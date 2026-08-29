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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Saturday, 29 August 2026 (13:30 IST)

बाबा रामदेव से खत्म हुआ कंगना रनौत का विवाद, रक्षाबंधन पर बोलीं- बड़े भाई का प्रेम स्वीकार

Kangana Ranaut
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Sat, 29 Aug 2026 (13:32 IST)
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बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत एक बार फिर सुर्खियों में हैं। सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपने तीखे बयानों से अकसर चर्चा बटोरने वाली कंगना और योग गुरु बाबा रामदेव के बीच पिछले कुछ समय से जुबानी जंग चल रही थी। हालांकि, रक्षाबंधन के पावन पर्व पर इस कड़वाहट का अंत हो गया है। 
 
कंगना और बाबा रामदेव ने आपसी मतभेदों को भुलाकर एक-दूसरे के प्रति सम्मान और स्नेह जताया है। रक्षाबंधन के अवसर पर बाबा रामदेव ने मीडिया से बातचीत के दौरान कंगना रनौत के साथ जारी विवाद को खत्म करने की बात कही। उन्होंने कहा कि देश में नफरत या दुश्मनी की कोई जगह नहीं होनी चाहिए और किसी भी वैचारिक मतभेद को आपसी बातचीत से सुलझाया जा सकता है।
बाबा रामदेव ने जोर देकर कहा कि उन्होंने कंगना के साथ अपनी पुरानी सारी दुश्मनी भुला दी है। इसी के साथ उन्होंने रक्षाबंधन पर कंगना को तोहफे और मिठाइयां भेजने का ऐलान किया और सीधे फोन पर बात करने की इच्छा भी व्यक्त की।
 
कंगना का जवाब: बड़े भाई का प्रेम स्वीकार
बाबा रामदेव के इस सकारात्मक कदम का स्वागत करते हुए कंगना रनौत ने तुरंत सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा की। बाबा रामदेव की वीडियो क्लिप शेयर करते हुए कंगना ने लिखा कि त्योहारों का दिन सभी भूल-चूक माफ करके आगे बढ़ने के लिए होता है।
 
कंगना ने पोस्ट में लिखा, मेरे भाई बाबा रामदेव जी ने बहुत अच्छा कहा कि विवाद नहीं संवाद होना चाहिए। आज रक्षाबंधन के दिन मैं उनकी भेजी मिठाई और बड़े भाई का प्रेम दोनों सहर्ष स्वीकार करती हूं। ईश्वर आपको लंबी आयु और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करे।
कंगना के इस जवाब की सोशल मीडिया पर काफी तारीफ हो रही है और फैंस दोनों के बीच हुई इस सुलह को एक बेहतरीन मिसाल बता रहे हैं।
 
कंगना रनौत के वर्कफ्रंट की बात करें, तो उनकी हालिया रिलीज फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। सच्ची घटनाओं से प्रेरित यह फिल्म जब सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, तब इसे बॉक्स ऑफिस पर अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी और यह फ्लॉप साबित हुई। हालांकि फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 पर दर्शकों का शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। 
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