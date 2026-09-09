'दृश्यम द कन्क्लुजन' का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज, अजय देवगन के सामने जयदीप अहलावत, इस बार बचना मुश्किल!

भारतीय सिनेमा की सबसे चर्चित और लोकप्रिय सस्पेंस थ्रिलर फ्रेंचाइजी 'दृश्यम' अपने अंतिम और सबसे बड़े पड़ाव पर पहुंच चुकी है। निर्देशक अभिषेक पाठक के निर्देशन में बनी फिल्म 'दृश्यम: द कन्क्लुजन' का बहुप्रतीक्षित ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है।

'जो कहानी 2 अक्टूबर को शुरू हुई थी, वो 2 अक्टूबर को ही खत्म होगी' — इसी टैगलाइन के साथ मेकर्स ने साफ कर दिया है कि विजय सालगांवकर की चालाकियों और पुलिस के बीच चल रही यह जंग अब अपने अंजाम तक पहुंचने वाली है। यह फिल्म 2 अक्टूबर 2026 को देशभर के सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए पूरी तरह तैयार है।

एक नया स्क्रीनप्ले और नए दुश्मनों की एंट्री

'दृश्यम 2' के मोड़ से आगे बढ़ते हुए 'दृश्यम: द कन्क्लुजन' में दर्शकों को एकदम नई कहानी और नया स्क्रीनप्ले देखने को मिलने वाला है। अब तक विजय सालगांवकर हर बार कानून की आंखों में धूल झोंकने और अपने परिवार की रक्षा करने में कामयाब रहा है। लेकिन इस बार राज्य की पुलिस और क्राइम ब्रांच उसे किसी भी कीमत पर बख्शने के मूड में नहीं है।

ट्रेलर में दिखाया गया है कि केस की कमान इस बार क्राइम ब्रांच के सख्त एसपी राजवीर सिंह तोमर के हाथों में है, जिसका किरदार दमदार अभिनेता जयदीप अहलावत निभा रहे हैं। जयदीप अहलावत की एंट्री ने इस फ्रेंचाइजी में एक नया रोमांच भर दिया है। विजय के शातिर दिमाग और राजवीर सिंह तोमर के तीखे तेवरों के बीच माइंड गेम्स का एक जबरदस्त मुकाबला पर्दे पर देखने को मिलेगा।

पुलिस और सिस्टम एक बार फिर सालगांवकर परिवार के पीछे पड़ गया है। विजय को फिर से अपने दिमाग और योजना का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ट्रेलर में तनाव, रहस्य और इमोशनल एंगल देखने को मिल रहा है।

एक मजबूत स्टार कास्ट का महासंगम

फिल्म में स्टार कास्ट की कोई कमी नहीं है। जहां अजय देवगन एक बार फिर अपने आइकोनिक रोल 'विजय सालगांवकर' में लौट रहे हैं, वहीं तब्बू (आईजी मीरा देशमुख), श्रिया सरन (नंदिनी सालगांवकर), रजत कपूर, इशिता दत्ता और मृणाल जाधव अपने पुराने किरदारों में नजर आएंगे। इनके अलावा फिल्म में प्रकाश राज और कमलेश सावंत की मौजूदगी ने सस्पेंस का स्तर और बढ़ा दिया है।

सस्पेंस से भरा होगा आखिरी अध्याय

'दृश्यम' की सफलता की सबसे बड़ी वजह इसका स्क्रीनप्ले और अप्रत्याशित मोड़ रहे हैं। 'दृश्यम द कन्क्लुजन' का लेखन अभिषेक पाठक, आमिल कियान खान और परवेज शेख ने मिलकर किया है। स्टार स्टूडियो18 और पैनोरमा स्टूडियोज के बैनर तले बनी यह फिल्म इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हो सकती है।

क्या विजय सालगांवकर इस बार भी अपने परिवार को बचा पाएगा या राजवीर सिंह तोमर सालों पुराना राज बेनकाब कर देगा? इन सभी सवालों के जवाब 2 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में मिलेंगे।