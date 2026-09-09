  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. drishyam the conclusion trailer ajay devgn vijay salgaonkar jaideep ahlawat tabu
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Wednesday, 9 September 2026 (15:07 IST)

'दृश्यम द कन्क्लुजन' का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज, अजय देवगन के सामने जयदीप अहलावत, इस बार बचना मुश्किल!

Drishyam The Conclusion
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Wed, 9 Sep 2026 (15:11 IST)
google-news
भारतीय सिनेमा की सबसे चर्चित और लोकप्रिय सस्पेंस थ्रिलर फ्रेंचाइजी 'दृश्यम' अपने अंतिम और सबसे बड़े पड़ाव पर पहुंच चुकी है। निर्देशक अभिषेक पाठक के निर्देशन में बनी फिल्म 'दृश्यम: द कन्क्लुजन' का बहुप्रतीक्षित ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। 
 
'जो कहानी 2 अक्टूबर को शुरू हुई थी, वो 2 अक्टूबर को ही खत्म होगी' — इसी टैगलाइन के साथ मेकर्स ने साफ कर दिया है कि विजय सालगांवकर की चालाकियों और पुलिस के बीच चल रही यह जंग अब अपने अंजाम तक पहुंचने वाली है। यह फिल्म 2 अक्टूबर 2026 को देशभर के सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए पूरी तरह तैयार है।  
एक नया स्क्रीनप्ले और नए दुश्मनों की एंट्री
'दृश्यम 2' के मोड़ से आगे बढ़ते हुए 'दृश्यम: द कन्क्लुजन' में दर्शकों को एकदम नई कहानी और नया स्क्रीनप्ले देखने को मिलने वाला है। अब तक विजय सालगांवकर हर बार कानून की आंखों में धूल झोंकने और अपने परिवार की रक्षा करने में कामयाब रहा है। लेकिन इस बार राज्य की पुलिस और क्राइम ब्रांच उसे किसी भी कीमत पर बख्शने के मूड में नहीं है।  
ट्रेलर में दिखाया गया है कि केस की कमान इस बार क्राइम ब्रांच के सख्त एसपी राजवीर सिंह तोमर के हाथों में है, जिसका किरदार दमदार अभिनेता जयदीप अहलावत निभा रहे हैं। जयदीप अहलावत की एंट्री ने इस फ्रेंचाइजी में एक नया रोमांच भर दिया है। विजय के शातिर दिमाग और राजवीर सिंह तोमर के तीखे तेवरों के बीच माइंड गेम्स का एक जबरदस्त मुकाबला पर्दे पर देखने को मिलेगा।  
 
पुलिस और सिस्टम एक बार फिर सालगांवकर परिवार के पीछे पड़ गया है। विजय को फिर से अपने दिमाग और योजना का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ट्रेलर में तनाव, रहस्य और इमोशनल एंगल देखने को मिल रहा है। 
 
एक मजबूत स्टार कास्ट का महासंगम  
फिल्म में स्टार कास्ट की कोई कमी नहीं है। जहां अजय देवगन एक बार फिर अपने आइकोनिक रोल 'विजय सालगांवकर' में लौट रहे हैं, वहीं तब्बू (आईजी मीरा देशमुख), श्रिया सरन (नंदिनी सालगांवकर), रजत कपूर, इशिता दत्ता और मृणाल जाधव अपने पुराने किरदारों में नजर आएंगे। इनके अलावा फिल्म में प्रकाश राज और कमलेश सावंत की मौजूदगी ने सस्पेंस का स्तर और बढ़ा दिया है।  
सस्पेंस से भरा होगा आखिरी अध्याय
'दृश्यम' की सफलता की सबसे बड़ी वजह इसका स्क्रीनप्ले और अप्रत्याशित मोड़ रहे हैं। 'दृश्यम द कन्क्लुजन' का लेखन अभिषेक पाठक, आमिल कियान खान और परवेज शेख ने मिलकर किया है। स्टार स्टूडियो18 और पैनोरमा स्टूडियोज के बैनर तले बनी यह फिल्म इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हो सकती है।  
 
क्या विजय सालगांवकर इस बार भी अपने परिवार को बचा पाएगा या राजवीर सिंह तोमर सालों पुराना राज बेनकाब कर देगा? इन सभी सवालों के जवाब 2 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में मिलेंगे।  
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
पंजाबी सिंगर एमी विर्क के काफिले पर कनाडा में ताबड़तोड़ फायरिंग, बुलेटप्रूफ कार ने बचाई जान

पंजाबी सिंगर एमी विर्क के काफिले पर कनाडा में ताबड़तोड़ फायरिंग, बुलेटप्रूफ कार ने बचाई जान

