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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: Tuesday, 8 September 2026 (13:44 IST)

नोरा फतेही के ‘टॉय प्लेन’ कमेंट पर बवाल, एविएशन कंपनी ने मांगे 3 करोड़ रुपये

नोरा फतेही के ‘टॉय प्लेन’ कमेंट पर बवाल, एविएशन कंपनी ने मांगे 3 करोड़ रुपये
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Updated: Tue, 8 Sep 2026 (13:50 IST)
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बॉलीवुड अभिनेत्री और डांसर नोरा फतेही एक नए कानूनी विवाद में घिर गई हैं। एविएशन कंपनी ड्यून्स एविएशन (Dunes Aviation) ने उनके खिलाफ गांधीनगर की अदालत में 3 करोड़ रुपये की सिविल मानहानि याचिका दायर की है। कंपनी का आरोप है कि नोरा ने सोशल मीडिया पर उसके चार्टर्ड विमान को लेकर ऐसी टिप्पणियां कीं, जिनसे उसकी प्रतिष्ठा और कारोबार को नुकसान पहुंचा। मामले की सुनवाई 25 सितंबर को वरिष्ठ सिविल जज आर. अग्रवाल की अदालत में होगी।
 

मुंबई से जयपुर की फ्लाइट से शुरू हुआ विवाद

यह मामला दिसंबर 2025 की एक फ्लाइट यात्रा से जुड़ा है। याचिका के मुताबिक, नोरा मुंबई से जयपुर जाने के लिए ड्यून्स एविएशन के Cessna Citation CJ2 विमान में सवार हुई थीं। यात्रा के दौरान उन्होंने विमान के अंदर वीडियो बनाए और बाद में उन्हें इंस्टाग्राम पर शेयर किया।
 
कंपनी का कहना है कि इन वीडियो में नोरा ने विमान को कथित तौर पर ‘मिनीएचर’, ‘टॉय’ और ‘लेगो एयरप्लेन’ जैसे शब्दों से संबोधित किया। एविएशन कंपनी ने इन टिप्पणियों को अपमानजनक और गैर-जिम्मेदाराना बताते हुए दावा किया है कि इससे उसके कारोबार और प्रतिष्ठा पर असर पड़ा।

Nora Fatehi
 

कंपनी का दावा- बुकिंग में आई 15 से 20% गिरावट

ड्यून्स एविएशन ने अपनी याचिका में दावा किया है कि नोरा की सोशल मीडिया पोस्ट के बाद उसे बुकिंग रद्द होने और ग्राहकों की नकारात्मक प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। कंपनी के मुताबिक, उसकी बुकिंग में करीब 15 से 20 प्रतिशत की गिरावट आई।
 
कंपनी ने यह भी दावा किया है कि नोरा की बड़ी सोशल मीडिया पहुंच के कारण टिप्पणियों का असर सामान्य स्थिति की तुलना में ज्यादा हुआ। रिपोर्ट्स के अनुसार अभिनेत्री के इंस्टाग्राम पर 4.6 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। हालांकि, बुकिंग में गिरावट और उसके लिए नोरा की पोस्ट को जिम्मेदार ठहराने का दावा अभी अदालत में विचाराधीन है।
 

विमान की सुरक्षा पर कंपनी ने क्या कहा?

एविएशन कंपनी ने अदालत में यह भी कहा है कि जिस विमान को लेकर टिप्पणी की गई, वह उड़ान के लिए पूरी तरह उपयुक्त था। कंपनी के मुताबिक, Cessna Citation CJ2 विमान DGCA से प्रमाणित और एयरवर्दी था तथा उसका संचालन वैध NSOP यानी Non-Scheduled Operator's Permit के तहत किया जा रहा था।
 
कंपनी का कहना है कि विमान मुंबई से जयपुर की यात्रा के लिए उपयुक्त था और सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणियां विमान की तकनीकी और कानूनी स्थिति को सही तरीके से पेश नहीं करती थीं। ये सभी बातें कंपनी की ओर से दायर याचिका में किए गए दावों का हिस्सा हैं।

Nora

3 करोड़ रुपये के साथ पोस्ट हटाने की भी मांग

ड्यून्स एविएशन ने अदालत से 3 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की है। इसके अलावा कंपनी चाहती है कि विमान से संबंधित कथित आपत्तिजनक पोस्ट और वीडियो सोशल मीडिया से हटाए जाएं।
 
कंपनी ने नोरा फतेही से सार्वजनिक स्पष्टीकरण देने की मांग भी की है। यानी विवाद सिर्फ आर्थिक मुआवजे तक सीमित नहीं है, बल्कि कंपनी अपनी प्रतिष्ठा को हुए कथित नुकसान की भरपाई के लिए सोशल मीडिया कंटेंट हटाने और सार्वजनिक सफाई की मांग भी कर रही है।
 

नोरा की ओर से अभी क्या कहा गया?

फिलहाल उपलब्ध रिपोर्टों में नोरा फतेही की ओर से इस मानहानि याचिका पर कोई विस्तृत जवाब सामने नहीं आया है। इसलिए कंपनी द्वारा लगाए गए आरोपों को अभी नोरा की ओर से स्वीकार किया गया तथ्य नहीं माना जा सकता।
 
अदालत में मामला चलने के साथ दोनों पक्षों की दलीलें सामने आएंगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि मानहानि की याचिका दायर होना अपने आप में नोरा फतेही को कानूनी तौर पर दोषी साबित नहीं करता। बुकिंग में कथित नुकसान, पोस्ट की प्रकृति और उससे कंपनी को हुए वास्तविक प्रभाव जैसे मुद्दों पर अदालत में विचार होना बाकी है।
 

सोशल मीडिया कमेंट बना कानूनी विवाद की वजह

यह मामला इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि एक सेलिब्रिटी की सोशल मीडिया टिप्पणी अब व्यावसायिक नुकसान के दावे और कानूनी कार्रवाई तक पहुंच गई है। एविएशन कंपनी ने अपनी याचिका में नोरा की सोशल मीडिया पहुंच को भी महत्वपूर्ण आधार बनाया है।
 
अब 25 सितंबर की सुनवाई पर नजर रहेगी। उस दिन अदालत इस मामले में आगे की कार्यवाही को लेकर महत्वपूर्ण दिशा तय कर सकती है। फिलहाल, ड्यून्स एविएशन के आरोप और 3 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग अदालत के सामने विचाराधीन है।
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