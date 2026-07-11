सम्बंधित जानकारी
- एनिमेशन फिल्म 'महाप्रभु जगन्नाथ' को बाबा रामदेव ने बताया मस्ट वॉच, बोले- अपने बच्चों को जरूर दिखाइए...
- 61 साल की उम्र में हनीमून मनाने तीसरी पत्नी गौरी स्प्रैट संग मेलबर्न रवाना हुए आमिर खान
- रोहित चंदेल पर POCSO एक्ट के तहत केस, मुंबई पुलिस ने किया गिरफ्तार
- अजय देवगन की 'धमाल 4' नहीं तोड़ पाई 'टोटल धमाल' का ओपनिंग रिकॉर्ड, पहले दिन किया इतना कलेक्शन
- 'ABCD' फेम सलमान यूसुफ खान के साथ हुआ बड़ा हादसा, छत से 13 फीट नीचे गिरे, टूटीं हाथ की दो हड्डियां
इस दिन रिलीज होगा रणबीर कपूर की 'रामायणम्' का ट्रेलर, मेकर्स ने दी बड़ी खुशखबरी
भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे भव्य और बहुप्रतीक्षित फिल्म 'रामायणम्' को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। निर्माता नमित मल्होत्रा ने 'रामायणम्' के ट्रेलर रिलीज डेट की आधिकारिक घोषणा कर दी है। फिल्म का पहला ऑफिशियल ट्रेलर 24 जुलाई 2026 को वैश्विक स्तर पर एक साथ रिलीज किया जाएगा।
मेकर्स ने सोशल मीडिया पर इसकी घोषणा करते हुए लिखा, "भारत से पूरी दुनिया के लिए... हजारों सालों से रामायण ने अपनी संस्कृति, मर्यादा और साहस से पीढ़ियों को प्रेरित किया है। अब यह एक नए सफर पर है।"
इस ट्रेलर रिलीज से ठीक एक दिन पहले, यानी 23 जुलाई 2026 को अमेरिका के मशहूर 'सैन डिएगो कॉमिक-कॉन' (SDCC) में फिल्म का एक एक्सक्लूसिव फर्स्ट लुक पेश किया जाएगा। 'कल्कि 2898 एडी' के बाद 'रामायणम्' दूसरी ऐसी भारतीय फिल्म बनने जा रही है, जिसे इस वैश्विक मंच पर जगह मिली है। इस पैनल में डायरेक्टर नितेश तिवारी, प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा के साथ रणबीर कपूर और रॉकिंग स्टार यश भी शामिल होंगे।
नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही इस महागाथा को भारतीय सिनेमा के अब तक के सबसे बड़े बजट लगभग 4000 करोड़ के साथ तैयार किया जा रहा है। नमित मल्होत्रा के 'प्राइम फोकस स्टूडियो' के साथ 8 बार की ऑस्कर विजेता वीएफएक्स कंपनी DNEG और यश की 'मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस' मिलकर इस पर काम कर रही हैं।
इस फिल्म की कास्टिंग ही इसकी सबसे बड़ी यूएसपी (USP) है। भारतीय सिनेमा के अलग-अलग इंडस्ट्री के दिग्गजों को एक साथ लाया गया है। फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता, यश लंकेश रावण, सनी देओल हनुमान, रवि दुबे लक्ष्मण, रकुल प्रीत सिंह शूर्पणखा और लारा दत्ता कैकेयी के रोल में नजर आने वाली हैं। महानायक अमिताभ बच्चन इस फिल्म में सूत्रधार की भूमिका में अपनी आवाज दे सकते हैं।
मेकर्स की योजना के अनुसार, इस कालजयी कहानी की गहराई और भव्यता को पूरा न्याय देने के लिए इसे दो भागों में सिनेमाघरों में उतारा जाएगा। रामायणम्: भाग 1 – दिवाली 2026 और रामायणम्: भाग 2 – दिवाली 2027 में रिलीज होने वाला है।
इस दिन रिलीज होगा रणबीर कपूर की 'रामायणम्' का ट्रेलर, मेकर्स ने दी बड़ी खुशखबरी
आमिर खान की तीसरी शादी पर मचा बवाल, बिहार में बजरंग दल ने फूंका एक्टर का पुतला, लगाए गंभीर आरोप
आमिर खान अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। आमिर खान ने 5 जुलाई को 61 साल की उम्र में अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट संग तीसरी शादी रचाई है। हालांकि तीसरी शादी रचाने के बाद आमिर खान विवादों में भी आ गए हैं। आमिर खान की शादी के विरोध में बिहार के अररिया जिले के फारबिसगंज में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर भारी विरोध प्रदर्शन किया।
एनिमेशन फिल्म 'महाप्रभु जगन्नाथ' को बाबा रामदेव ने बताया मस्ट वॉच, बोले- अपने बच्चों को जरूर दिखाइए...
आगामी एनिमेटेड फिल्म 'महाप्रभु जगन्नाथ' के लिए एक बेहद आध्यात्मिक और यादगार पल तब आया जब फिल्म के निर्माताओं ने इसकी बहुप्रतीक्षित थिएट्रिकल रिलीज से पहले योग गुरु बाबा रामदेव से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। फिल्म के निर्माता दुर्गा प्रसाद दलई, निर्देशक श्रीपाद वारखेडकर, पटकथा एवं संवाद लेखिका पल्लवी शर्मा और संगीतकार अविरल कुमार हैं।
61 साल की उम्र में हनीमून मनाने तीसरी पत्नी गौरी स्प्रैट संग मेलबर्न रवाना हुए आमिर खान
Satluj Review: पंजाब की उपजाऊ जमीन में दबी लाशों की वो खौफनाक कहानी, जिसे देख कांप जाएगी रूह!
सतलुज की कहानी मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालड़ा (जिन्हें दिलजीत दोसांझ ने जीवंत किया है) के संघर्ष पर आधारित है। 1980 के दशक में जब पंजाब आतंकवाद (खाड़कू आंदोलन) और पुलिस के बीच की हिंसक जंग में झुलस रहा था, तब एक बेहद खौफनाक खेल चल रहा था। पुलिस और चरमपंथियों की इस आपसी लड़ाई में बलि सिर्फ और सिर्फ आम आदमी की चढ़ रही थी।