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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Saturday, 29 August 2026 (15:03 IST)

आवारापन 2 की सफलता के बीच इमरान हाशमी की बिगड़ी तबीयत, स्वाइन फ्लू की चपेट में आए एक्टर

Emraan Hashmi health update
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Sat, 29 Aug 2026 (15:05 IST)
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बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी को लेकर एक चिंताजनक खबर सामने आई है। अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'आवारापन 2' की बॉक्स ऑफिस पर सफलता का जश्न मना रहे अभिनेता स्वाइन फ्लू की चपेट में आ गए हैं। लगातार यात्राओं और व्यस्त शूटिंग शेड्यूल के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद कराए गए टेस्ट में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है।
 
खबरों के अनुसार इमरान हाशमी अपनी फिल्म के प्रमोशन और शूटिंग के सिलसिले में पिछले कुछ दिनों से लगातार ट्रेवल कर रहे थे। इसी सिलसिले में वह झारखंड की राजधानी रांची भी गए थे। रांची से लौटने के बाद से ही उन्हें बुखार और कमजोरी महसूस हो रही थी। जब कई दिनों तक उनकी तबीयत में सुधार नहीं हुआ, तो डॉक्टरों की सलाह पर उनकी मेडिकल जांच करवाई गई।
हाल में आई टेस्ट रिपोर्ट में उन्हें H1N1 यानी स्वाइन फ्लू पॉजिटिव पाया गया है। डॉक्टरों ने अभिनेता को तुरंत काम से ब्रेक लेकर पूरी तरह से आराम करने और जरूरी आइसोलेशन व एहतियाती कदम उठाने की सलाह दी है। तबीयत खराब होने की वजह से फिलहाल उनका मुंबई से बाहर का शेड्यूल और प्रमोशनल इवेंट्स टाल दिए गए हैं।
 
फिलहाल इमरान हाशमी ने अपनी हेल्थ को लेकर कोई बयान जारी नहीं किया है। यह खबर ऐसे समय में आई है जब इमरान हाशमी की नई फिल्म 'आवारापन 2' सिनेमाघरों में जबरदस्त कमाई कर रही है। साल 2007 में आई उनकी आइकॉनिक फिल्म 'आवारापन' के इस सीक्वल को दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है। 
 
फैंस कर रहे हैं जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना
इमरान हाशमी के स्वाइन फ्लू से संक्रमित होने की खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर फैंस उनके जल्द ठीक होने की दुआएं कर रहे हैं। फिलहाल डॉक्टर उनकी सेहत पर नजर बनाए हुए हैं और उन्हें कुछ दिनों तक पूरी तरह से रेस्ट करने की सलाह दी गई है।
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