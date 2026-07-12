  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. dhamaal 4 box office collection day 2 total 38 point 81 crore weekend growth
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Sunday, 12 July 2026 (15:44 IST)

'धमाल 4' की कमाई में दूसरे दिन 50% का उछाल, शनिवार को किया इतना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

Dhamaal 4 Box Office Collection
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Sun, 12 Jul 2026 (15:48 IST)
google-news
इंद्र कुमार के निर्देशन में बनी देश की सबसे पसंदीदा कॉमेडी फ्रेंचाइजी की अगली फिल्म 'धमाल 4' ने सिनेमाघरों में आते ही बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। दर्शकों के जबरदस्त प्यार और 'वर्ड ऑफ माउथ' के दम पर फिल्म ने अपने दूसरे दिन (शनिवार) को जबरदस्त छलांग लगाई है। 
 
'धमाल 4' ने शुक्रवार को 15.50 करोड़ नेट की शानदार ओपनिंग के साथ बॉक्स ऑफिस पर अपने सफर की शुरुआत की थी। लेकिन असली धमाका शनिवार को देखने को मिला। वीकेंड की छुट्टी का पूरा फायदा उठाते हुए फिल्म के कलेक्शन में 50% का भारी उछाल दर्ज किया गया। शनिवार को फिल्म ने 23.31 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया।
महज दो दिनों में फिल्म का भारतीय बॉक्स ऑफिस पर नेट कलेक्शन 38.81 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। जिस तेजी से दर्शक सिनेमाघरों की तरफ आ रहे हैं, उसे देखकर यह साफ है कि रविवार को यह आंकड़ा एक नया रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयार है।
 
फिल्म की इस तूफानी सफलता के पीछे इसकी दमदार स्टारकास्ट की कॉमिक टाइमिंग और स्क्रीन प्ले है। दर्शकों का कहना है कि फिल्म न सिर्फ पेट खोलकर हंसाती है, बल्कि इसके अंत में दिया गया इमोशनल क्लाइमेक्स दिल को छू जाता है। यह फिल्म खासकर परिवारों और बच्चों को बेहद पसंद आ रही है। मेट्रो शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक, हर वर्ग के दर्शक इस रोलरकोस्टर राइड का आनंद ले रहे हैं।
 
'धमाल 4' को गुलशन कुमार और टी-सीरीज द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अजय देवगन फिल्म्स का भी सहयोग है। यह मारुति इंटरनेशनल और पैनोरमा स्टूडियोज का एक कंबाइंड प्रोडक्शन है। फिल्म का निर्माण अजय देवगन, भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, अशोक ठाकेरिया, इंद्र कुमार, आनंद पंडित और कुमार मंगत पाठक जैसे बड़े नामों ने मिलकर किया है।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

'धमाल 4' की कमाई में दूसरे दिन 50% का उछाल, शनिवार को किया इतना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'धमाल 4' की कमाई में दूसरे दिन 50% का उछाल, शनिवार को किया इतना बॉक्स ऑफिस कलेक्शनइंद्र कुमार के निर्देशन में बनी देश की सबसे पसंदीदा कॉमेडी फ्रेंचाइजी की अगली फिल्म 'धमाल 4' ने सिनेमाघरों में आते ही बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। दर्शकों के जबरदस्त प्यार और 'वर्ड ऑफ माउथ' के दम पर फिल्म ने अपने दूसरे दिन (शनिवार) को जबरदस्त छलांग लगाई है।

ब्लैक लहंगे में जाह्नवी कपूर का कातिलाना अंदाज, डीप-नेक ब्लाउज ने लूटी महफिल

ब्लैक लहंगे में जाह्नवी कपूर का कातिलाना अंदाज, डीप-नेक ब्लाउज ने लूटी महफिलबॉलीवुड की यंग जनरेशन की सबसे चर्चित और फैशनेबल अभिनेत्रियों में से एक, जाह्नवी कपूर अपने लुक्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने से कभी पीछे नहीं हटतीं। हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ ऐसी तस्वीरें साझा की हैं, जिन्हें देखकर फैंस की धड़कनें तेज हो गई हैं। इस बार जाह्नवी ने ऑल-ब्लैक एथनिक लुक चुना है, जिसमें उनका ग्लैमर और बोल्डनेस साफ झलक रही है।

