  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. sajid nadiadwala younger son sufyan nadiadwala looks like 90s salman khan viral photos video
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Saturday, 3 October 2026 (14:53 IST)

90s के सलमान खान की याद दिला रहा साजिद नाडियाडवाला का बेटा, लुक देख फैंस बोले- भाईजान का यंगर वर्जन!

Sufyan Nadiadwala
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Sat, 3 Oct 2026 (14:55 IST)
google-news
बॉलीवुड में स्टार किड्स को लेकर अक्सर चर्चा बनी रहती है, लेकिन इस बार सोशल मीडिया पर एक ऐसे स्टार किड की तस्वीरें और वीडियो छाए हुए हैं, जिसने फैंस को सीधा 90 के दशक के सलमान खान की याद दिला दी है। मशहूर फिल्म निर्माता साजिद नाडियाडवाला और वर्धा खान नाडियाडवाला के छोटे बेटे सूफयान नाडियाडवाला अपने लुक्स और बॉडी लैंग्वेज को लेकर इंटरनेट पर तहलका मचा रहे हैं।   
 
नेटिजन्स का मानना है कि सूफयान का चेहरा, फिजीक और बात करने का अंदाज 90s के दौर वाले सलमान खान से इतना मिलता-जुलता है कि वे उन्हें 'भाईजान का यंगर वर्जन' कह रहे हैं।   
 
जब आमने-सामने आए सूफयान और सलमान   
हाल ही में मुंबई में आयोजित फिल्म 'प्रेम कीटाणु' की स्पेशल स्क्रीनिंग के दौरान सूफयान को उनके माता-पिता साजिद नाडियाडवाला और वर्धा खान के साथ स्पॉट किया गया। इस इवेंट में बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान भी पहुंचे हुए थे। स्क्रीनिंग के एंट्री गेट पर जब सूफयान की मुलाकात सलमान खान से हुई, तो वहां मौजूद पैपराजी और फैंस का ध्यान तुरंत उन पर टिक गया। सलमान खान के साथ उनकी यह मुलाकात सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो गई और यूजर्स एक बार फिर दोनों के लुक्स की तुलना करने लगे।   
 
क्यों हो रही सलमान खान से तुलना?   
सूफयान नाडियाडवाला का यह वायरल लुक पहली बार चर्चा में नहीं आया है। इससे पहले अप्रैल 2026 में भी जब सूफयान का एक पैपराजी वीडियो सामने आया था, तब उनकी फिटेड टी-शर्ट, गले में पेंडेंट, कानों में बालियां और आइकॉनिक हेयरस्टाइल देखकर हर कोई हैरान रह गया था। फैंस को उनका यह अंदाज 'मैंने प्यार किया' और 'जुड़वा' वाले दौर के सलमान खान जैसा लगा था।   
 
हालिया स्क्रीनिंग इवेंट की तस्वीरों के सामने आते ही सोशल मीडिया यूजर्स ने कमेंट सेक्शन में तारीफों के पुल बांध दिए। एक यूजर ने लिखा, "यह तो सलमान खान का यंगर वर्जन है।" अन्य ने कमेंट किया, "90s के सलमान खान वापस आ गए हैं।"  वहीं एक और यूजर ने मजाक में लिखा, "यह तो खुद सलमान भाई से भी ज्यादा सलमान खान लग रहा है।"   
 
क्या बॉलीवुड में कदम रखने वाले हैं सूफयान नाडियाडवाला? 
सोशल मीडिया पर मिली इस जबरदस्त पॉपुलैरिटी के बाद हर कोई यह जानने को उत्सुक है कि क्या सूफयान भी अपने परिवार के नक्शेकदम पर चलते हुए बॉलीवुड में एक्टिंग डेब्यू करने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिलहाल सूफयान अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और उनके तुरंत फिल्मों में आने का कोई आधिकारिक प्लान नहीं है। जबकि उनके बड़े भाई, सुभान नाडियाडवाला जल्द ही शशांक खेतान के निर्देशन में बनने वाली फिल्म 'ऐसी दीवानगी' से बतौर एक्टर डेब्यू करने की तैयारी में हैं।   
 
साजिद नाडियाडवाला और सलमान खान की पुरानी दोस्ती   
गौर करने वाली बात यह भी है कि साजिद नाडियाडवाला और सलमान खान के बीच दशकों पुराना पारिवारिक और व्यावसायिक रिश्ता है। दोनों ने मिलकर 'जीत', 'जुड़वा', 'हर दिल जो प्यार करेगा', 'मुझसे शादी करोगी' और 'किक' जैसी कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। 
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
‘सिगरेट नहीं तो बीड़ी सही’, जब जेल में संजय दत्त ने पुलिस अफसर को दिया था ऐसा जवाब

