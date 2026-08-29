ईसा मसीह की पेंटिंग के सामने खड़े होकर सलमान खान ने बहन अर्पिता से बंधवाई राखी, वीडियो ने जीता फैंस का दिल

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान अपनी फिल्मों के साथ-साथ अपने निजी जीवन और परिवार के साथ खास जुड़ाव के लिए जाने जाते हैं। हर साल की तरह इस बार भी सलमान खान के घर रक्षाबंधन का त्योहार बेहद धूमधाम से मनाया गया। सोशल मीडिया पर एक नया वीडियो सामने आते ही तहलका मचा रहा है, जिसमें सलमान अपनी छोटी बहन अर्पिता खान शर्मा से राखी बंधवाते नजर आ रहे हैं।

इस खूबसूरत लम्हे ने न सिर्फ फैंस का ध्यान खींचा, बल्कि देश की एकता और 'गंगा-जमुनी तहजीब' की एक ऐसी मिसाल पेश की, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि अर्पिता खान अपने भाई सलमान की आरती उतार रही हैं और उनके हाथ में राखी बांध रही हैं।

This is the most secular video on internet today



A Muslim girl (Arpita Khan) married to a Hindu man (Aayush Sharma) ties a rakhi to her Muslim brother (Salman Khan) while a picture of Jesus is in the background pic.twitter.com/C1Q4FyQSDC — Chota Don (@choga_don) August 28, 2026

सलमान के चेहरे पर बहन के इस प्यार के लिए एक प्यारी सी मुस्कान साफ दिखाई दे रही है। हालांकि, फैंस का ध्यान सिर्फ राखी बांधने तक सीमित नहीं रहा; लोगों ने वीडियो के बैकग्राउंड में लगी एक मशहूर पेंटिंग को भी नोटिस किया। सलमान और अर्पिता के ठीक पीछे दीवार पर 'द लास्ट सपर' (The Last Supper - ईसा मसीह की प्रसिद्ध पेंटिंग) लगी हुई थी। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया यूजर्स ने इस एक फ्रेम में भारत की बहुसांस्कृतिक पहचान को देख लिया।

एक यूजर ने लिखा, 'यह आज के समय का इंटरनेट पर सबसे सेक्युलर वीडियो है। एक मुस्लिम लड़की (अर्पिता खान), जो एक हिंदू पुरुष (आयुष शर्मा) से ब्याही है, अपने मुस्लिम भाई (सलमान खान) को राखी बांध रही है और पीछे जीसस (ईसा मसीह) की तस्वीर नजर आ रही है।'

वहीं एक अन्य यूजर ने कमेंट किया, 'सच कहें तो मजाक से हटके, यह वीडियो सही मायनों में दर्शाता है कि भारत क्या है—हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब हैं भाई-भाई।'

भांजे-भांजियों ने भी निभाई परंपरा

खान परिवार में त्योहारों की यह रौनक सिर्फ सलमान और अर्पिता तक ही सीमित नहीं रही। अर्पिता की नन्हीं बेटी आयत ने भी अपने ममेरे भाइयों को राखी बांधी। आयत ने अरबाज खान के बेटे अरहान खान, सोहेल खान के बेटे निर्वाण और अलविरा खान के बेटे अयान अग्निहोत्री की कलाई पर रक्षासूत्र बांधकर इस परंपरा को आगे बढ़ाया।

खान परिवार में अलग-अलग संस्कृतियों का अद्भुत मेल हमेशा देखने को मिलता है। सलमान की बहन अलविरा ने अतुल अग्निहोत्री से शादी की है, जबकि अर्पिता के पति आयुष शर्मा हैं। परिवार के सभी सदस्य हमेशा हर धार्मिक त्योहार को एक साथ मिल-जुलकर मनाते हैं।