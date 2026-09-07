विदेशी फैन की टी-शर्ट पर 'इक ओंकार' के साथ लिखा था दिलजीत दोसांझ का नाम, सिंगर ने स्टेज पर बुलाकर कही यह बात

पंजाबी सिंगर-एक्टर दिलजीत दोसांझ अपने शानदार म्यूजिक, एनर्जेटिक परफॉर्मेंस और सादगी से हमेशा फैंस के दिलों में अपनी खास जगह बनाए रखते हैं। दिलजीत के लाइव कॉन्सर्ट्स में फैंस की जबरदस्त दीवानगी देखने को मिलती है। इन दिनों वे अपने अंतरराष्ट्रीय म्यूजिक टूर के सिलसिले में यूरोप में हैं।

हाल ही में इटली के मिलान शहर में आयोजित एक कॉन्सर्ट के दौरान एक ऐसी घटना घटी, जिसने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचा है और दिलजीत की विनम्रता की हर तरफ तारीफ हो रही है।

स्टेज पर जब विदेशी फैन ने पहनी स्पेशल टी-शर्ट

मिलान कॉन्सर्ट के दौरान दिलजीत दोसांझ ने भीड़ में से एक विदेशी फैन और उसकी पार्टनर को स्टेज पर बुलाया। वह फैन एक कस्टम-प्रिंटेड सफेद रंग की टी-शर्ट पहने हुए था। टी-शर्ट पर दिलजीत दोसांझ के नाम के ठीक पास सिख धर्म का पवित्र और मूल प्रतीक 'इक ओंकार' छपा हुआ था। सिख धर्म में 'इक ओंकार' का अर्थ 'ईश्वर एक है' होता है और यह बेहद अनमोल व पवित्र माना जाता है।

टी-शर्ट पर पवित्र प्रतीक के पास अपना नाम देखकर दिलजीत ने बिना किसी गुस्से या नाराजगी के बहुत ही विनम्रतापूर्वक उस स्थिति को संभाला। उन्होंने बेहद प्यार से फैन के हाथ पर अपना हाथ रखा और अंग्रेजी में समझाते हुए कहा, 'यह ईश्वर का नाम है... यह बहुत पवित्र और अनमोल है। मेरे नाम को इसके साथ मत जोड़ो।'

फैंस से की माफ करने की गुजारिश

स्टेज पर माहौल को हल्का रखने और फैन को असहज महसूस न होने देने के लिए दिलजीत उसे स्टेज के बीच में ले गए। इसके बाद उन्होंने पंजाबी में दर्शकों से कहा, 'मैं आपकी भावनाओं की कद्र करता हूं। इन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी, इसलिए प्लीज इन्हें माफ कर दीजिए। मेरे लिए 'इक ओंकार' का मतलब है कि सब एक हैं।'

दिलजीत ने न सिर्फ अपनी आस्था का मान रखा, बल्कि अपने विदेशी फैन के प्रति भी अपार सम्मान दिखाया। उन्होंने उस कपल को स्पेशल गिफ्ट बॉक्स दिया, गले लगाया और आदर के साथ स्टेज से विदा किया।

फैन ने मांगी सार्वजनिक रूप से माफी

सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल होने के बाद, संबंधित फैन ने कमेंट सेक्शन में अपनी बात रखी और हाथ जोड़कर माफी मांगी। फैन ने लिखा, यह मेरे लिए एक अप्रत्याशित और अद्भुत पल था। टी-शर्ट बनवाते समय मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि दिलजीत का नाम 'इक ओंकार' के इतने करीब आ जाएगा।

उन्होंने कहा, मेरा इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का बिल्कुल नहीं था। असल में 'इक ओंकार' मेरे लिए बहुत मायने रखता है क्योंकि मैं नियमित रूप से गुरुद्वारे जाता रहा हूं। मेरे कारण हुई किसी भी असुविधा या अनजाने में हुई गलती के लिए मैं तहे दिल से माफी मांगता हूं।

सोशल मीडिया पर दिलजीत के जेस्चर की हो रही तारीफ

इंटरनेट पर यह वीडियो आते ही नेटिजन्स दिलजीत दोसांझ के इस व्यवहार की जमकर सराहना कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि दिलजीत ने बिना किसी को नीचा दिखाए और बिना विवाद खड़े किए इतने बड़े मंच से धर्म और आस्था का मान बनाए रखा।