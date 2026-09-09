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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Wednesday, 9 September 2026 (12:01 IST)

Bigg Boss 20: पहले हफ्ते में इन 4 कंटेस्टेंट्स पर मंडराया एविक्शन का खतरा

Bigg Boss 20
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Wed, 9 Sep 2026 (12:03 IST)
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सलमान खान के चर्चित रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' को शुरू हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन घर के अंदर माहौल तेजी से बदलता नजर आ रहा है। 6 सितंबर को ग्रैंड प्रीमियर के साथ शुरू हुए इस सीजन में पहले ही दिन से कंटेस्टेंट्स के बीच बहस, मतभेद और बदलते रिश्तों की झलक देखने को मिल रही है। 
 
अब शो के तीसरे एपिसोड में हुई पहली नॉमिनेशन प्रक्रिया ने घर के खेल को और दिलचस्प बना दिया है। 'बिग बॉस 20' के तीसरे एपिसोड में घरवालों ने पहली बार एक-दूसरे को नॉमिनेट किया। वोटिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद अरिश्फा खान, कनिका मान, लव गिल और उदिति सिंह इस हफ्ते के लिए नॉमिनेट हो गए हैं। यानी इन चारों कंटेस्टेंट्स पर अब घर से बेघर होने का खतरा मंडरा रहा है। 
 
नॉमिनेशन के दौरान घरवालों ने अलग-अलग सदस्यों को वोट किया और आखिर में यही चार नाम सामने आए। इन चारों में से किसका सफर पहले ही हफ्ते खत्म होगा, यह आगे होने वाली वोटिंग और शो के ट्विस्ट पर निर्भर करेगा। ऐसे में आने वाले एपिसोड में इन कंटेस्टेंट्स के लिए हर कदम बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है।
 
अरिश्फा खान को लगा दोस्ती में झटका
पहली नॉमिनेशन प्रक्रिया ने सिर्फ एविक्शन का खतरा ही नहीं बढ़ाया, बल्कि घर के अंदर बन रहे रिश्तों की भी परीक्षा शुरू कर दी है। खासतौर पर अरिश्फा खान नॉमिनेशन के बाद काफी नाराज नजर आईं। उन्हें उस सदस्य से नॉमिनेशन की उम्मीद नहीं थी, जिसे वह अपना दोस्त मान रही थीं।
 
बिग बॉस के घर में दोस्ती और रणनीति के बीच अंतर बेहद कम होता है। यही वजह है कि शुरुआत में मजबूत नजर आने वाली दोस्तियां भी नॉमिनेशन के बाद कमजोर पड़ सकती हैं। अरिश्फा से जुड़ा यह घटनाक्रम भी आने वाले दिनों में घर की रणनीति को प्रभावित कर सकता है।
 
पहले ही हफ्ते तेज हुआ घर का ड्रामा
‘बिग बॉस 20’ के शुरुआती एपिसोड्स में अरिश्फा खान और आम्रपाली दुबे के बीच भी तीखी बहस देखने को मिली। ‘बच्ची’ कहे जाने को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि माही विज भी इस बहस में शामिल हो गईं। इससे साफ है कि इस सीजन में कंटेस्टेंट्स के बीच टकराव का सिलसिला काफी जल्दी शुरू हो गया है।
 
वहीं, कनिका मान भी शुरुआती दिनों में अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुकी हैं। शो के दूसरे एपिसोड में उन्हें एक ऐसा अधिकार मिला, जिसके जरिए उन्होंने काजी से जुड़ा महत्वपूर्ण अधिकार अपने हाथ में ले लिया था। इससे भी घर के अंदर शक्ति-संतुलन को लेकर नई रणनीतियां बनती दिखाई दीं।
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