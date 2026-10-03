रिपोर्टिंग लाइव का दमदार ट्रेलर हुआ रिलीज, रेत माफिया के काले कारोबार का पर्दाफाश करेंगी परिणीति चोपड़ा

बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा एक बार फिर दर्शकों को रोमांचित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उनकी आगामी इन्वेस्टिगेटिव क्राइम-थ्रिलर फिल्म 'रिपोर्टिंग लाइव' का बहुप्रतीक्षित ट्रेलर जारी कर दिया गया है। फिल्म की कहानी देश के सबसे खतरनाक और अनसुलझे अपराधों में से एक—अवैध रेत खनन और इसके पीछे पनपते काले कारोबार पर आधारित है।

लगभग दो मिनट लंबे इस ट्रेलर में परिणीति चोपड़ा को एक निडर, जिज्ञासु और जुनूनी रिपोर्टर के रूप में दिखाया गया है, जो किसी भी कीमत पर सच को जनता के सामने लाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उनका साथ दे रहे हैं मशहूर अभिनेता देवेन भोजानी, जो फिल्म में उनके अनुभवी कैमरामैन की भूमिका निभा रहे हैं।

अपराध की गहराई और एक खतरनाक जांच

फिल्म 'रिपोर्टिंग लाइव' में दिखाया गया है कि कैसे एक सामान्य सी दिखने वाली दुखद घटना की जांच करते हुए मुख्य किरदार गैर-कानूनी रेत खनन के एक बेहद संगठित और खौफनाक नेटवर्क तक पहुंचते हैं। जैसे-जैसे पत्रकार और कैमरामैन की यह जोड़ी सच की तह तक जाने की कोशिश करती है, उनका सामना पावरफुल और रसूखदार माफिया से होता है।

माफिया सच को दबाने और पत्रकारों की आवाज बंद करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। ट्रेलर में दिखाया गया तनाव, पीछा करने के सीन्स, तीखी बहस और अप्रत्याशित मोड़ दर्शकों की सांसें थाम देने वाले हैं। फिल्म का निर्देशन ध्रुव त्रिपाठी ने किया है और इसकी पटकथा मिहिर जाधव के साथ मिलकर लिखी गई है।

फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी इसकी दमदार स्टार कास्ट है, जिसमें भारतीय सिनेमा की अलग-अलग पीढ़ियों के दिग्गज एक्टर्स एक साथ नजर आ रहे हैं। फिल्म में परिणीति चोपड़ा, देवेन भोजानी, अमोल पालेकर, आदिल हुसैन और शेखर सुमन अहम किरदार में हैं। फिल्म का निर्माण पार्थ किरण ठाकुर और जोशुआ शिरसाठ द्वारा किया गया है।

कब और कहां होगी रिलीज?

इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर के शौकीनों के लिए यह फिल्म सीधा ओटीटी पर दस्तक दे रही है। 'रिपोर्टिंग लाइव' का प्रीमियर 9 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर होगा।