Rise and Fall 2: तेज प्रताप यादव को इम्प्रेस करने में जुटीं सारा गुरपाल-निहारिका, गौतम गुलाटी बने फिटनेस कोच

रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' सीजन 2 में हाई-वोल्टेज ड्रामा और मनोरंजन का तड़का लगातार बढ़ता जा रहा है। शो के हालिया नॉमिनेशन राउंड के बाद घर के अंदर के समीकरण पूरी तरह बदल चुके हैं। अब 'टावर' के अंदर की सत्ता और गद्दी पर काबिज 'अल्टीमेट रूलर' यानी तेज प्रताप यादव को इम्प्रेस करने के लिए कंटेस्टेंट्स ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे शो के नए प्रोमो ने दर्शकों का ध्यान खींच लिया है, जहाँ हर कोई 'तेजू भैया' की नज़रों में अपनी जगह बनाने की होड़ में लगा हुआ है। आने वाले एपिसोड में दर्शकों को एंटरटेनमेंट का डबल डोज मिलने वाला है। वायरल क्लिप में शो की दो चर्चित कंटेस्टेंट निहारिका तिवारी और सारा गुरपाल फिल्म 'रूही' के हिट ट्रैक 'पनघट' पर जबरदस्त डांस करती नजर आ रही हैं।

दूसरी तरफ, 'अल्टीमेट रूलर' तेज प्रताप यादव अपनी खास शैली में इस पूरे अटेंशन और परफॉर्मेंस का लुत्फ उठाते दिख रहे हैं। घर के अंदर यह सब सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि तेज प्रताप की 'मंजूरी' पाने की एक रणनीति का हिस्सा है।

Another blockbuster promo from Rise and Fall They will impress Tej Pratap Yadav for the Rise, and Gautam Gulati is about to become the new Penthouse member This show is serving nonstop drama! #RiseAndFall #GautamGulati pic.twitter.com/E0AHdP730o — (@Frozen_pratik) October 2, 2026

टावर में शुरू हुआ अनोखा 'ऑडिशन'

चूंकि तेज प्रताप यादव के पास ही यह विशेष पावर है कि कौन-सा सदस्य 'राइज' करेगा और कौन 'फॉल' करेगा (नीचे जाएगा), इसलिए टावर में एक खास 'ऑडिशन' जैसा माहौल बन गया है। सारा गुरपाल ने तेज प्रताप को खास महसूस कराने के लिए एक नया गाना कंपोज किया और उनके सामने गाकर सुनाया।

वहीं निहारिका तिवारी भी मुखर शैली और दमदार आवाज के दम पर तेज प्रताप को प्रभावित करने में जुटी हैं। टीवी के पॉपुलर स्टार गौतम गुलाटी ने अलग ही रास्ता चुना है। वह तेज के पर्सनल फिटनेस कोच बन गए हैं और उन्हें वर्कआउट कराते दिख रहे हैं।

घमासान के बीच 'योग' से माहौल शांत करने की कोशिश

'राइज एंड फॉल' का घर बिना विवादों के अधूरा है। एक तरफ जहाँ कंटेस्टेंट्स 'अल्टीमेट रूलर' को रिझाने में व्यस्त हैं, वहीं दूसरी तरफ गौतम गुलाटी और कायरा अनु के बीच तीखा टकराव देखने को मिलने वाला है। इस आपसी बहस से टावर का माहौल काफी तनावपूर्ण हो जाता है।

सोशल मीडिया पर छाया 'तेजू भैया' का जलवा

सोशल मीडिया पर दर्शक इस प्रोमो को खूब शेयर कर रहे हैं। यूज़र्स का कहना है कि शो में तेज प्रताप यादव की मौजूदगी इसे और भी दिलचस्प बना रही है। एक यूजर ने लिखा, "तेजू भैया सीजन 2 में सबसे ज्यादा कंटेंट दे रहे हैं, उनका अंदाज बहुत एंटरटेनिंग है।"