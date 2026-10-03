  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. drishyam 3 box office collection day 1 ajay devgn movie opening record
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Saturday, 3 October 2026 (17:14 IST)

अजय देवगन की 'दृश्यम 3' का बॉक्स ऑफिस पर जलवा, पहले दिन की कमाई जानकर उड़ जाएंगे होश

Drishyam 3 Box Office Collection
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Sat, 3 Oct 2026 (17:17 IST)
google-news
अजय देवगन स्टारर सस्पेंस-थ्रिलर फ्रेंचाइजी का बहुप्रतीक्षित अगला भाग 'दृश्यम 3: द कन्क्लूजन' सिनेमाघरों में दस्तक दे चुका है। फिल्म को दर्शकों और समीक्षकों की ओर से बेहद शानदार प्रतिक्रिया मिली है। '2 अक्टूबर' की अपनी ऐतिहासिक पहचान को बरकरार रखते हुए रिलीज हुई इस फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार शुरुआत की है।
 
प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार, 'दृश्यम 3' ने अपने ओपनिंग डे पर घरेलू बॉक्स ऑफिस पर करीब 62 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड-तोड़ कमाई की है। सस्पेंस और ड्रामा से भरपूर इस फिल्म ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि विजय सालगांवकर की कहानी का जादू दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है।
 
50 करोड़ से अधिक की ओपनिंग देने वाली फिल्मों की लिस्ट में शामिल
तरण आदर्श के मुताबिक, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत पकड़ बनाई है। 50 करोड़ रुपये से अधिक की डे-1 कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों के क्लब में 'दृश्यम 3' ने चौथा सबसे बड़ा ओपनिंग रिकॉर्ड अपने नाम किया है।
 
अगर भारतीय सिनेमा की हालिया सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्मों से तुलना करें, तो यह फिल्म कुछ ही पायदान पीछे रही है:
  • धुरंधर 2 (Dhurandhar 2): 140 करोड़ रुपये (प्रीव्यूज सहित)
  • पुष्पा 2 - हिंदी: 72 करोड़ रुपये 
  • जवान: 65.50 करोड़ रुपये
  • दृश्यम 3: 62 करोड़ रुपये 
हालांकि, यह थ्रिलर फिल्म पहले दिन 100 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार करने से चूक गई, लेकिन इसके बावजूद घरेलू बाजार में 50 करोड़ से अधिक का आंकड़ा पार कर यह भारत की अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्मों की लिस्ट में मजबूती से शामिल हो गई है।
विजय सालगांवकर और पुलिस की पुरानी दुश्मनी का नया अध्याय
'दृश्यम 3: द कन्क्लूजन' की कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां से दर्शक विजय सालगांवकर और उसके परिवार को छोड़ आए थे। कई सालों तक कानून की नजरों और पुलिस की तफ्तीश से अपने परिवार को सुरक्षित रखने वाला विजय एक बार फिर एक नई जांच के घेरे में आ जाता है।
 
फिल्म में सस्पेंस का स्तर पहले से भी ज्यादा गहरा और रोमांचक है। जब अतीत के दबे हुए राज एक बार फिर बाहर आने लगते हैं, तो विजय अपने परिवार को बचाने के लिए किस हद तक जाता है, यही इस फिल्म का मुख्य आकर्षण है।
 
दमदार स्टारकास्ट और बेहतरीन निर्देशन
फिल्म में अजय देवगन ने एक बार फिर विजय सालगांवकर के अपने आइकॉनिक किरदार में जान फूंक दी है। उनके सामने तबू एक बार फिर मीरा देशमुख के दमदार और आक्रामक अवतार में नजर आई हैं। इसके अलावा श्रिया सरन, जयदीप अहलावत, प्रकाश राज, रजत कपूर, इशिता दत्ता, मृणाल जाधव और कमलेश सावंत अहम किरदार में हैं। फिल्म का निर्देशन अभिषेक पाठक ने किया है। 
 
2 अक्टूबर की छुट्टी पर रिलीज होने का सीधा फायदा 'दृश्यम 3' को मिला है। ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि पहले दिन की इस मजबूत शुरुआत के बाद, आने वाले शनिवार और रविवार को फिल्म के कलेक्शन में और भी बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। माउथ-पब्लिसिटी और पॉजिटिव रिव्यूज के दम पर फिल्म अपने पहले वीकेंड में कई बड़े रिकॉर्ड ध्वस्त करने की राह पर है।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
Rise and Fall 2: तेज प्रताप यादव को इम्प्रेस करने में जुटीं सारा गुरपाल-निहारिका, गौतम गुलाटी बने फिटनेस कोच

