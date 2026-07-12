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'धमाल 4' की कमाई में दूसरे दिन 50% का उछाल, शनिवार को किया इतना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
इंद्र कुमार के निर्देशन में बनी देश की सबसे पसंदीदा कॉमेडी फ्रेंचाइजी की अगली फिल्म 'धमाल 4' ने सिनेमाघरों में आते ही बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। दर्शकों के जबरदस्त प्यार और 'वर्ड ऑफ माउथ' के दम पर फिल्म ने अपने दूसरे दिन (शनिवार) को जबरदस्त छलांग लगाई है।
'धमाल 4' ने शुक्रवार को 15.50 करोड़ नेट की शानदार ओपनिंग के साथ बॉक्स ऑफिस पर अपने सफर की शुरुआत की थी। लेकिन असली धमाका शनिवार को देखने को मिला। वीकेंड की छुट्टी का पूरा फायदा उठाते हुए फिल्म के कलेक्शन में 50% का भारी उछाल दर्ज किया गया। शनिवार को फिल्म ने 23.31 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया।
महज दो दिनों में फिल्म का भारतीय बॉक्स ऑफिस पर नेट कलेक्शन 38.81 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। जिस तेजी से दर्शक सिनेमाघरों की तरफ आ रहे हैं, उसे देखकर यह साफ है कि रविवार को यह आंकड़ा एक नया रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयार है।
फिल्म की इस तूफानी सफलता के पीछे इसकी दमदार स्टारकास्ट की कॉमिक टाइमिंग और स्क्रीन प्ले है। दर्शकों का कहना है कि फिल्म न सिर्फ पेट खोलकर हंसाती है, बल्कि इसके अंत में दिया गया इमोशनल क्लाइमेक्स दिल को छू जाता है। यह फिल्म खासकर परिवारों और बच्चों को बेहद पसंद आ रही है। मेट्रो शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक, हर वर्ग के दर्शक इस रोलरकोस्टर राइड का आनंद ले रहे हैं।
'धमाल 4' को गुलशन कुमार और टी-सीरीज द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अजय देवगन फिल्म्स का भी सहयोग है। यह मारुति इंटरनेशनल और पैनोरमा स्टूडियोज का एक कंबाइंड प्रोडक्शन है। फिल्म का निर्माण अजय देवगन, भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, अशोक ठाकेरिया, इंद्र कुमार, आनंद पंडित और कुमार मंगत पाठक जैसे बड़े नामों ने मिलकर किया है।
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ब्लैक लहंगे में जाह्नवी कपूर का कातिलाना अंदाज, डीप-नेक ब्लाउज ने लूटी महफिल
बॉलीवुड की यंग जनरेशन की सबसे चर्चित और फैशनेबल अभिनेत्रियों में से एक, जाह्नवी कपूर अपने लुक्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने से कभी पीछे नहीं हटतीं। हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ ऐसी तस्वीरें साझा की हैं, जिन्हें देखकर फैंस की धड़कनें तेज हो गई हैं। इस बार जाह्नवी ने ऑल-ब्लैक एथनिक लुक चुना है, जिसमें उनका ग्लैमर और बोल्डनेस साफ झलक रही है।
रोहित चंदेल ने कबूल की नाबालिग का पीछा करने की बात! कोर्ट ने भेजा जेल
'पंड्या स्टोर' और 'काशीबाई बाजीराव बैलाल' जैसे लोकप्रिय शोज में अपनी एक्टिंग का दम दिखा चुके मशहूर टीवी अभिनेता रोहित चंदेल को मुंबई की घाटकोपर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रोहित पर उनकी ही एक 16 वर्षीय नाबालिग सह-कलाकार ने पीछा करने, मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और मारपीट करने का संगीन आरोप लगाया है।
गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा का बॉलीवुड डेब्यू, बेटे यशवर्धन संग पहली बार बड़े पर्दे पर आएंगी नजर
सुनीता आहूजा हाल ही में नेटफ्लिक्स के बेहद चर्चित और विवादित कैप्टिव रियलिटी शो 'लॉक अप: सच या सजा' सीजन 2 में नजर आई थीं। इस शो में सुनीता ने अपनी बेबाकी से खूब सुर्खियां बटोरीं। शो के दौरान टीवी और बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता राम कपूर के साथ उनकी दोस्ती और एक टास्क के दौरान खाने के बजट को लेकर किया गया उनका विरोध काफी वायरल हुआ था।