पंजाबी सिंगर एमी विर्क के काफिले पर कनाडा में ताबड़तोड़ फायरिंग, बुलेटप्रूफ कार ने बचाई जानफिल्म 'बैड न्यूज' से बॉलीवुड में अपनी खास पहचान बनाने वाले मशहूर पंजाबी सिंगर और एक्टर एमी विर्क को लेकर कनाडा से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। ब्रिटिश कोलंबिया के अब्बॉट्सफोर्ड शहर में एक कॉन्सर्ट खत्म करने के तुरंत बाद एमी विर्क के काफिले (कॉन्वॉय) को निशाना बनाते हुए अंधाधुंध गोलीबारी की गई।

Bigg Boss 20: ‘भाभी’ शब्द पर माही विज से भिड़ीं आम्रपाली दुबे? भोजपुरी संस्कृति के सम्मान पर कही बड़ी बात

Bigg Boss 20: ‘भाभी’ शब्द पर माही विज से भिड़ीं आम्रपाली दुबे? भोजपुरी संस्कृति के सम्मान पर कही बड़ी बात'बिग बॉस 20' के घर में अभी शो शुरू हुए कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन कंटेस्टेंट्स के बीच बातचीत और बहस का दौर शुरू हो चुका है। हाल ही के एपिसोड में भोजपुरी अभिनेत्री आम्रपाली दुबे और टीवी अभिनेत्री माही विज के बीच हुई एक बातचीत ने ‘भाभी’ शब्द और उससे जुड़े सांस्कृतिक भावनाओं को लेकर चर्चा छेड़ दी।

प्रीति जिंटा ने 'बंटवारा 1947' के फ्लॉप होने पर तोड़ी चुप्पी, बोलीं- कर्म करो और फल ईश्वर पर छोड़ दो

प्रीति जिंटा ने 'बंटवारा 1947' के फ्लॉप होने पर तोड़ी चुप्पी, बोलीं- कर्म करो और फल ईश्वर पर छोड़ दोबॉलीवुड की डिंपल गर्ल प्रीति जिंटा ने लंबे समय बाद बड़े पर्दे पर धमाकेदार वापसी की थी। लेकिन उनकी कमबैक फिल्म 'बंटवारा 1947' बॉक्स ऑफिस पर वो कमाल नहीं दिखा सकी, जिसकी मेकर्स और फैंस को उम्मीद थी। भारी-भरकम स्टारकास्ट, आमिर खान का प्रोडक्शन और राजकुमार संतोषी का निर्देशन होने के बावजूद फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काफी निराशाजनक रहा।

हनुमान अंश से जुड़ी रोचक जानकारियां: लीड एक्टर हुआ बीमार तो असिस्टेंट डायरेक्टर बन गया हीरो

हनुमान अंश से जुड़ी रोचक जानकारियां: लीड एक्टर हुआ बीमार तो असिस्टेंट डायरेक्टर बन गया हीरो"हनुमान अंश" (2026) एक बायोग्राफिकल डिवोशनल ड्रामा है, जो महान संत नीम करोली बाबा (लक्ष्मी नारायण) के प्रारंभिक जीवन और आध्यात्मिक यात्रा को दर्शाती है। डॉ. विशाल चतुर्वेदी द्वारा निर्देशित यह फिल्म उनके घर छोड़ने से लेकर चमत्कारिक ट्रेन घटना तक की अद्भुत कहानी बयां करती है। महज़ 2 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म अपनी कहानी और 'वर्ड ऑफ माउथ' के दम पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर भारतीय इतिहास की सबसे मुनाफे वाली फिल्म बन गई है।

जेल जाने से बचेंगे राजपाल यादव? सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत, मगर जमा करने होंगे इतने करोड़ रुपए

जेल जाने से बचेंगे राजपाल यादव? सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत, मगर जमा करने होंगे इतने करोड़ रुपएबॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव इन दिनों अपनी फिल्मों से ज्यादा एक पुराने वित्तीय विवाद को लेकर सुर्खियों में हैं। लंबे समय से चले आ रहे चेक बाउंस मामले में अब अभिनेता को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। हालांकि यह राहत पूरी तरह बिना शर्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने राजपाल यादव को सरेंडर से अस्थायी छूट देते हुए कोर्ट की रजिस्ट्री में 5 करोड़ रुपए जमा करने का निर्देश दिया है।

यश की 'Toxic' का बॉक्स ऑफिस पर निकला दम, 3000 करोड़ का सपना चकनाचूर; जानें सुपर फ्लॉप होने के 5 बड़े कारण