अजय देवगन की 'दृश्यम 3' का बॉक्स ऑफिस पर जलवा, पहले दिन की कमाई जानकर उड़ जाएंगे होश

अजय देवगन की 'दृश्यम 3' का बॉक्स ऑफिस पर जलवा, पहले दिन की कमाई जानकर उड़ जाएंगे होशअजय देवगन स्टारर सस्पेंस-थ्रिलर फ्रेंचाइजी का बहुप्रतीक्षित अगला भाग 'दृश्यम 3: द कन्क्लूजन' सिनेमाघरों में दस्तक दे चुका है। फिल्म को दर्शकों और समीक्षकों की ओर से बेहद शानदार प्रतिक्रिया मिली है। '2 अक्टूबर' की अपनी ऐतिहासिक पहचान को बरकरार रखते हुए रिलीज हुई इस फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार शुरुआत की है।

Rise and Fall 2: तेज प्रताप यादव को इम्प्रेस करने में जुटीं सारा गुरपाल-निहारिका, गौतम गुलाटी बने फिटनेस कोच

Rise and Fall 2: तेज प्रताप यादव को इम्प्रेस करने में जुटीं सारा गुरपाल-निहारिका, गौतम गुलाटी बने फिटनेस कोचरियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' सीजन 2 में हाई-वोल्टेज ड्रामा और मनोरंजन का तड़का लगातार बढ़ता जा रहा है। शो के हालिया नॉमिनेशन राउंड के बाद घर के अंदर के समीकरण पूरी तरह बदल चुके हैं। अब 'टावर' के अंदर की सत्ता और गद्दी पर काबिज 'अल्टीमेट रूलर' यानी तेज प्रताप यादव को इम्प्रेस करने के लिए कंटेस्टेंट्स ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है।

Bigg Boss 20: 'लॉलीपॉप' विवाद पर भड़के सलमान खान, काजी तौकीर की लगाई क्लास

Bigg Boss 20: 'लॉलीपॉप' विवाद पर भड़के सलमान खान, काजी तौकीर की लगाई क्लासरियलिटी शो 'बिग बॉस 20' में इन दिनों ड्रामे और विवादों का ग्राफ तेजी से ऊपर चढ़ रहा है। शो के दर्शक पिछले कुछ दिनों से जिस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आखिरकार वह घड़ी आ गई है। 'वीकेंड का वार' के आगामी एपिसोड का नया प्रोमो मेकर्स द्वारा जारी कर दिया गया है, जिसमें होस्ट सलमान खान, काजी तौकीर की हरकतों पर बेहद सख्त लहजे में क्लास लगाते नजर आ रहे हैं।

90s के सलमान खान की याद दिला रहा साजिद नाडियाडवाला का बेटा, लुक देख फैंस बोले- भाईजान का यंगर वर्जन!

90s के सलमान खान की याद दिला रहा साजिद नाडियाडवाला का बेटा, लुक देख फैंस बोले- भाईजान का यंगर वर्जन!बॉलीवुड में स्टार किड्स को लेकर अक्सर चर्चा बनी रहती है, लेकिन इस बार सोशल मीडिया पर एक ऐसे स्टार किड की तस्वीरें और वीडियो छाए हुए हैं, जिसने फैंस को सीधा 90 के दशक के सलमान खान की याद दिला दी है। मशहूर फिल्म निर्माता साजिद नाडियाडवाला और वर्धा खान नाडियाडवाला के छोटे बेटे सूफयान नाडियाडवाला अपने लुक्स और बॉडी लैंग्वेज को लेकर इंटरनेट पर तहलका मचा रहे हैं।

‘सिगरेट नहीं तो बीड़ी सही’, जब जेल में संजय दत्त ने पुलिस अफसर को दिया था ऐसा जवाब

‘सिगरेट नहीं तो बीड़ी सही’, जब जेल में संजय दत्त ने पुलिस अफसर को दिया था ऐसा जवाबसंजय दत्त की जिंदगी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं रही है। स्टारडम की बुलंदियों से लेकर जेल की सलाखों के पीछे दिन गुजारने तक, संजू बाबा ने जिंदगी के हर मोर्चे पर उतार-चढ़ाव देखे हैं। 1993 के मुंबई बम धमाकों के बाद गैरकानूनी हथियार रखने के आरोप में हुई उनकी गिरफ्तारी और जेल की सजा आज भी भारतीय सिनेमा जगत के सबसे चर्चित विवादों में से एक है।

हनुमान अंश से जुड़ी रोचक जानकारियां: लीड एक्टर हुआ बीमार तो असिस्टेंट डायरेक्टर बन गया हीरो

