दिन प्राइम वीडियो पर होगा 'ग्राम चिकित्सालय' का प्रीमियरप्राइम वीडियो ने दर्शकों का इंतज़ार खत्म करते अपनी प्राइम ऑरिजिनल सीरीज़, 'ग्राम चिकित्सालय' के दूसरे सीज़न के ग्लोबल प्रीमियर की घोषणा की। यह सीरीज 23 जून को स्ट्रीम होगी। ललितम तिवारी के निर्देशन में बनी सीरीज़, ग्राम चिकित्सालय को द वायरल फीवर ने प्रोड्यूस किया है, जिसकी कहानी वैभव सुमन और श्रेया श्रीवास्तव ने लिखी है।

संभावना सेठ-अविनाश द्विवेदी के घर गूंजी किलकारियां, जुड़वां बच्चों की मां बनीं एक्ट्रेस

संभावना सेठ-अविनाश द्विवेदी के घर गूंजी किलकारियां, जुड़वां बच्चों की मां बनीं एक्ट्रेसटीवी और भोजपुरी एक्ट्रेस संभावना सेठ और अविनाश द्विवेदी के घर किलकारियां गूंज गई है। शादी के सालों बाद इस कपल के घर एक नहीं बल्कि दो-दो नन्हे मेहमानों का आगमन हुआ है। संभावना सरोगेसी के जरिए जुड़वां बच्चों—एक बेटा और एक बेटी की मां बनी हैं। इस खुशखबरी को कपल ने सोशल मीडिया पर बेहद भावुक अंदाज में अपने फैंस के साथ साझा किया है।

RBI गवर्नर बनने के लिए मनोज बाजपेयी ने की खास तैयारी, बोले- डेफिसिट बैलेंस समझे बिना नहीं कर सकता था रोल

RBI गवर्नर बनने के लिए मनोज बाजपेयी ने की खास तैयारी, बोले- डेफिसिट बैलेंस समझे बिना नहीं कर सकता था रोलविपुल अमृतलाल शाह के प्रोडक्शन में बनी फिल्म 'गवर्नर', जिसमें मनोज बाजपेयी लीड रोल में हैं, इस साल की सबसे मच-अवेटीड फिल्मों में से एक बनकर उभरी है। हाल ही में रिलीज हुए इसके ट्रेलर ने सोशल मीडिया पर भारी बज बना दिया है।

अक्षय कुमार ने मुंबई के बोरिवली में बेचे दो फ्लैट्स, रिटर्न देखकर चौंक जाएंगे!

अक्षय कुमार ने मुंबई के बोरिवली में बेचे दो फ्लैट्स, रिटर्न देखकर चौंक जाएंगे!बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर ही नहीं, बल्कि रियल एस्टेट मार्केट में भी सटीक दांव लगाने के लिए जाने जाते हैं। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन और क्रेडिबल रियल एस्टेट डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म 'क्रिए मैट्रिक्स' के दस्तावेजों से एक बड़ा खुलासा हुआ है।

और भी वीडियो देखें

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरल

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरलबॉलीवुड की 'बेबी डॉल' सनी लियोनी अपनी बोल्डनेस के लिए जानी जाती हैं। सनी अपनी हॉट एंड सिजलिंग तस्वीरों से इंरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। फैंस सनी लियोनी की तस्वीरों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस बार सनी लियोनी ने मालदीव वेकेशन से अपनी कुछ बोल्ड तस्वीरें शेयर की है।

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाज

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाजपलक तिवारी हमेशा से ही अपने बेहतरीन फैशन सेंस और गॉर्जियस स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने अपनी दिलकश अदाओं से एक बार फिर फैंस का दिल जीत लिया है। पलक ने एक बेहद यूनीक और स्टाइलिश गोल्डन कॉर्सेट टॉप में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़का

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़काटीवी और सोशल मीडिया सेंसेशन निक्की तंबोली अपने अपने बोल्ड और दिलकश अंदाज के लिए मशहूर हैं। वह अपनी सिजलिंग अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। इस बार निक्की ने मरून कलर की साड़ी में अपनी कुछ सुपर सिजलिंग तस्वीरें शेयर की है। खूबसूरत शिमरी साड़ी में निक्की की अदाएं देखने लायक है।

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिल

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिलश्वेता तिवारी अपने ग्लैमरस लुक्स की वजह से सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। श्वेता का बोल्ड अंदाज देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वह दो बच्चों की मां हैं। 45 साल की श्वेता तिवारी की तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार लुटाते हैं। इस बार श्वेता तिवारी ने वेकेशन से अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलका

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलकाअपनी नीली आंखों और कातिलाना अदाओं से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली सेलिना जेटली पिछले 14 साल से अभिनय की दुनिया से दूर हैं। उन्हें आखिरी बार साल 2011 में आई फिल्म 'थैंक यू' में देखा गया था। इसके बाद वह 2012 में 'विल यू मैरी' में कैमियो रोल में नजर आई थीं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

क्रिकेट

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com