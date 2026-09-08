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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Updated : Tuesday, 8 September 2026 (13:22 IST)

‘मिर्जापुर द मूवी’ की स्टारकास्ट फीस: कालीन भैया ने मारी बाजी, गुड्डू-मुन्ना से कितनी ज्यादा ली रकम?

‘मिर्जापुर द मूवी’ की स्टारकास्ट फीस: कालीन भैया ने मारी बाजी, गुड्डू-मुन्ना से कितनी ज्यादा ली रकम?
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Updated: Tue, 8 Sep 2026 (13:22 IST)
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‘मिर्जापुर द मूवी’ बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है। OTT की दुनिया में तहलका मचाने वाली ‘मिर्जापुर’ फ्रेंचाइजी जब बड़े पर्दे पर पहुंची तो दर्शकों ने इसे हाथों-हाथ लिया। फिल्म में एक बार फिर कालीन भैया, गुड्डू पंडित और मुन्ना त्रिपाठी जैसे लोकप्रिय किरदारों की वापसी हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म की सफलता के पीछे जहां कहानी और स्टार पावर है, वहीं कलाकारों की फीस भी चर्चा का बड़ा विषय बन गई है।
 

पंकज त्रिपाठी बने सबसे महंगे कलाकार

फिल्म में कालीन भैया यानी पंकज त्रिपाठी का दबदबा सिर्फ कहानी में ही नहीं, बल्कि फीस के मामले में भी दिखाई देता है। रिपोर्ट्स के अनुसार पंकज त्रिपाठी ने ‘मिर्जापुर द मूवी’ के लिए करीब 15 करोड़ रुपये फीस ली है और वह फिल्म के सबसे ज्यादा भुगतान पाने वाले कलाकार बताए जा रहे हैं।
 
कालीन भैया का किरदार ‘मिर्जापुर’ की पहचान बन चुका है। पंकज त्रिपाठी ने अपने शांत लेकिन खतरनाक अंदाज से इस किरदार को आइकॉनिक बना दिया है। यही वजह है कि फिल्म में उनकी मौजूदगी सबसे बड़ी ताकत मानी जा रही है।
 

अली फजल की फीस कितनी रही?

गुड्डू पंडित के किरदार से लोकप्रिय हुए अली फजल फिल्म के सबसे अहम चेहरों में शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अली फजल को फिल्म के लिए करीब 6 करोड़ रुपये फीस मिलने की चर्चा है।
 
गुड्डू पंडित का किरदार सीरीज के शुरुआती सीजन से ही दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय रहा है। फिल्म में भी उनका आक्रामक अंदाज दर्शकों को पसंद आ रहा है।
 

मुन्ना त्रिपाठी के लिए दिव्येंदु शर्मा की फीस

‘मिर्जापुर’ के सबसे यादगार किरदारों में से एक मुन्ना त्रिपाठी को निभाने वाले दिव्येंदु शर्मा भी फिल्म में अहम भूमिका में हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार दिव्येंदु शर्मा की फीस करीब 5 करोड़ रुपये बताई जा रही है।
 
मुन्ना भैया का किरदार भले ही कहानी में खत्म हो चुका था, लेकिन उनकी लोकप्रियता को देखते हुए फिल्म में उनकी वापसी ने दर्शकों की उत्सुकता बढ़ा दी।
 

रसिका दुग्गल, श्वेता त्रिपाठी और जितेंद्र कुमार की फीस

बीना भाभी बनी रसिका दुग्गल को लगभग दो करोड़ रुपये मिलने की रिपोर्ट है। गोलू गुप्ता के किरदार में नजर आने वाली श्वेता त्रिपाठी और बबलू पंडित के किरदार में नजर आने वाले जितेंद्र कुमार को करीब 50 लाख रुपये मिलने की खबरें हैं।
 

रवि किशन और बाकी कलाकारों की फीस

फिल्म में रवि किशन भी महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। हालांकि उनकी फीस को लेकर चर्चा है उन्हें 5 करोड़ रुपये मिले हैं। फिल्म में अन्य कलाकारों ने भी अपने दमदार अभिनय से कहानी को मजबूत बनाया है।
 

क्या फीस के हिसाब से भी हिट है ‘मिर्जापुर द मूवी’?

‘मिर्जापुर द मूवी’ ने रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की है। फिल्म ने शुरुआती दिनों में ही मजबूत कमाई दर्ज की और फ्रेंचाइजी की लोकप्रियता को बड़े पर्दे पर भी साबित किया।
 
फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसकी स्टारकास्ट और पुराने किरदारों की लोकप्रियता है। कालीन भैया की चालें, गुड्डू पंडित का गुस्सा और मुन्ना त्रिपाठी का जुनून एक बार फिर दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींच रहा है।
 
हालांकि कलाकारों की फीस को लेकर सामने आए आंकड़े मीडिया रिपोर्ट्स और इंडस्ट्री सूत्रों पर आधारित हैं। निर्माताओं या कलाकारों की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।
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