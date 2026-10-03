अजय देवगन की 'दृश्यम 3' का बॉक्स ऑफिस पर जलवा, पहले दिन की कमाई जानकर उड़ जाएंगे होश

अजय देवगन स्टारर सस्पेंस-थ्रिलर फ्रेंचाइजी का बहुप्रतीक्षित अगला भाग 'दृश्यम 3: द कन्क्लूजन' सिनेमाघरों में दस्तक दे चुका है। फिल्म को दर्शकों और समीक्षकों की ओर से बेहद शानदार प्रतिक्रिया मिली है। '2 अक्टूबर' की अपनी ऐतिहासिक पहचान को बरकरार रखते हुए रिलीज हुई इस फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार शुरुआत की है।

प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार, 'दृश्यम 3' ने अपने ओपनिंग डे पर घरेलू बॉक्स ऑफिस पर करीब 62 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड-तोड़ कमाई की है। सस्पेंस और ड्रामा से भरपूर इस फिल्म ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि विजय सालगांवकर की कहानी का जादू दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है।

50 करोड़ से अधिक की ओपनिंग देने वाली फिल्मों की लिस्ट में शामिल

तरण आदर्श के मुताबिक, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत पकड़ बनाई है। 50 करोड़ रुपये से अधिक की डे-1 कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों के क्लब में 'दृश्यम 3' ने चौथा सबसे बड़ा ओपनिंग रिकॉर्ड अपने नाम किया है।

अगर भारतीय सिनेमा की हालिया सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्मों से तुलना करें, तो यह फिल्म कुछ ही पायदान पीछे रही है:

धुरंधर 2 (Dhurandhar 2): 140 करोड़ रुपये (प्रीव्यूज सहित)

पुष्पा 2 - हिंदी: 72 करोड़ रुपये

जवान: 65.50 करोड़ रुपये

दृश्यम 3: 62 करोड़ रुपये

हालांकि, यह थ्रिलर फिल्म पहले दिन 100 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार करने से चूक गई, लेकिन इसके बावजूद घरेलू बाजार में 50 करोड़ से अधिक का आंकड़ा पार कर यह भारत की अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्मों की लिस्ट में मजबूती से शामिल हो गई है।

विजय सालगांवकर और पुलिस की पुरानी दुश्मनी का नया अध्याय

'दृश्यम 3: द कन्क्लूजन' की कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां से दर्शक विजय सालगांवकर और उसके परिवार को छोड़ आए थे। कई सालों तक कानून की नजरों और पुलिस की तफ्तीश से अपने परिवार को सुरक्षित रखने वाला विजय एक बार फिर एक नई जांच के घेरे में आ जाता है।

फिल्म में सस्पेंस का स्तर पहले से भी ज्यादा गहरा और रोमांचक है। जब अतीत के दबे हुए राज एक बार फिर बाहर आने लगते हैं, तो विजय अपने परिवार को बचाने के लिए किस हद तक जाता है, यही इस फिल्म का मुख्य आकर्षण है।

दमदार स्टारकास्ट और बेहतरीन निर्देशन

फिल्म में अजय देवगन ने एक बार फिर विजय सालगांवकर के अपने आइकॉनिक किरदार में जान फूंक दी है। उनके सामने तबू एक बार फिर मीरा देशमुख के दमदार और आक्रामक अवतार में नजर आई हैं। इसके अलावा श्रिया सरन, जयदीप अहलावत, प्रकाश राज, रजत कपूर, इशिता दत्ता, मृणाल जाधव और कमलेश सावंत अहम किरदार में हैं। फिल्म का निर्देशन अभिषेक पाठक ने किया है।

2 अक्टूबर की छुट्टी पर रिलीज होने का सीधा फायदा 'दृश्यम 3' को मिला है। ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि पहले दिन की इस मजबूत शुरुआत के बाद, आने वाले शनिवार और रविवार को फिल्म के कलेक्शन में और भी बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। माउथ-पब्लिसिटी और पॉजिटिव रिव्यूज के दम पर फिल्म अपने पहले वीकेंड में कई बड़े रिकॉर्ड ध्वस्त करने की राह पर है।