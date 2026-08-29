India's Got Latent 2: ओरी ने समय रैना को दी धमकी, बोले- 'अपनी औकात में रहो', वायरल हुआ वीडियो

कॉमेडियन समय रैना का लोकप्रिय शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' सीजन 2 एक बार फिर अपने बेबाक, अनफ़िल्टर्ड और मज़ाकिया अंदाज़ को लेकर इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है। इस शो के लेटेस्ट एपिसोड में सेलिब्रिटी पैनलिस्ट्स के रूप में इंटरनेट सेंसेशन ओरहान अवत्रमाणि (ओरी), दिग्गज अभिनेत्री अर्चना पूरन सिंह, मशहूर स्टैंड-अप कॉमेडियन निशांत सूरी और शेरोन वर्मा नज़र आए।

पूरे एपिसोड के दौरान होस्ट समय रैना और ओरी के बीच जबरदस्त जुबानी जंग और तीखा मज़ाक देखने को मिला, जिसने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। एपिसोड की शुरुआत हमेशा की तरह काफी मनोरंजक रही। शो में एंट्री लेते ही ओरी ने अपने खास अंदाज़ में कहा कि वे सिर्फ और सिर्फ इस शो की शूटिंग के लिए लंदन से भारत आए हैं। इसके साथ ही उन्होंने पैनल पर चुटकी लेते हुए कहा कि यह पहली बार है जब वे किसी ऐसे जजिंग पैनल का हिस्सा बने हैं, जहां वे अपने अलावा किसी और को जानते ही नहीं हैं।

ओरी के इस बयान के बाद समय रैना चुप कहां बैठने वाले थे। उन्होंने तुरंत ओरी के पुराने बयानों और इंटरव्यूज को लेकर उन्हें रोस्ट करना शुरू कर दिया। समय रैना ने ओरी के उस चर्चित इंटरव्यू का जिक्र किया, जिसमें ओरी ने कहा था कि वे भारत के हर घर में पहचाने जाने वाला नाम बनना चाहते हैं। समय ने अपनी सिग्नेचर कॉमेडी स्टाइल में इस बात पर ओरी को जमकर ट्रोल किया।

समय के लगातार तंज कसने और मज़ाक उड़ाने पर ओरी शांत नहीं रहे। उन्होंने समय रैना की तरफ देखते हुए सीधे शब्दों में चेतावनी दे डाली। ओरी ने कहा, 'जिन लोगों से मेरी जान-पहचान है न, तुम अंदर जाएगा तो तुम बाहर नहीं आएगा इस बार। बी केयरफुल! अपनी औकात में रहो।'

इस तीखी चेतावनी के बाद भी माहौल गंभीर होने के बजाय हंसी-मज़ाक में तब्दील हो गया, जब समय रैना ने हाजिरजवाबी से पूछा, 'कहाँ डालेगा?' दोनों की इस नोकझोंक ने सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ ला दी है।

पूर्व कंटेस्टेंट शेरोन वर्मा की जज के रूप में वापसी

इस एपिसोड की एक और सबसे बड़ी हाइलाइट रहीं शेरोन वर्मा। शेरोन, जो 'इंडियाज़ गॉट लेटेंट' के पहले सीजन में बतौर कंटेस्टेंट नज़र आई थीं, उन्हें इस बार सीधे जजों के पैनल में जगह दी गई। शेरोन ने अपने वन-लाइनर्स, तीखी हाजिरजवाबी और कॉमिक टाइमिंग से पूरी महफ़िल लूट ली। दर्शकों ने भी उनकी इस नई भूमिका की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ की है।