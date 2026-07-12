‍गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा का बॉलीवुड डेब्यू, बेटे यशवर्धन संग पहली बार बड़े पर्दे पर आएंगी नजर

सुनीता आहूजा हाल ही में नेटफ्लिक्स के बेहद चर्चित और विवादित कैप्टिव रियलिटी शो 'लॉक अप: सच या सजा' सीजन 2 में नजर आई थीं। इस शो में सुनीता ने अपनी बेबाकी से खूब सुर्खियां बटोरीं। शो के दौरान टीवी और बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता राम कपूर के साथ उनकी दोस्ती और एक टास्क के दौरान खाने के बजट को लेकर किया गया उनका विरोध काफी वायरल हुआ था।

हालांकि, स्वास्थ्य कारणों की वजह से सुनीता को शो से वॉलंटरी एग्जिट लेना पड़ा, जहां खुद गोविंदा और उनकी बेटी टीना उन्हें शो से बाहर लेने पहुंचे थे। शो से बाहर आने के तुरंत बाद सुनीता ने एक बड़ी फिल्म की घोषणा कर अपने फैंस को तगड़ा सरप्राइज दिया है।

दरअसल, सुनीता और गोविंदा के बेटे यशवर्धन आहूजा बॉलीवुड डेब्यू के लिए तैयार है। इस फिल्म में सुनीता आहूजा भी नजर आने वाली हैं। सुनीता का भी यह बॉलीवुड डेब्यू होगा। फिल्म को एकता कपूर ने प्रोड्यूस किया है। सुनीता ने एएनआई को दिए इंटरव्यू में इस फिल्म को लेकर खुलकर बात की।

सुनीता ने बताया कि फिल्म में वह किसी और का नहीं, बल्कि असल जिंदगी की तरह यश की मां का ही किरदार निभा रही हैं। अपनी खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा, मैं यश के साथ फिल्म कर रही हूं और यह फिल्म इसी साल सितंबर में रिलीज होगी। मैं एकता कपूर से बहुत प्यार करती हूं। उन्हीं की वजह से मैंने नेटफ्लिक्स का शो किया था।

सुनीता ने कहा, हम दोनों के बीच एक बेहद खूबसूरत रिश्ता है। यश की फिल्म में मैं उसकी मां का ही रोल निभा रही हूं... शायद फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में यह पहली बार होने जा रहा है, जब एक मां और बेटा एक साथ बड़े पर्दे पर अपना डेब्यू करने जा रहे हैं।

सुनीता ने दर्शकों और फैंस से भावुक अपील करते हुए यह भी कहा कि जिस तरह लोगों ने हमेशा उन्हें और गोविंदा को प्यार और सम्मान दिया है, वैसा ही आशीर्वाद उनके बेटे यश को भी दें।

गोविंदा के नक्शेकदम पर बच्चे

बता दें कि गोविंदा के परिवार से यह कोई पहला डेब्यू नहीं है। इससे पहले गोविंदा और सुनीता की बेटी टीना आहूजा ने साल 2015 में फिल्म 'सेकंड हैंड हसबैंड' से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। अब सबकी नजरें उनके बेटे यशवर्धन आहूजा पर टिकी हैं।