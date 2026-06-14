रविवार, 14 जून 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. Lagaan 25th Anniversary Salman Khans New Look Steals Spotlight
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: रविवार, 14 जून 2026 (12:28 IST)

'लगान' रीयूनियन पार्टी में दिखा सलमान खान का नया लुक, फैंस को याद आया 'तेरे नाम' का राधे

Lagaan 25 years
भारतीय सिनेमा के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुई फिल्म 'लगान' अपने रिलीज के 25 वर्ष पूरे करने जा रही है। फिल्म की सिल्वर जुबली से ठीक पहले, अभिनेता और निर्माता आमिर खान ने मुंबई में एक बेहद ग्रैंड और यादगार रीयूनियन पार्टी की मेजबानी की। 
 
इस जश्न में न सिर्फ 'लगान' की मूल स्टारकास्ट बल्कि आमिर खान प्रोडक्शंस के 25 साल के सफर से जुड़े बॉलीवुड के कई दिग्गज सितारे भी एक छत के नीचे नजर आए। इस स्टार-स्टडेड शाम में यूं तो कई बड़ी हस्तियों ने शिरकत की, लेकिन जैसे ही बॉलीवुड के 'सुल्तान' सलमान खान ने एंट्री ली, पैपराजी और फैंस के कैमरे उनकी तरफ घूम गए। 

 
सलमान खान इस इवेंट में एक बिल्कुल नए और फ्रेश अवतार में नजर आए। उन्होंने बेहद बारीकी से ट्रिम किए हुए बाल और ऑल-ब्लैक आउटफिट पहना हुआ था, जिसे उन्होंने एक क्लासिक सिल्वर चेन के साथ स्टाइल किया था। सलमान का यह लुक देखकर फैंस को 'तेरे नाम' का राधे याद आ गया।
 
पार्टी के दौरान जब सलमान अपनी पूर्व को-स्टार करीना कपूर खान से मिले, तो दोनों ने मुस्कुराते हुए मीडिया को कई पोज़ दिए। करीना कपूर इस मौके पर सॉफ्ट पिंक कलर के चूड़ीदार सूट में बेहद खूबसूरत और शालीन लग रही थीं। इसके बाद खुद होस्ट आमिर खान ने आगे बढ़कर सलमान को गले लगाया। दोनों खानों के बीच की यह बॉन्डिंग और उनके चेहरे की मुस्कान इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है।

 
'लगान' के इस रीयूनियन की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि फिल्म के डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर सहित 'चंपानर गांव' के कई अहम किरदार 25 साल बाद फिर से साथ दिखे। इस रीयूनियन में भाग लेने के लिए ब्रिटेन से विशेष रूप से अभिनेता पॉल ब्लैकथॉर्न (क्रूर कैप्टन एंड्रयू रसेल) भारत आए, जिन्हें देखकर फैंस बेहद रोमांचित हो गए।
 
यह इवेंट आमिर खान के लिए पूरी तरह एक पारिवारिक मिलन जैसा रहा। इस जश्न में उनकी पूर्व पत्नियां रीना दत्ता और किरण राव भी शामिल हुईं। साथ ही उनके बेटे जुनैद खान, बेटी इरा खान और छोटा बेटा आज़ाद राव खान भी पिता की इस खुशी में उनके साथ खड़े दिखाई दिए। इसके अलावा इमरान खान अपनी पार्टनर लेखा वाशिंगटन के साथ पहुंचे।
 
सिनेमाघरों में फिर लौटा 'लगान' का जादू
आमिर खान प्रोडक्शंस ने फिल्म की 25वीं वर्षगांठ के इस मौके को दर्शकों के लिए और भी खास बना दिया है। सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन के तहत 'लगान' को 12 जून से 14 जून तक देश के चुनिंदा सिनेमाघरों में दोबारा रिलीज किया गया है।
 
साल 2001 में रिलीज हुई यह फिल्म भारतीय सिनेमा की उन चुनिंदा फिल्मों में से है, जिसने ऑस्कर की 'बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म' कैटेगरी में टॉप 5 में जगह बनाई थी। ए.आर. रहमान का कालजयी संगीत, सूखा पीड़ित ग्रामीणों का ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ क्रिकेट मैच का वो रोमांचक क्लाइमेक्स आज 25 साल बाद भी दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देता है।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

आसमान छूने की चाहत से कोडिंग सिखाने तक, सुशांत सिंह राजपूत के वो 50 सपने जो अधूरे रह गए

आसमान छूने की चाहत से कोडिंग सिखाने तक, सुशांत सिंह राजपूत के वो 50 सपने जो अधूरे रह गए14 जून का दिन आते ही भारतीय सिनेमा के इतिहास का एक ऐसा पन्ना सामने आता है, जिसे याद कर आज भी आंखें नम हो जाती हैं। इसी दिन बॉलीवुड के सबसे होनहार और जिंदादिल अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था।

Condumb से समाज को आईना दिखाना चाहती हैं जयति भाटिया, एक वायरल तस्वीर ने बदल दी सोच