यश की 'Toxic' का बॉक्स ऑफिस पर निकला दम, 3000 करोड़ का सपना चकनाचूर; जानें सुपर फ्लॉप होने के 5 बड़े कारण'KGF' फेम यश की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'टॉक्सिक' बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई है। फिल्म से 3000 करोड़ रुपये के ऐतिहासिक कलेक्शन की उम्मीद थी, लेकिन यह औंधे मुंह गिर गई है, जिससे पूरी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री सदमे में है। ओवर कॉन्फिडेंस, बेदम कहानी, जरूरत से ज्यादा हिंसा और यश पर हद से ज्यादा निर्भरता ने इस फिल्म का तिलिस्म तोड़ दिया। आइए जानते हैं वो 5 मुख्य कारण, जिन्होंने 'टॉक्सिक' को साल की सबसे बड़ी डिजास्टर बना दिया।

बिना स्टार, बिना प्रमोशन... फिर भी बॉक्स ऑफिस पर छा गई 'हनुमान अंश', बाबा नीब करौरी के चमत्कार या कुछ और? जानें 5 बड़े कारण

बिना स्टार, बिना प्रमोशन... फिर भी बॉक्स ऑफिस पर छा गई 'हनुमान अंश', बाबा नीब करौरी के चमत्कार या कुछ और? जानें 5 बड़े कारणबिना किसी बड़े स्टार, भारी बजट और प्रमोशन के रिलीज हुई फिल्म 'हनुमान अंश' बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है। बाबा नीब करौरी के जीवन पर आधारित इस फिल्म ने साबित कर दिया है कि अगर कहानी में दम हो, तो कमर्शियल मसालों की जरूरत नहीं पड़ती। आखिर क्या है इस फिल्म की सफलता का राज? आइए जानते हैं 'हनुमान अंश' के सुपरहिट होने के 5 बड़े कारण, जिन्होंने दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींच लिया है।

यश की ‘टॉक्सिक’ बॉक्स ऑफिस पर क्या होगा? सुनामी आने को तैयार, 5 दिन में रिकॉर्डतोड़ कमाई का प्लान

यश की ‘टॉक्सिक’ बॉक्स ऑफिस पर क्या होगा? सुनामी आने को तैयार, 5 दिन में रिकॉर्डतोड़ कमाई का प्लानयश की ‘टॉक्सिक’ 26 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। बुधवार की रिलीज के बाद राखी की छुट्टी और वीकेंड मिलाकर फिल्म को पांच दिनों का शानदार मौका मिलेगा। चार साल बाद यश की वापसी, ‘केजीएफ’ के बाद उनकी पैन इंडिया लोकप्रियता, ट्रेलर को मिला जबरदस्त रिस्पॉन्स, बड़ा बजट, एक्शन और मजबूत स्टार कास्ट फिल्म की रिकॉर्डतोड़ ओपनिंग की उम्मीद बढ़ा रहे हैं। हालांकि इसके बाद फिल्म की लंबी रेस उसकी गुणवत्ता पर निर्भर करेगी।

सनी देओल की 'बंटवारा 1947' बॉक्स ऑफिस पर क्यों हुई धड़ाम? भारी पड़ गईं ये 5 बड़ी गलतियां

सनी देओल की 'बंटवारा 1947' बॉक्स ऑफिस पर क्यों हुई धड़ाम? भारी पड़ गईं ये 5 बड़ी गलतियांरिलीज से पहले सनी देओल और राजकुमार संतोषी की 'बंटवारा 1947' को लेकर भारी क्रेज था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' ने इसे बुरी तरह पछाड़ दिया। समीक्षकों की तारीफों के बावजूद यह 150 करोड़ की फिल्म दर्शकों को तरस गई। सनी की एक्शन इमेज से खिलवाड़, युवाओं से दूरी, कमजोर संगीत और मौजूदा माहौल से कटी कहानी जैसे कारणों ने इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरा दिया।

दिशा पाटनी की टोन्ड बॉडी का खुला राज: रोज करती हैं ये वर्कआउट, ऐसी है उनकी डाइट और लाइफस्टाइल

दिशा पाटनी की टोन्ड बॉडी का खुला राज: रोज करती हैं ये वर्कआउट, ऐसी है उनकी डाइट और लाइफस्टाइलबॉलीवुड की सबसे फिट अभिनेत्रियों में गिनी जाने वाली दिशा पाटनी अपनी टोन्ड बॉडी, फ्लेक्सिबिलिटी और ग्लैमरस लुक्स के लिए मशहूर हैं। लेकिन उनकी फिटनेस केवल अच्छी जेनेटिक्स का नतीजा नहीं, बल्कि कड़ी मेहनत, अनुशासित डाइट और नियमित वर्कआउट का परिणाम है। जानिए दिशा पाटनी का पूरा फिटनेस रूटीन, वह कौन-कौन सी एक्सरसाइज करती हैं, क्या खाती हैं और अपने परफेक्ट फिगर को कैसे मेंटेन रखती हैं।