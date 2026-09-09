Bigg Boss 20: ‘भाभी’ शब्द पर माही विज से भिड़ीं आम्रपाली दुबे? भोजपुरी संस्कृति के सम्मान पर कही बड़ी बात

'बिग बॉस 20' के घर में अभी शो शुरू हुए कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन कंटेस्टेंट्स के बीच बातचीत और बहस का दौर शुरू हो चुका है। हाल ही के एपिसोड में भोजपुरी अभिनेत्री आम्रपाली दुबे और टीवी अभिनेत्री माही विज के बीच हुई एक बातचीत ने ‘भाभी’ शब्द और उससे जुड़े सांस्कृतिक भावनाओं को लेकर चर्चा छेड़ दी।

यह मामला किसी बड़े झगड़े की वजह नहीं बना, बल्कि आम्रपाली ने शांत तरीके से अपनी बात रखी। उन्होंने समझाने की कोशिश की कि कुछ शब्दों का इस्तेमाल किस संदर्भ में किया जा रहा है, यह काफी मायने रखता है। खासतौर पर जब बात किसी संस्कृति और उससे जुड़े लोगों की भावनाओं से जुड़ जाए।

दरअसल, यह बातचीत उस समय शुरू हुई जब आम्रपाली साड़ी पहनकर तैयार हो रही थीं। उन्होंने मजाक में काजी तौकीर को वहां से जाने के लिए कहा। इस पर माही विज ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा कि काजी अपनी ‘भाभी’ को तैयार होते देखना चाहते हैं। बाद में किचन एरिया में भी माही ने मजाक जारी रखते हुए आम्रपाली को ‘भाभी’ कहकर संबोधित किया।

आम्रपाली ने भी इस पर मजेदार अंदाज में जवाब दिया और साफ कर दिया कि उन्हें मजाक से परेशानी नहीं है। लेकिन बाद में उन्होंने बताया कि इस शब्द को लेकर उनकी चिंता किस वजह से है।

आम्रपाली ने कहा कि ‘भाभी’ का रिश्ता भारतीय संस्कृति में सम्मान और मर्यादा से जुड़ा हुआ है। खासतौर पर भोजपुरी समाज में इस रिश्ते को एक अलग भावनात्मक महत्व दिया जाता है। उनका कहना था कि मुद्दा उन्हें ‘भाभी’ कहे जाने का नहीं है, बल्कि उस संदर्भ का है जिसमें इसे इस्तेमाल किया जा रहा है।

भोजपुरी सिनेमा और वहां के दर्शक आम्रपाली की पहचान का अहम हिस्सा हैं। अभिनेत्री ने यह भी बताया कि भोजपुरी इंडस्ट्री उनके लिए सिर्फ काम करने की जगह नहीं है, बल्कि उनकी पहचान, मेहनत और वर्षों के जुड़ाव से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड की संस्कृति से उनका गहरा रिश्ता है और इसलिए जब उन्हें लगता है कि किसी परंपरा को गलत तरीके से पेश किया जा सकता है तो वह अपनी बात रखने से पीछे नहीं हटतीं।

हालांकि, इस बातचीत के दौरान आम्रपाली ने माही विज पर कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाया। माही ने भी स्पष्ट किया कि उनका मकसद भोजपुरी संस्कृति या ‘भाभी’ शब्द के सम्मान को ठेस पहुंचाना नहीं था। उन्होंने माना कि इस रिश्ते का भारतीय समाज में खास महत्व है।

इसके बाद आम्रपाली ने भी अपनी बात साफ करते हुए कहा कि उन्हें भाभियों और भौजियों के रिश्ते से पूरा सम्मान और प्यार है। उन्होंने किसी भी गलतफहमी के लिए अपने फैंस से माफी भी मांगी।

बिग बॉस जैसे रियलिटी शो में छोटी-सी बात अक्सर बड़ी लड़ाई का रूप ले लेती है, लेकिन आम्रपाली ने इस मामले को विवाद बनाने के बजाय अपनी भावनाएं सामने रखीं। उन्होंने दिखाया कि वह मजाक को समझती हैं, लेकिन अपनी संस्कृति और जड़ों से जुड़े मुद्दों पर अपनी राय रखने से पीछे नहीं हटतीं।

शो में अब तक आम्रपाली दुबे का अंदाज काफी अलग नजर आया है। कभी वह अपने मजाकिया अंदाज से दर्शकों का मनोरंजन कर रही हैं तो कभी अपनी मजबूत सोच से अपनी पहचान बना रही हैं। बिग बॉस 20 में उनकी यह बेबाकी आने वाले दिनों में चर्चा का विषय बन सकती है।

बिग बॉस 20 का प्रसारण रोज रात 9 बजे जियोहॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रहा है और रात 10:30 बजे कलर्स टीवी पर टेलीकास्ट किया जा रहा है।