हनुमान अंश से जुड़ी रोचक जानकारियां: लीड एक्टर हुआ बीमार तो असिस्टेंट डायरेक्टर बन गया हीरो"हनुमान अंश" (2026) एक बायोग्राफिकल डिवोशनल ड्रामा है, जो महान संत नीम करोली बाबा (लक्ष्मी नारायण) के प्रारंभिक जीवन और आध्यात्मिक यात्रा को दर्शाती है। डॉ. विशाल चतुर्वेदी द्वारा निर्देशित यह फिल्म उनके घर छोड़ने से लेकर चमत्कारिक ट्रेन घटना तक की अद्भुत कहानी बयां करती है। महज़ 2 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म अपनी कहानी और 'वर्ड ऑफ माउथ' के दम पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर भारतीय इतिहास की सबसे मुनाफे वाली फिल्म बन गई है।

मिर्जापुर की बीना त्रिपाठी: रसिका दुग्गल ने बदल दी गैंगस्टर ड्रामा की पूरी कहानी, अब हो रही स्पिन ऑफ फिल्म की मांग

मिर्जापुर की बीना त्रिपाठी: रसिका दुग्गल ने बदल दी गैंगस्टर ड्रामा की पूरी कहानी, अब हो रही स्पिन ऑफ फिल्म की मांगमिर्जापुर की हिंसक और पुरुष-प्रधान दुनिया में बीना त्रिपाठी ऐसा किरदार हैं, जो बिना बंदूक के भी अपनी ताकत का एहसास कराता है। रसिका दुग्गल ने बीना में महत्वाकांक्षा, डर, साहस और चालाकी की ऐसी परतें जोड़ीं कि सीमित स्क्रीन टाइम में भी वह दर्शकों पर गहरा असर छोड़ती हैं। मिर्जापुर द मूवी के बाद बीना के स्पिन ऑफ की मांग इसी लोकप्रियता का संकेत है। यह लेख रसिका के अभिनय सफर और बीना की ताकत को करीब से देखता है।

बिन शादी मांग में किसके नाम का सिंदूर भरती थीं लता मंगेशकर? खुद बताया था राज

बिन शादी मांग में किसके नाम का सिंदूर भरती थीं लता मंगेशकर? खुद बताया था राजस्वर कोकिला और भारत रत्न से सम्मानित लता मंगेशकर भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी आवाज और उनसे जुड़े किस्से आज भी लोगों के बीच उतने ही लोकप्रिय हैं। 28 सितंबर को उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर उनके जीवन से जुड़े कई अनसुने पहलू एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। इन्हीं में से एक है उनकी मांग में नजर आने वाला सिंदूर, जिसे लेकर कभी अभिनेत्री तबस्सुम ने उनसे सीधा सवाल कर दिया था।

Primetime: रॉबर्ट पैटिनसन की साइकोलॉजिकल थ्रिलर, टीवी पर क्रिमिनल्स को रंगे हाथ पकड़ने का खौफनाक सच

Primetime: रॉबर्ट पैटिनसन की साइकोलॉजिकल थ्रिलर, टीवी पर क्रिमिनल्स को रंगे हाथ पकड़ने का खौफनाक सचरॉबर्ट पैटिनसन स्टारर और प्रोड्यूस की गई साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर फिल्म 'Primetime' 25 सितंबर को भारत के सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। पीवीआर आइनॉक्स पिक्चर्स और लायंसगेट प्ले इंडिया इसे ला रहे हैं। यह फिल्म टीवी इतिहास के चर्चित शो 'To Catch a Predator' और जर्नलिज्म के काले पहलुओं को उजागर करती है।

बेबी डू डाई डू रिव्यू: हुमा कुरैशी का खामोश खूनी अंदाज और मुंबई का रंग

बेबी डू डाई डू रिव्यू: हुमा कुरैशी का खामोश खूनी अंदाज और मुंबई का रंगनेटफ्लिक्स की ‘बेबी डू डाई डू’ एक क्राइम थ्रिलर है, जिसमें हुमा कुरैशी खामोश लेकिन बेहद शातिर किलर बेबी का किरदार निभाती हैं। बहन की हत्या का बदला तलाशती बेबी की कहानी सीधी है, लेकिन दिलचस्प किरदार, तेज स्क्रीनप्ले और नचिकेत सामंत का स्टाइलिश निर्देशन इसे बांधे रखते हैं। मुंबई की गलियां, लोकल ट्रेन, बारिश और ऊंची इमारतें कहानी का अहम हिस्सा बनती हैं। हुमा, सिकंदर खेर और चंकी पांडे का अभिनय फिल्म की खासियत है।