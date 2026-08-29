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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Saturday, 29 August 2026 (14:34 IST)

सलमान-अक्षय को पीछे छोड़ भारत के नंबर 2 हीरो बने रणवीर सिंह, अमिताभ बच्चन के बाद मिली जगह

Ranveer Singh
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Sat, 29 Aug 2026 (14:37 IST)
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बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह ने अपनी उपलब्धियों की लिस्ट में एक और बड़ी उपलब्धि जोड़ ली है। इंडिया टुडे के लेटेस्ट मूड ऑफ द नेशन पोल में रणवीर सिंह भारत के नंबर 2 हीरो बनकर सामने आए हैं और उनसे आगे सिर्फ अमिताभ बच्चन हैं। टॉप 2 में अपनी जगह बनाकर रणवीर ने विजय थलापति, अक्षय कुमार और सलमान खान जैसे कई बड़े और स्थापित नामों को पीछे छोड़ दिया है।
 
पोल में अमिताभ बच्चन 14.7% वोट के साथ नंबर 1 पर हैं, जबकि रणवीर सिंह को 9.5% वोट मिले हैं। विजय थलापति 8.5% के साथ तीसरे नंबर पर हैं, वहीं अक्षय कुमार 7.4% और सलमान खान 6.8% वोट के साथ लिस्ट में शामिल हैं। ये नतीजे दिखाते हैं कि देशभर के दर्शकों के बीच रणवीर की पॉपुलैरिटी और उनका असर लगातार बढ़ रहा है।
रणवीर के लिए ये पहचान उनके करियर के एक खास दौर में आई है। अलग-अलग तरह के किरदारों में यादगार परफॉर्मेंस देने के बाद एक्टर ने हाल ही में ‘धुरंधर’ फ्रेंचाइजी के साथ जबरदस्त उछाल देखा है। फिल्मों ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़े, बल्कि रणवीर के लेटेस्ट किरदार को भी दर्शकों का फेवरेट बना दिया है।
 
‘धुरंधर’ की सफलता ने रणवीर की स्थिति को भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े स्टार्स में से एक के तौर पर और मजबूत किया है। दर्शकों से जुड़ने और ऐसी परफॉर्मेंस देने की उनकी क्षमता, जिस पर लोग चर्चा करें, उनके करियर की खासियत बन चुकी है। बॉक्स ऑफिस से लेकर लोगों की पसंद तक, रणवीर लगातार अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं।
 
अमिताभ बच्चन जैसी दिग्गज शख्सियत के साथ भारत के सबसे बड़े हीरोज में जगह बनाना रणवीर के लिए एक और बड़ी उपलब्धि है, खासकर तब जब उन्होंने इस पोल में कई बड़े नामों को पीछे छोड़ा है। ये उस साल में उनकी उपलब्धियों में एक और नया अध्याय जोड़ता है, जिसमें एक्टर पहले ही कई नई ऊंचाइयों तक पहुंच चुके हैं।
इस नतीजे के बाद ‘इंडियन सिनेमा के असली धुरंधर’ का टैग रणवीर के लिए और भी फिट लगता है। ‘धुरंधर’ फ्रेंचाइजी के साथ बॉक्स ऑफिस पर कब्जा जमाने और दर्शकों का दिल जीतने के बाद अब रणवीर ने ऑडियंस पोल में भी अपनी मजबूत जगह बना ली है।
 
और आगे भी रणवीर सिंह के लिए काफी कुछ देखने को मिलने वाला है। अगली फिल्म ‘प्रलय’ में रणवीर लीड रोल में नजर आएंगे और साथ ही ‘मां कसम फिल्म्स’ के जरिए प्रोडक्शन में भी कदम रखेंगे। अगर ‘धुरंधर’ ने रणवीर के स्टारडम का स्केल दिखाया है, तो मूड ऑफ द नेशन की ये ताजा रैंकिंग एक बार फिर याद दिलाती है कि दर्शकों के बीच उनका स्टारडम कितनी मजबूती से कायम है।
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