अजय देवगन की 'दृश्यम 3' का बॉक्स ऑफिस पर जलवा, पहले दिन की कमाई जानकर उड़ जाएंगे होश

अजय देवगन की 'दृश्यम 3' का बॉक्स ऑफिस पर जलवा, पहले दिन की कमाई जानकर उड़ जाएंगे होशअजय देवगन स्टारर सस्पेंस-थ्रिलर फ्रेंचाइजी का बहुप्रतीक्षित अगला भाग 'दृश्यम 3: द कन्क्लूजन' सिनेमाघरों में दस्तक दे चुका है। फिल्म को दर्शकों और समीक्षकों की ओर से बेहद शानदार प्रतिक्रिया मिली है। '2 अक्टूबर' की अपनी ऐतिहासिक पहचान को बरकरार रखते हुए रिलीज हुई इस फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार शुरुआत की है।

Rise and Fall 2: तेज प्रताप यादव को इम्प्रेस करने में जुटीं सारा गुरपाल-निहारिका, गौतम गुलाटी बने फिटनेस कोच

Rise and Fall 2: तेज प्रताप यादव को इम्प्रेस करने में जुटीं सारा गुरपाल-निहारिका, गौतम गुलाटी बने फिटनेस कोचरियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' सीजन 2 में हाई-वोल्टेज ड्रामा और मनोरंजन का तड़का लगातार बढ़ता जा रहा है। शो के हालिया नॉमिनेशन राउंड के बाद घर के अंदर के समीकरण पूरी तरह बदल चुके हैं। अब 'टावर' के अंदर की सत्ता और गद्दी पर काबिज 'अल्टीमेट रूलर' यानी तेज प्रताप यादव को इम्प्रेस करने के लिए कंटेस्टेंट्स ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है।

Bigg Boss 20: 'लॉलीपॉप' विवाद पर भड़के सलमान खान, काजी तौकीर की लगाई क्लास

Bigg Boss 20: 'लॉलीपॉप' विवाद पर भड़के सलमान खान, काजी तौकीर की लगाई क्लासरियलिटी शो 'बिग बॉस 20' में इन दिनों ड्रामे और विवादों का ग्राफ तेजी से ऊपर चढ़ रहा है। शो के दर्शक पिछले कुछ दिनों से जिस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आखिरकार वह घड़ी आ गई है। 'वीकेंड का वार' के आगामी एपिसोड का नया प्रोमो मेकर्स द्वारा जारी कर दिया गया है, जिसमें होस्ट सलमान खान, काजी तौकीर की हरकतों पर बेहद सख्त लहजे में क्लास लगाते नजर आ रहे हैं।

90s के सलमान खान की याद दिला रहा साजिद नाडियाडवाला का बेटा, लुक देख फैंस बोले- भाईजान का यंगर वर्जन!

90s के सलमान खान की याद दिला रहा साजिद नाडियाडवाला का बेटा, लुक देख फैंस बोले- भाईजान का यंगर वर्जन!बॉलीवुड में स्टार किड्स को लेकर अक्सर चर्चा बनी रहती है, लेकिन इस बार सोशल मीडिया पर एक ऐसे स्टार किड की तस्वीरें और वीडियो छाए हुए हैं, जिसने फैंस को सीधा 90 के दशक के सलमान खान की याद दिला दी है। मशहूर फिल्म निर्माता साजिद नाडियाडवाला और वर्धा खान नाडियाडवाला के छोटे बेटे सूफयान नाडियाडवाला अपने लुक्स और बॉडी लैंग्वेज को लेकर इंटरनेट पर तहलका मचा रहे हैं।

‘सिगरेट नहीं तो बीड़ी सही’, जब जेल में संजय दत्त ने पुलिस अफसर को दिया था ऐसा जवाब

‘सिगरेट नहीं तो बीड़ी सही’, जब जेल में संजय दत्त ने पुलिस अफसर को दिया था ऐसा जवाबसंजय दत्त की जिंदगी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं रही है। स्टारडम की बुलंदियों से लेकर जेल की सलाखों के पीछे दिन गुजारने तक, संजू बाबा ने जिंदगी के हर मोर्चे पर उतार-चढ़ाव देखे हैं। 1993 के मुंबई बम धमाकों के बाद गैरकानूनी हथियार रखने के आरोप में हुई उनकी गिरफ्तारी और जेल की सजा आज भी भारतीय सिनेमा जगत के सबसे चर्चित विवादों में से एक है।

हनुमान अंश से जुड़ी रोचक जानकारियां: लीड एक्टर हुआ बीमार तो असिस्टेंट डायरेक्टर बन गया हीरो

