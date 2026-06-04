गुरुवार, 4 जून 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. pooja hegde hot and stylish look in pastel pink outfit photos viral
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: गुरुवार, 4 जून 2026 (14:11 IST)

बेबी पिंक कॉरसेट ड्रेस में पूजा हेगड़े ने बिखेरा हुस्न का जलवा, किलर पोज से मचाई सनसनी

Pooja Hegde latest photos
अपनी अदाकारी और लाजवाब फैशन सेंस से लाखों दिलों पर राज करने वाली एक्ट्रेस पूजा हेगड़े एक बार फिर सुर्खियों में हैं। पूजा जल्द ही वरुण धवन और वामिका गब्बी के साथ 'है जवानी तो इश्क होना है' में नजर आने वाली हैं। इसी बीच एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ बेहद खूबसूरत और हॉट तस्वीरें शेयर की हैं।
 
तस्वीरों में पूजा हेगड़े बेहद खूबसूरत पेस्टल बेबी पिंक कलर की कॉरसेट स्टाइल मिड-लेंथ ड्रेस पहने नजर आ रही हैं। इस स्ट्रेपलेस ड्रेस के बस्ट एरिया पर व्हाइट कलर की लेस बॉर्डर दी गई है, जो उनके लुक में एक विंटेज और मॉडर्न वाइब जोड़ रही है। 

ड्रेस का फ्लेयर्ड ऑर्गेन्जा बॉटम पूजा हेगड़े को एक परफेक्ट 'बार्बी डॉल' या 'प्रिंसेस' जैसा लुक दे रहा है। अपने इस स्टनिंग आउटफिट को उन्होंने व्हाइट स्ट्रैपी हील्स के साथ टीम-अप किया है।
 
तस्वीरों में पूजा एक से बढ़कर एक सिजलिंग अंदाज में पोज देती नजर आ रही हैं। तस्वीरों में एक खास 'मोशन ब्लर' का इस्तेमाल किया गया है, जो उनके पोज़ में एक बेहतरीन मोमेंटम और सिनेमैटिक फील पैदा कर रहा है। 

 
पूजा अपनी ड्रेस के फ्लेयर्स को लहराते हुए कैमरे के सामने अपनी टोंड बॉडी और लेग्स फ्लॉन्ट कर रही हैं, जो उनके लुक में बोल्डनेस का तड़का लगा रहा है।
 
मिनिमल लुक को अपनाते हुए पूजा ने अपने बालों को ओपन साइड-पार्टेड वेवी हेयरस्टाइल में रखा है। हवा में लहराती उनकी जुल्फें उनके चेहरे के कट को और अधिक आकर्षक बना रही हैं। 
 
मेकअप की बात करें तो उन्होंने इसे सॉफ्ट-ग्लैम रखा है—परफेक्ट विंग्ड आईलाइनर, न्यूड लिपस्टिक, ऑन-फ्लीक आइब्रो और हल्का सा ब्लश, जो उनके नेचुरल ग्लो को उभार रहा है। उन्होंने कानों में खूबसूरत व्हाइट फ्लोरल स्टड्स पहने हैं जो उनके आउटफिट से पूरी तरह मैच कर रहे हैं।
 
सोशल मीडिया पर पूजा हेगड़े की इन तस्वीरों के आते ही फैंस कमेंट सेक्शन में दिल और फायर वाले इमोजी की बौछार कर रहे हैं। कोई उन्हें 'एवरग्रीन ब्यूटी' कह रहा है तो कोई 'पिंक एंजेल'। 
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

झूठा यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने पर ट्रोल हो रहीं शिल्पा शिंदे का करारा जवाब, बोलीं- किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं...

झूठा यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने पर ट्रोल हो रहीं शिल्पा शिंदे का करारा जवाब, बोलीं- किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं...टीवी एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे ने 'भाबीजी घर पर हैं' के प्रोड्यूसर पर झूठा यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने का खुलासा करके सनसनी मचा दी है। अपने इस कबुलनामें के बाद से ही शिल्पा शिंदे ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई है। कई लोग शिल्पा को ‍गिरफ्तार करने की मांग भी कर रहे हैं।

'कॉकरोच जनता पार्टी' को मिला प्रकाश राज का समर्थन, 6 जून को आंदोलन में होंगे शामिल

