24 साल बाद भी 'देवदास' का जादू बरकरार, आज भी लोगों की जुबां पर हैं फिल्म के सदाबहार गाने

संजय लीला भंसाली की फिल्म 'देवदास' एक टाइमलेस ट्रैजिक ड्रामा है। यह अपनी दिलचस्प कहानी, खूबसूरत विजुअल्स, बेहतरीन परफॉर्मेंस और भंसाली के बेहतरीन डायरेक्शन की वजह से पिछले कुछ सालों में कल्ट का स्टेटस अपने नाम कर चुकी है।

'देवदास' के गाने फिल्म की विरासत का अहम हिस्सा हैं। वे संजय लीला भंसाली की म्यूजिक और कोरियोग्राफी के टेलेंट को दर्शाते हैं। ये गाने अपनी खूबसूरती के साथ कहानी को और भी आगे बढ़ाते हैं। वे फिल्म में सिर्फ़ ब्रेक नहीं हैं बल्कि कहानी का हिस्सा हैं, जो इसके चार्म और इमोशंस से जुड़ी गहराई को बढ़ाते हैं।

डोला रे डोला

'डोला रे डोला' गाना दो किरदारों के बीच की दोस्ती का जश्न मनाता है। यह एनर्जी, इमोशन और रिथम से भरपूर है। ऐश्वर्या राय और माधुरी दीक्षित पर फिल्माया गया यह गाना बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन डांस सॉन्ग्स में से एक है।

मार डाला

'मार डाला' एक ऐसा गीत है जो प्यार के बदले न मिलने वाले प्यार, लालसा और उदासी जैसे मजबूत इमोशंस के बारे में है। फिल्म में इस गाने को चंद्रमुखी के किरदार ने गाया है, जो एक तवायफ है और देवदास से बेहद प्यार करती है।

बैरी पिया

'बैरी पिया' एक रोमांटिक गाना है जो देवदास और पारो के बीच की मस्ती भरी और प्यारी बातचीत को दर्शाता है। यह गाना उनकी जवानी के दिनों में उनके मीठे और मासूम प्यार पर भी रोशनी डालता है।

छलक छलक

यह गाना दिखाता है कि कैसे देवदास अपने अंदर के संघर्ष और दिल टूटने के दर्द से उबरने के लिए शराब पर ज्यादा से ज्यादा निर्भर होने लगता है। हालांकि यह गाना सुनने में भले ही उत्सवपूर्ण और जीवंत लगता है, लेकिन यह असल में देवदास की शराब की लत लगने की शुरुआत को भी रोशनी डालता है।

सिलसिला ये चाहत का

यह गाना पारो का देवदास के लिए गहरे और अटूट प्यार की झलक दिखाता है। गाना उनके द्वारा सामना किए जाने वाली चुनौतियों और कठिनाइयों के बावजूद प्यार करने की उनकी भावना को भी पेश करता है। इस शानदार गाने को इसके खूबसूरत विजुअल्स देखने लायक बनाते हैं।

हमेशा तुमको चाहा

'हमेशा तुमको चाहा' गाना कहानी में गहरे इमोशंस को दर्शाता है। यह गाना देवदास और पारो के रिश्ते में मौजूद प्यार और लालसा की भी झलक पेश करता है।