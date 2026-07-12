रोहित चंदेल ने कबूल की नाबालिग का पीछा करने की बात! कोर्ट ने भेजा जेल

'पंड्या स्टोर' और 'काशीबाई बाजीराव बैलाल' जैसे लोकप्रिय शोज में अपनी एक्टिंग का दम दिखा चुके मशहूर टीवी अभिनेता रोहित चंदेल को मुंबई की घाटकोपर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रोहित पर उनकी ही एक 16 वर्षीय नाबालिग सह-कलाकार ने पीछा करने, मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और मारपीट करने का संगीन आरोप लगाया है।

नाबालिग पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए 10 जुलाई को अभिनेता को हिरासत में ले लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने रोहित के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

रोहित ने कबूला सच, कोर्ट ने भेजा जेल

घाटकोपर पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर (PI) विट्ठल लक्ष्मण आर्डेकर ने इस हाई-प्रोफाइल गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए मीडिया को बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर तुरंत अदालत में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

सीनियर पीआई के मुताबिक, पूछताछ के दौरान रोहित ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार नहीं किया है। उसने स्वीकार किया है कि वह दहिसर से इतनी दूर घाटकोपर सिर्फ उस नाबालिग लड़की से मिलने आता था। लड़की द्वारा बार-बार मना करने और ब्लॉक करने के बाद भी वह लगातार संपर्क साधने की कोशिश कर रहा था। पुलिस का कहना है कि अब यह पूरी तरह अदालत पर निर्भर करता है कि रोहित कितने समय तक सलाखों के पीछे रहेगा।

क्या है पूरा मामला?

पीड़िता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, रोहित चंदेल पिछले काफी समय से उसे परेशान कर रहा था। नाबालिग ने अपनी शिकायत में कहा कि उसने रोहित का नंबर ब्लॉक कर दिया था और उसे साफ तौर पर दूरी बनाए रखने को कहा था। इसके बावजूद, रोहित ने अपने पर्सनल नंबर और कई अन्य अलग-अलग मोबाइल नंबरों से लगातार उसका पीछा करना और कॉल करना जारी रखा। वह लड़की पर लगातार बात करने का दबाव बना रहा था।

मामले ने तब तूल पकड़ा जब बीती 5 जुलाई को रोहित ने कथित तौर पर लड़की के घर (आवासीय इमारत) के पास जाकर उसे रोका। शिकायत के मुताबिक, रोहित ने वहां न सिर्फ पीड़िता के साथ बहस और गाली-गलौज की, बल्कि उसके साथ मारपीट भी की।

2014 में 'हर मुश्किल का हल अकबर बीरबल' से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए 90 से ज्यादा ऑडिशन दिए थे। हाल ही में 2 जून 2026 को स्टार प्लस और जियोहॉटस्टार पर रिलीज हुए म्यूजिकल ड्रामा 'सैरब' में वह मुख्य भूमिका 'ईशान' के रूप में नजर आ रहे थे। इस बड़े विवाद के बाद अब उनके करियर और इस शो के भविष्य पर भी तलवार लटक गई है।