'कॉकरोच जनता पार्टी' को मिला प्रकाश राज का समर्थन, 6 जून को आंदोलन में होंगे शामिलइंटरनेट पर एक मीम और व्यंग्य के रूप में शुरू हुआ सफर अब देश की राजनीति में एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP), जिसने अपने अनोखे नाम और तीखे कटाक्षों से सोशल मीडिया पर तहलका मचाया था, अब एक गंभीर वैचारिक और राजनीतिक मोर्चे का रूप ले रही है।

दिग्गज फिल्म निर्माता और पूर्व CBFC चीफ पहलाज निहलानी का निधन, 76 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

दिग्गज फिल्म निर्माता और पूर्व CBFC चीफ पहलाज निहलानी का निधन, 76 साल की उम्र में ली अंतिम सांसमनोरंजन जगत से एक दुखद खबर सामने आई है। दिग्गज फिल्म निर्माता और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) के पूर्व अध्यक्ष पहलाज निहलानी का निधन हो गया है। उन्होंने 76 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली। खबरों के अनुसार पहलाज निहलानी लंबे समय से बीमार चल रहे थे और लीवर से संबंधित गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित थे।

पलक तिवारी संग फिल्म देखने पहुंचे इब्राहिम अली खान, पैपराजी को देख एक्ट्रेस को पीछे धकेला, वीडियो वायरल

पलक तिवारी संग फिल्म देखने पहुंचे इब्राहिम अली खान, पैपराजी को देख एक्ट्रेस को पीछे धकेला, वीडियो वायरलबॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान और एक्ट्रेस श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी का नाम कई समय से एक दूसरे के साथ जुड़ रहा है। दोनों को अक्सर साथ में टाइम स्पेंड करते देखा जाता है। हाल ही में दोनों का एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है।

प्रोड्यूसर पर झूठा यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने पर ट्रोल हुईं शिल्पा शिंदे, सेलेब्स ने भी जताई नाराजगी

प्रोड्यूसर पर झूठा यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने पर ट्रोल हुईं शिल्पा शिंदे, सेलेब्स ने भी जताई नाराजगीटीवी शो 'भाबीजी घर पर हैं' में अंगूरी भाभी का किरदार निभाकर घर-घर फेमस हुई एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे इन दिनों सुर्खियों में हैं। हाल ही में शिल्पा ने भारती सिंह और हर्ष के पॉडकास्ट में कबुला की उन्होंने 'भाबीजी घर पर हैं' के प्रोड्यूसर संजय कोहली पर यौन उत्पीड़न का झूठा आरोप लगाया था।

और भी वीडियो देखें

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरल

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरलबॉलीवुड की 'बेबी डॉल' सनी लियोनी अपनी बोल्डनेस के लिए जानी जाती हैं। सनी अपनी हॉट एंड सिजलिंग तस्वीरों से इंरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। फैंस सनी लियोनी की तस्वीरों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस बार सनी लियोनी ने मालदीव वेकेशन से अपनी कुछ बोल्ड तस्वीरें शेयर की है।

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाज

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाजपलक तिवारी हमेशा से ही अपने बेहतरीन फैशन सेंस और गॉर्जियस स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने अपनी दिलकश अदाओं से एक बार फिर फैंस का दिल जीत लिया है। पलक ने एक बेहद यूनीक और स्टाइलिश गोल्डन कॉर्सेट टॉप में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़का

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़काटीवी और सोशल मीडिया सेंसेशन निक्की तंबोली अपने अपने बोल्ड और दिलकश अंदाज के लिए मशहूर हैं। वह अपनी सिजलिंग अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। इस बार निक्की ने मरून कलर की साड़ी में अपनी कुछ सुपर सिजलिंग तस्वीरें शेयर की है। खूबसूरत शिमरी साड़ी में निक्की की अदाएं देखने लायक है।

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिल

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिलश्वेता तिवारी अपने ग्लैमरस लुक्स की वजह से सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। श्वेता का बोल्ड अंदाज देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वह दो बच्चों की मां हैं। 45 साल की श्वेता तिवारी की तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार लुटाते हैं। इस बार श्वेता तिवारी ने वेकेशन से अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलका

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलकाअपनी नीली आंखों और कातिलाना अदाओं से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली सेलिना जेटली पिछले 14 साल से अभिनय की दुनिया से दूर हैं। उन्हें आखिरी बार साल 2011 में आई फिल्म 'थैंक यू' में देखा गया था। इसके बाद वह 2012 में 'विल यू मैरी' में कैमियो रोल में नजर आई थीं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

क्रिकेट

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com