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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Wednesday, 9 September 2026 (11:31 IST)

कभी दिल्ली में ज्वेलरी बेचते थे अक्षय कुमार, इस तरह मिली पहली फिल्म

Akshay Kumar Birthday
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Wed, 9 Sep 2026 (11:35 IST)
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बॉलीवुड में खिलाड़ी कुमार के नाम से मशहूर एक्टर अक्षय कुमार 9 सितंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। अक्षय का असली नाम राजीव हरिओम भाटिया है। बॉलीवुड में आने से पहले उन्होंने अपना नाम बदलकर अक्षय कुमार कर लिया। 30 साल के फिल्मी करियर में अक्षय 100 से अधिक फिल्में कर चुके हैं।
 
अक्षय कुमार ने बॉलीवुड में सफलता पाने के लिए कड़ा संघर्ष किया है। अक्षय कुमार ने अमिताभ बच्चन के शो 'केबीसी 13' में अपने फिल्मी सफर के बारे में बताया था। अक्षय ने कहा था कि उनके मॉडलिंग करियर ने ही उन्हें पैसा कमाने के साथ-साथ बॉलीवुड में अभिनेता बनने के लिए प्रेरित किया। 
अक्षय ने बताया था कि सिनेमा की दुनिया में कदम रखने से पहले वह एक ज्वैलरी शॉप में सेल्समैन के रूप में काम करते थे, उसके बाद उन्होंने एक रेस्टोरेंट में भी काम किया, जहां वो लोगों के लिए टेबल सेट करते थे। जब वो रेस्टोरेंट में काम करते थे तो वहां पर चार एक्टर्स की तस्वीरें दीवार पर लगी हुई थी, जिसमें से एक तस्वीर बिग बी की थी और उसी तस्वीर ने अक्षय को सिनेमा की दुनिया में आगे बढने के लिए प्रेरित किया। 
 
अक्षय कुमार कहा था, यह महज इत्तेफाक है कि मुझे एक्टिंग करने का मौका मिला। मैं मुंबई में बच्चों के घरों में जाकर उन्हें कराटे, मार्शल आर्ट्स सिखाता था। इससे मैं 5-6 हजार रुपए महीना कमा लेता था। एक दिन किसी ने मुझसे कहा कि तुम ऊंचे हो और स्मार्ट हो तो मॉडलिंग में ट्राई क्यों नहीं करते? तब मुझे नहीं पता था कि मॉडलिंग क्या होती है। लेकिन फिर किसी ने मुझे कार्ड दिया और मॉडलिंग के लिए इनवाइट किया।
 
उन्होंने बताया कि मैं शहर में पहुंचा और मैंने एक फर्निशिंग शोरूम का विज्ञापन किया। मॉडलिंग के लिए मुझे 21,000 रुपए दिए गए। मैंने सोचा कि मैं पागल हूं जो एक महीने तक काम करके 5000 रुपए कमाऊंगा। इसकी बजाय मैं यही करूंगा। सिर्फ ढाई-तीन घंटे में मैंने 21,000 रुपए कमा लिए थे, जो बहुत बढ़िया बात थी। इसके बाद मैंने मॉडलिंग शुरू कर दी। आगे चलकर किसी ने मेरी तस्वीरें प्रमोद चक्रवर्ती को दिखाई और इस तरह मुझे अपनी पहली फिल्म 'सौगंध' मिली।
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