पंजाबी सिंगर एमी विर्क के काफिले पर कनाडा में ताबड़तोड़ फायरिंग, बुलेटप्रूफ कार ने बचाई जान

फिल्म 'बैड न्यूज' से बॉलीवुड में अपनी खास पहचान बनाने वाले मशहूर पंजाबी सिंगर और एक्टर एमी विर्क को लेकर कनाडा से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। ब्रिटिश कोलंबिया के अब्बॉट्सफोर्ड शहर में एक कॉन्सर्ट खत्म करने के तुरंत बाद एमी विर्क के काफिले (कॉन्वॉय) को निशाना बनाते हुए अंधाधुंध गोलीबारी की गई।

राहत की बात यह है कि इस भयानक हमले के बावजूद एमी विर्क और उनके साथ मौजूद सभी लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, एमी विर्क ने अब्बॉट्सफोर्ड स्थित रोजर्स फोरम में अपना भव्य म्यूजिक कॉन्सर्ट सफलतापूर्वक समाप्त किया था।

कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद देर रात लगभग 11 बजे जब उनका काफिला वेन्यू से बाहर निकला, तभी मैकलम रोड के 2500-ब्लॉक के पास एक काले रंग की एसयूवी में सवार अज्ञात हमलावरों ने उनके काफिले की एक गाड़ी पर गोलियां बरसानी शुरू कर दीं।

स्थानीय रिपोर्ट्स के अनुसार, हमलावरों ने लगभग 7 से 10 राउंड गोलियां चलाईं। गोलियां सीधे गाड़ी के पिछले शीशे पर जाकर लगीं। जिस गाड़ी को निशाना बनाया गया, वह बुलेटप्रूफ रॉल्स-रॉयस कलिनन बताई जा रही है, जिसमें एमी विर्क सहित चार लोग सवार थे। गाड़ी के बुलेटप्रूफ होने और समय रहते सतर्कता बरतने की वजह से कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ।

जलती हुई गाड़ी मिलने से सनसनी

फायरिंग की इस घटना के तुरंत बाद अब्बॉट्सफोर्ड पुलिस को 2400 ब्लॉक सनीसाइड प्लेस के पास एक एसयूवी में आग लगने की सूचना मिली। जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची, तो कार पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी। पुलिस आशंका जता रही है कि हमलावर वारदात को अंजाम देने के बाद सबूत मिटाने की नीयत से इस गाड़ी को जलाकर फरार हुए हैं। फिलहाल फॉरेंसिक टीम और स्थानीय अधिकारी इस जलती हुई एसयूवी का संबंध गोलीबारी की घटना से जोड़कर जांच कर रहे हैं।

पुलिस की जांच जारी

अब्बॉट्सफोर्ड पुलिस विभाग की मेजर क्राइम यूनिट ने मैकलम रोड पर हुई इस गोलीबारी की आधिकारिक पुष्टि की है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती जांच में यह एक टार्गेटेड हमला प्रतीत होता है। हालांकि, गोपनीयता नियमों और सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए पुलिस ने आधिकारिक तौर पर यह पुष्टि नहीं की है कि एमी विर्क सीधे तौर पर उस गाड़ी में मौजूद थे या हमलावरों का असली मकसद क्या था।

फिलहाल पुलिस आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज, डैशकैम रिकॉर्डिंग्स और चश्मदीदों के बयानों की समीक्षा कर रही है ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके। कनाडा में पंजाबी कलाकारों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं, लेकिन फिलहाल एमी विर्क पूरी तरह सुरक्षित हैं।