हनुमान अंश से जुड़ी रोचक जानकारियां: लीड एक्टर हुआ बीमार तो असिस्टेंट डायरेक्टर बन गया हीरो"हनुमान अंश" (2026) एक बायोग्राफिकल डिवोशनल ड्रामा है, जो महान संत नीम करोली बाबा (लक्ष्मी नारायण) के प्रारंभिक जीवन और आध्यात्मिक यात्रा को दर्शाती है। डॉ. विशाल चतुर्वेदी द्वारा निर्देशित यह फिल्म उनके घर छोड़ने से लेकर चमत्कारिक ट्रेन घटना तक की अद्भुत कहानी बयां करती है। महज़ 2 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म अपनी कहानी और 'वर्ड ऑफ माउथ' के दम पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर भारतीय इतिहास की सबसे मुनाफे वाली फिल्म बन गई है।

मिर्जापुर की बीना त्रिपाठी: रसिका दुग्गल ने बदल दी गैंगस्टर ड्रामा की पूरी कहानी, अब हो रही स्पिन ऑफ फिल्म की मांग

मिर्जापुर की बीना त्रिपाठी: रसिका दुग्गल ने बदल दी गैंगस्टर ड्रामा की पूरी कहानी, अब हो रही स्पिन ऑफ फिल्म की मांगमिर्जापुर की हिंसक और पुरुष-प्रधान दुनिया में बीना त्रिपाठी ऐसा किरदार हैं, जो बिना बंदूक के भी अपनी ताकत का एहसास कराता है। रसिका दुग्गल ने बीना में महत्वाकांक्षा, डर, साहस और चालाकी की ऐसी परतें जोड़ीं कि सीमित स्क्रीन टाइम में भी वह दर्शकों पर गहरा असर छोड़ती हैं। मिर्जापुर द मूवी के बाद बीना के स्पिन ऑफ की मांग इसी लोकप्रियता का संकेत है। यह लेख रसिका के अभिनय सफर और बीना की ताकत को करीब से देखता है।

बिन शादी मांग में किसके नाम का सिंदूर भरती थीं लता मंगेशकर? खुद बताया था राज

बिन शादी मांग में किसके नाम का सिंदूर भरती थीं लता मंगेशकर? खुद बताया था राजस्वर कोकिला और भारत रत्न से सम्मानित लता मंगेशकर भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी आवाज और उनसे जुड़े किस्से आज भी लोगों के बीच उतने ही लोकप्रिय हैं। 28 सितंबर को उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर उनके जीवन से जुड़े कई अनसुने पहलू एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। इन्हीं में से एक है उनकी मांग में नजर आने वाला सिंदूर, जिसे लेकर कभी अभिनेत्री तबस्सुम ने उनसे सीधा सवाल कर दिया था।

Primetime: रॉबर्ट पैटिनसन की साइकोलॉजिकल थ्रिलर, टीवी पर क्रिमिनल्स को रंगे हाथ पकड़ने का खौफनाक सच

Primetime: रॉबर्ट पैटिनसन की साइकोलॉजिकल थ्रिलर, टीवी पर क्रिमिनल्स को रंगे हाथ पकड़ने का खौफनाक सचरॉबर्ट पैटिनसन स्टारर और प्रोड्यूस की गई साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर फिल्म 'Primetime' 25 सितंबर को भारत के सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। पीवीआर आइनॉक्स पिक्चर्स और लायंसगेट प्ले इंडिया इसे ला रहे हैं। यह फिल्म टीवी इतिहास के चर्चित शो 'To Catch a Predator' और जर्नलिज्म के काले पहलुओं को उजागर करती है।

बेबी डू डाई डू रिव्यू: हुमा कुरैशी का खामोश खूनी अंदाज और मुंबई का रंग

बेबी डू डाई डू रिव्यू: हुमा कुरैशी का खामोश खूनी अंदाज और मुंबई का रंगनेटफ्लिक्स की ‘बेबी डू डाई डू’ एक क्राइम थ्रिलर है, जिसमें हुमा कुरैशी खामोश लेकिन बेहद शातिर किलर बेबी का किरदार निभाती हैं। बहन की हत्या का बदला तलाशती बेबी की कहानी सीधी है, लेकिन दिलचस्प किरदार, तेज स्क्रीनप्ले और नचिकेत सामंत का स्टाइलिश निर्देशन इसे बांधे रखते हैं। मुंबई की गलियां, लोकल ट्रेन, बारिश और ऊंची इमारतें कहानी का अहम हिस्सा बनती हैं। हुमा, सिकंदर खेर और चंकी पांडे का अभिनय फिल्म की खासियत है।