90s के सलमान खान की याद दिला रहा साजिद नाडियाडवाला का बेटा, लुक देख फैंस बोले- भाईजान का यंगर वर्जन!

बॉलीवुड में स्टार किड्स को लेकर अक्सर चर्चा बनी रहती है, लेकिन इस बार सोशल मीडिया पर एक ऐसे स्टार किड की तस्वीरें और वीडियो छाए हुए हैं, जिसने फैंस को सीधा 90 के दशक के सलमान खान की याद दिला दी है। मशहूर फिल्म निर्माता साजिद नाडियाडवाला और वर्धा खान नाडियाडवाला के छोटे बेटे सूफयान नाडियाडवाला अपने लुक्स और बॉडी लैंग्वेज को लेकर इंटरनेट पर तहलका मचा रहे हैं।

नेटिजन्स का मानना है कि सूफयान का चेहरा, फिजीक और बात करने का अंदाज 90s के दौर वाले सलमान खान से इतना मिलता-जुलता है कि वे उन्हें 'भाईजान का यंगर वर्जन' कह रहे हैं।

#SalmanKhan had fun with Sufyan Nadiadwala. This boy is out here copying every single style of Salman Khan from the 90s pic.twitter.com/EVdAIxEWkk — Devil V!SHAL (@VishalRC007) October 2, 2026

जब आमने-सामने आए सूफयान और सलमान

हाल ही में मुंबई में आयोजित फिल्म 'प्रेम कीटाणु' की स्पेशल स्क्रीनिंग के दौरान सूफयान को उनके माता-पिता साजिद नाडियाडवाला और वर्धा खान के साथ स्पॉट किया गया। इस इवेंट में बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान भी पहुंचे हुए थे। स्क्रीनिंग के एंट्री गेट पर जब सूफयान की मुलाकात सलमान खान से हुई, तो वहां मौजूद पैपराजी और फैंस का ध्यान तुरंत उन पर टिक गया। सलमान खान के साथ उनकी यह मुलाकात सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो गई और यूजर्स एक बार फिर दोनों के लुक्स की तुलना करने लगे।

क्यों हो रही सलमान खान से तुलना?

सूफयान नाडियाडवाला का यह वायरल लुक पहली बार चर्चा में नहीं आया है। इससे पहले अप्रैल 2026 में भी जब सूफयान का एक पैपराजी वीडियो सामने आया था, तब उनकी फिटेड टी-शर्ट, गले में पेंडेंट, कानों में बालियां और आइकॉनिक हेयरस्टाइल देखकर हर कोई हैरान रह गया था। फैंस को उनका यह अंदाज 'मैंने प्यार किया' और 'जुड़वा' वाले दौर के सलमान खान जैसा लगा था।

हालिया स्क्रीनिंग इवेंट की तस्वीरों के सामने आते ही सोशल मीडिया यूजर्स ने कमेंट सेक्शन में तारीफों के पुल बांध दिए। एक यूजर ने लिखा, "यह तो सलमान खान का यंगर वर्जन है।" अन्य ने कमेंट किया, "90s के सलमान खान वापस आ गए हैं।" वहीं एक और यूजर ने मजाक में लिखा, "यह तो खुद सलमान भाई से भी ज्यादा सलमान खान लग रहा है।"

क्या बॉलीवुड में कदम रखने वाले हैं सूफयान नाडियाडवाला?

सोशल मीडिया पर मिली इस जबरदस्त पॉपुलैरिटी के बाद हर कोई यह जानने को उत्सुक है कि क्या सूफयान भी अपने परिवार के नक्शेकदम पर चलते हुए बॉलीवुड में एक्टिंग डेब्यू करने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिलहाल सूफयान अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और उनके तुरंत फिल्मों में आने का कोई आधिकारिक प्लान नहीं है। जबकि उनके बड़े भाई, सुभान नाडियाडवाला जल्द ही शशांक खेतान के निर्देशन में बनने वाली फिल्म 'ऐसी दीवानगी' से बतौर एक्टर डेब्यू करने की तैयारी में हैं।

साजिद नाडियाडवाला और सलमान खान की पुरानी दोस्ती

गौर करने वाली बात यह भी है कि साजिद नाडियाडवाला और सलमान खान के बीच दशकों पुराना पारिवारिक और व्यावसायिक रिश्ता है। दोनों ने मिलकर 'जीत', 'जुड़वा', 'हर दिल जो प्यार करेगा', 'मुझसे शादी करोगी' और 'किक' जैसी कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं।