एम्बियंस से वेलकम टू द जंगल तक, 5 फिल्में जिन्होंने सबसे लंबे ट्रेलर्स का रिकॉर्ड बनाया

किसी भी फिल्म का ट्रेलर बेहद महत्वपूर्ण होता है। आखिरकार, यह दर्शकों को फिल्म की दुनिया की पहली झलक देता है। आमतौर पर ट्रेलर 2 मिनट या उससे थोड़ा अधिक का होता है, लेकिन कुछ ऐसी फिल्में भी रही हैं जिन्होंने इस परंपरा को तोड़ते हुए दर्शकों को अपनी दुनिया की लंबी और विस्तृत झलक दिखाई। आइए जानते हैं उन 5 फिल्मों के बारे में जिन्होंने अपने लंबे ट्रेलर्स से रिकॉर्ड बनाया।

1. एम्बियंस (7 घंटे 20 मिनट)

जी हां, आपने बिल्कुल सही पढ़ा। स्वीडिश फिल्ममेकर एंडर्स वेबर्ग ने ‘एम्बियंस’ नाम की एक प्रयोगात्मक फिल्म बनाई थी जिसकी कुल अवधि 720 घंटे थी। वर्ष 2016 में उन्होंने इसका एक “शॉर्ट ट्रेलर” रिलीज किया, जिसकी लंबाई 7 घंटे 20 मिनट थी। यह पूरा ट्रेलर समुद्र तट पर एक ही लगातार शॉट में, बिना किसी संवाद के फिल्माया गया था।





2. द गर्ल विद द ड्रैगन टैटू (8 मिनट 6 सेकंड)

जब डेविड फिंचर किसी प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, तो वह किसी तरह का समझौता नहीं करते। अपनी 2011 की चर्चित फिल्म ‘द गर्ल विद द ड्रैगन टैटू’ के लिए सोनी ने एक विस्तारित ट्रेलर जारी किया था, जिसकी अवधि 8 मिनट से अधिक थी। तेज कट्स और साधारण रोमांच दिखाने के बजाय, इस ट्रेलर ने फिल्म के रहस्यमयी और तनावपूर्ण माहौल को विस्तार से पेश किया, जिससे यह अपने आप में एक शॉर्ट फिल्म जैसा महसूस होता था।

3. सिंघम अगेन (4 मिनट 58 सेकंड)

रोहित शेट्टी का कॉप यूनिवर्स अपने भव्य एक्शन और बड़े पैमाने के लिए जाना जाता है। ‘सिंघम अगेन’ के लिए निर्माताओं ने महसूस किया कि एक सामान्य ट्रेलर फिल्म की विशालता को दिखाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। लगभग 5 मिनट लंबे इस ट्रेलर में पारिवारिक ड्रामा, धमाकेदार एक्शन, उड़ती हुई कारें और कई बड़े सितारों की मौजूदगी देखने को मिली।





4. वेलकम टू द जंगल (4 मिनट 10 सेकंड)

जब एक फिल्म में बॉलीवुड के इतने बड़े कलाकार शामिल हों, तो दो मिनट का ट्रेलर शायद पर्याप्त नहीं होता। ‘वेलकम टू द जंगल’ का ट्रेलर 4 मिनट 10 सेकंड लंबा है, जो दर्शकों को इसकी अराजक और मनोरंजक दुनिया, भव्य गानों और विशाल स्टारकास्ट से विस्तार से परिचित कराता है। यह ट्रेलर अपने आप में एक बड़े मनोरंजन पैकेज जैसा महसूस होता है।

5. धुरंधर (4 मिनट 8 सेकंड)

इस सूची में आखिरी नाम ‘धुरंधर’ का है। 4 मिनट से अधिक लंबे इस ट्रेलर में कहानी और किरदारों को विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। यह दर्शाता है कि कभी-कभी फिल्म निर्माताओं के पास दर्शकों को दिखाने के लिए इतना कुछ होता है कि वे पारंपरिक ट्रेलर की समय-सीमा में बंधना नहीं चाहते।