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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Saturday, 3 October 2026 (13:10 IST)

गोविंदा-सुनीता के रिश्ते पर मचे बवाल के बीच कोमल रानी का बड़ा बयान, बोलीं- 'मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं'

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Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Sat, 3 Oct 2026 (13:12 IST)
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बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। गोविंदा का नाम लंबे समय से उनकी को-एक्ट्रेस कोमल रानी स्वर्णकार संग जोड़ा रहा है। बीत दिनों लालबागचा राजा के दर्शन के दौरान गोविंदा के साथ कोमल रानी स्वर्णकार के सिंदूर लगाने को लेकर उठे सवालों के बाद अब कोमल ने सोशल मीडिया पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। 
 
एक लंबे इंस्टाग्राम नोट के जरिए कोमल ने बॉलीवुड हस्तियों के दोहरे रवैये पर भी गंभीर सवाल उठाए। पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब गोविंदा अपनी आगामी फिल्म 'रूपा' की सफलता के लिए आशीर्वाद मांगने लालबागचा राजा के पंडाल पहुंचे। उनके साथ फिल्म की सह-कलाकार कोमल रानी स्वर्णकार भी मौजूद थीं। उसी दिन गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा भी अकेले बप्पा के दर्शन करने पहुंची थीं।
 
दर्शन के दौरान कोमल द्वारा सिंदूर लगाए जाने पर कई लोगों ने आपत्ति जताई थी। कोमल पर धर्म का इस्तेमाल अपने व्यक्तिगत एजेंडे और पब्लिसिटी के लिए करने का आरोप लगाया था। इसके बाद से ही सोशल मीडिया पर गोविंदा और सुनीता के वैवाहिक जीवन को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं।
 
अपने लंबे सोशल मीडिया पोस्ट में कोमल ने बॉलीवुड के कुछ सितारों पर टीआरपी और पब्लिसिटी के लिए दूसरों के विवादों में कूदने का आरोप लगाया। कोमल रानी ने कहा, इंडस्ट्री की कुछ ऐसी अभिनेत्रियां, जिनके करियर पूरी तरह ठंडे पड़ चुके हैं और जिनकी फिल्में अब बॉक्स ऑफिस पर नहीं चलतीं, उनके पास अपने पुराने ब्रांड टैग के अलावा कुछ नहीं बचा है। वे दूसरों के विवादों में टांग अड़ाकर किसी तरह खुद को सुर्खियों में बनाए रखने की कोशिश कर रही हैं।
 
उन्होंने आगे लिखा कि जब अन्य अभिनेत्रियां अपने पुरुष सह-कलाकारों के साथ सार्वजनिक स्थानों पर फिल्मों का प्रचार करती हैं, तब उसे 'दिखावा' या राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बनाया जाता। फिर गोविंदा के साथ भगवान गणेश के दर्शन करना कैसे 'शर्म की बात' हो गया?
 
संस्कृति और सिंदूर पर न दें ज्ञान
सिंदूर पर उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए कोमल ने स्पष्ट कहा कि उन्हें ऐसे लोगों से भारतीय संस्कृति या विवाह के महत्व पर पाठ सीखने की आवश्यकता नहीं है। कोमल ने लिखा, "मुझे ऐसे लोगों से सिंदूर, शादी या भारतीय परंपराओं पर ज्ञान लेने की कोई जरूरत नहीं है, जो खुद सिंदूर का मजाक उड़ाते हैं और जिनके खुद के वैवाहिक रिश्ते बिखर रहे हैं।"
नोट के अंतिम हिस्से में कोमल ने आलोचकों पर शराब, बेवफाई और अपने ही पतियों को नीचा दिखाने जैसे गंभीर व्यक्तिगत आरोप लगाए। कोमल ने कहा कि जो लोग रात-रात भर शराब पीते हैं, बहु-संबंधों में शामिल रहते हैं और बाद में अपने पतियों को सार्वजनिक रूप से नीचा दिखाते हैं, उन्हें दूसरों को आंकने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। लोग अपनी नाकाम शादियों की कुंठा दूसरों पर निकालना बंद करें। मर्यादा में रहना सबके हित में है, वरना पुराने राज खुलने में देर नहीं लगती।
 
गोविंदा ने अफवाहों को किया खारिज
इधर, गोविंदा ने लगातार इन सभी आरोपों को खारिज किया है। अभिनेता का कहना है कि कोमल रानी के साथ उनका संबंध पूरी तरह से पेशेवर है और दोनों सिर्फ अपनी आने वाली फिल्म 'रूपा' के सिलसिले में साथ नजर आ रहे हैं।
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