Condumb से समाज को आईना दिखाना चाहती हैं जयति भाटिया, एक वायरल तस्वीर ने बदल दी सोचअभिनेत्री जयति भाटिया अपनी शॉर्ट फिल्म 'कॉन्डम्ब' के जरिए स्वच्छता, सामाजिक जिम्मेदारी और नागरिक जागरूकता जैसे मुद्दों को सामने लाना चाहती हैं। उन्होंने एक वास्तविक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि अगर शिक्षित और संपन्न इलाकों में ऐसी लापरवाही हो सकती है, तो बाकी जगहों की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है।

370 रुपए बिरयानी विवाद: प्रणित मोरे पर एफआईआर, NCW का भी समन, स्टैंडअप कॉमेडियन ने मांफी माफी

370 रुपए बिरयानी विवाद: प्रणित मोरे पर एफआईआर, NCW का भी समन, स्टैंडअप कॉमेडियन ने मांफी माफीफेमस स्टैंडअप कॉमेडियन प्रणित मोरे के कॉमेडी शो से जुड़े '370 रुपए की बिरयानी' विवाद गरमाता जा रहा है। एक लाइव शो के दौरान शुरू हुई सामान्य सी दिखने वाली बातचीत अब नौकरी जाने, FIR और राष्ट्रीय महिला आयोग के समन तक पहुंच चुकी है।

'काला हिरण' का टीजर रिलीज होते ही हाईकोर्ट पहुंचे सलमान खान, मेकर्स को नोटिस जारी

'काला हिरण' का टीजर रिलीज होते ही हाईकोर्ट पहुंचे सलमान खान, मेकर्स को नोटिस जारीप्रोड्यूसर अमित जानी की फिल्म 'काला हिरण: द बैटल फॉर लेगेसी' अपनी घोषणा के वक्त से ही विवादों में घिरी हुई है। हाल ही में रिलीजहुए इस फिल्म के टीजर के बाद यह विवाद और बढ़ गया है। फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने के लिए सलमान खान ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है।

दिशा पाटनी: मैं कैटरीना कैफ की बहुत बड़ी फैन हूं, अक्षय कुमार से की थी खास डिमांड, अब सपना हुआ पूरा

दिशा पाटनी: मैं कैटरीना कैफ की बहुत बड़ी फैन हूं, अक्षय कुमार से की थी खास डिमांड, अब सपना हुआ पूराWelcome To The Jungle के ट्रेलर लॉन्च पर दिशा पाटनी ने सुपरहिट गाने Ucha Lamba Kad Forever को लेकर दिलचस्प खुलासा किया। उन्होंने बताया कि वह कैटरीना कैफ की बड़ी फैन हैं और इस गाने को दोबारा लाने के लिए उन्होंने खुद अक्षय कुमार से अनुरोध किया था। दिशा ने फिल्म की शूटिंग को अपने जीवन के सबसे खूबसूरत अनुभवों में से एक बताया। फिल्म 26 जून को रिलीज होने जा रही है।

और भी वीडियो देखें

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरल

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरलबॉलीवुड की 'बेबी डॉल' सनी लियोनी अपनी बोल्डनेस के लिए जानी जाती हैं। सनी अपनी हॉट एंड सिजलिंग तस्वीरों से इंरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। फैंस सनी लियोनी की तस्वीरों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस बार सनी लियोनी ने मालदीव वेकेशन से अपनी कुछ बोल्ड तस्वीरें शेयर की है।

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाज

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाजपलक तिवारी हमेशा से ही अपने बेहतरीन फैशन सेंस और गॉर्जियस स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने अपनी दिलकश अदाओं से एक बार फिर फैंस का दिल जीत लिया है। पलक ने एक बेहद यूनीक और स्टाइलिश गोल्डन कॉर्सेट टॉप में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़का

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़काटीवी और सोशल मीडिया सेंसेशन निक्की तंबोली अपने अपने बोल्ड और दिलकश अंदाज के लिए मशहूर हैं। वह अपनी सिजलिंग अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। इस बार निक्की ने मरून कलर की साड़ी में अपनी कुछ सुपर सिजलिंग तस्वीरें शेयर की है। खूबसूरत शिमरी साड़ी में निक्की की अदाएं देखने लायक है।

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिल

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिलश्वेता तिवारी अपने ग्लैमरस लुक्स की वजह से सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। श्वेता का बोल्ड अंदाज देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वह दो बच्चों की मां हैं। 45 साल की श्वेता तिवारी की तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार लुटाते हैं। इस बार श्वेता तिवारी ने वेकेशन से अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलका

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलकाअपनी नीली आंखों और कातिलाना अदाओं से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली सेलिना जेटली पिछले 14 साल से अभिनय की दुनिया से दूर हैं। उन्हें आखिरी बार साल 2011 में आई फिल्म 'थैंक यू' में देखा गया था। इसके बाद वह 2012 में 'विल यू मैरी' में कैमियो रोल में नजर आई थीं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

क्रिकेट

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com