रोहित चंदेल ने कबूल की नाबालिग का पीछा करने की बात! कोर्ट ने भेजा जेल

रोहित चंदेल ने कबूल की नाबालिग का पीछा करने की बात! कोर्ट ने भेजा जेल'पंड्या स्टोर' और 'काशीबाई बाजीराव बैलाल' जैसे लोकप्रिय शोज में अपनी एक्टिंग का दम दिखा चुके मशहूर टीवी अभिनेता रोहित चंदेल को मुंबई की घाटकोपर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रोहित पर उनकी ही एक 16 वर्षीय नाबालिग सह-कलाकार ने पीछा करने, मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और मारपीट करने का संगीन आरोप लगाया है।

‍गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा का बॉलीवुड डेब्यू, बेटे यशवर्धन संग पहली बार बड़े पर्दे पर आएंगी नजर

‍गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा का बॉलीवुड डेब्यू, बेटे यशवर्धन संग पहली बार बड़े पर्दे पर आएंगी नजरसुनीता आहूजा हाल ही में नेटफ्लिक्स के बेहद चर्चित और विवादित कैप्टिव रियलिटी शो 'लॉक अप: सच या सजा' सीजन 2 में नजर आई थीं। इस शो में सुनीता ने अपनी बेबाकी से खूब सुर्खियां बटोरीं। शो के दौरान टीवी और बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता राम कपूर के साथ उनकी दोस्ती और एक टास्क के दौरान खाने के बजट को लेकर किया गया उनका विरोध काफी वायरल हुआ था।

24 साल बाद भी 'देवदास' का जादू बरकरार, आज भी लोगों की जुबां पर हैं फिल्म के सदाबहार गाने

24 साल बाद भी 'देवदास' का जादू बरकरार, आज भी लोगों की जुबां पर हैं फिल्म के सदाबहार गानेसंजय लीला भंसाली की फिल्म 'देवदास' एक टाइमलेस ट्रैजिक ड्रामा है। यह अपनी दिलचस्प कहानी, खूबसूरत विजुअल्स, बेहतरीन परफॉर्मेंस और भंसाली के बेहतरीन डायरेक्शन की वजह से पिछले कुछ सालों में कल्ट का स्टेटस अपने नाम कर चुकी है। 'देवदास' के गाने फिल्म की विरासत का अहम हिस्सा हैं।

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरल

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरलबॉलीवुड की 'बेबी डॉल' सनी लियोनी अपनी बोल्डनेस के लिए जानी जाती हैं। सनी अपनी हॉट एंड सिजलिंग तस्वीरों से इंरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। फैंस सनी लियोनी की तस्वीरों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस बार सनी लियोनी ने मालदीव वेकेशन से अपनी कुछ बोल्ड तस्वीरें शेयर की है।

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाज

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाजपलक तिवारी हमेशा से ही अपने बेहतरीन फैशन सेंस और गॉर्जियस स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने अपनी दिलकश अदाओं से एक बार फिर फैंस का दिल जीत लिया है। पलक ने एक बेहद यूनीक और स्टाइलिश गोल्डन कॉर्सेट टॉप में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़का

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़काटीवी और सोशल मीडिया सेंसेशन निक्की तंबोली अपने अपने बोल्ड और दिलकश अंदाज के लिए मशहूर हैं। वह अपनी सिजलिंग अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। इस बार निक्की ने मरून कलर की साड़ी में अपनी कुछ सुपर सिजलिंग तस्वीरें शेयर की है। खूबसूरत शिमरी साड़ी में निक्की की अदाएं देखने लायक है।

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिल

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिलश्वेता तिवारी अपने ग्लैमरस लुक्स की वजह से सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। श्वेता का बोल्ड अंदाज देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वह दो बच्चों की मां हैं। 45 साल की श्वेता तिवारी की तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार लुटाते हैं। इस बार श्वेता तिवारी ने वेकेशन से अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलका

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलकाअपनी नीली आंखों और कातिलाना अदाओं से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली सेलिना जेटली पिछले 14 साल से अभिनय की दुनिया से दूर हैं। उन्हें आखिरी बार साल 2011 में आई फिल्म 'थैंक यू' में देखा गया था। इसके बाद वह 2012 में 'विल यू मैरी' में कैमियो रोल में नजर आई थीं।