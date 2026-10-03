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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Saturday, 3 October 2026 (15:32 IST)

Bigg Boss 20: 'लॉलीपॉप' विवाद पर भड़के सलमान खान, काजी तौकीर की लगाई क्लास

Bigg Boss 20 Weekend Ka Vaar
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Sat, 3 Oct 2026 (15:34 IST)
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रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' में इन दिनों ड्रामे और विवादों का ग्राफ तेजी से ऊपर चढ़ रहा है। शो के दर्शक पिछले कुछ दिनों से जिस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आखिरकार वह घड़ी आ गई है। 'वीकेंड का वार' के आगामी एपिसोड का नया प्रोमो मेकर्स द्वारा जारी कर दिया गया है, जिसमें होस्ट सलमान खान, काजी तौकीर की हरकतों पर बेहद सख्त लहजे में क्लास लगाते नजर आ रहे हैं।
 
पूरा मामला टीवी अभिनेत्री कनिका मान पर की गई काजी की एक आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा हुआ है, जिसके बाद से ही सोशल मीडिया पर काजी तौकीर को ट्रोल किया जा रहा था। प्रोमो में सलमान खान बिना किसी लाग-लपेट के काजी तौकीर को उनके व्यवहार के लिए आड़े हाथों लेते हैं। 
 
सलमान कहते हैं, काजी, पहले तीन हफ्तों में तुम बहुत सीधे गए, लेकिन इस हफ्ते आप गलत चले गए। आपका इंटेंशन (इरादा) चाहे जो भी हो, लेकिन जब किसी को आपका इरादा समझ में नहीं आया या गलत लगा, तो आपको सीधे पीछे हट जाना चाहिए था।
 
सलमान यहीं नहीं रुके, उन्होंने इस मुद्दे को फालतू में तूल देने के लिए काजी को डांटते हुए आगे कहा, "आपने उस बात को रबड़ की तरह खींच दिया, उसको बेवजह स्ट्रेच किया और इसी वजह से आप पूरी तरह गलत साबित हुए।"
 
बातचीत के दौरान सलमान खान ने कनिका मान से पूछा कि क्या काजी ने इस हरकत के बाद उनसे माफी मांगी थी? इस पर कनिका ने साफ शब्दों में इंकार करते हुए कहा, "नहीं सर, बिल्कुल नहीं। उल्टा इन्होंने यह कहा कि चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं सॉरी नहीं बोलूंगा।"
 
जब काजी ने बीच में टोकते हुए यह दावा करने की कोशिश की कि उन्होंने माफी मांगी थी, तो सलमान खान ने उन्हें तुरंत रोकते हुए कहा कि उन्हें पूरे घटनाक्रम में कहीं भी काजी की तरफ से मांगी गई माफी नजर नहीं आई।
 
आखिर क्या था पूरा 'लॉलीपॉप' विवाद?
यह विवाद तब शुरू हुआ जब काजी तौकीर ने बातचीत के दौरान कनिका मान पर 'लॉलीपॉप' से जुड़ा एक मजाक किया। यह पहली बार नहीं था; कनिका इससे पहले भी काजी को इस तरह के मजाक और टिप्पणियों से दूर रहने की सख्त हिदायत दे चुकी थीं।
 
अक्सर हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखने वाली कनिका मान ने इस बार भी अपनी बाउंड्रीज तय करते हुए तुरंत स्टैंड लिया। उन्होंने काजी के इस मजाक को बेहद घटिया करार दिया और वहीं से उठकर चली गईं। कनिका ने काजी को खरी-खोटी सुनाते हुए कहा था, यह बहुत ही चीप था, काजी तौकीर। मुझे तुमसे ऐसी नीच हरकतों की उम्मीद नहीं थी। मैं तुम्हें तमीज सिखाकर जाऊंगी। 
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