  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. ranbir kapoor starrer ramayana trailer to release globally on july 24
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Saturday, 11 July 2026 (16:14 IST)

इस दिन रिलीज होगा रणबीर कपूर की 'रामायणम्' का ट्रेलर, मेकर्स ने दी बड़ी खुशखबरी

Ramayana Trailer Release Date
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Sat, 11 Jul 2026 (16:16 IST)
google-news
भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे भव्य और बहुप्रतीक्षित फिल्म 'रामायणम्' को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। निर्माता नमित मल्होत्रा ने 'रामायणम्' के ट्रेलर रिलीज डेट की आधिकारिक घोषणा कर दी है। फिल्म का पहला ऑफिशियल ट्रेलर 24 जुलाई 2026 को वैश्विक स्तर पर एक साथ रिलीज किया जाएगा।
 
मेकर्स ने सोशल मीडिया पर इसकी घोषणा करते हुए लिखा, "भारत से पूरी दुनिया के लिए... हजारों सालों से रामायण ने अपनी संस्कृति, मर्यादा और साहस से पीढ़ियों को प्रेरित किया है। अब यह एक नए सफर पर है।"
 
इस ट्रेलर रिलीज से ठीक एक दिन पहले, यानी 23 जुलाई 2026 को अमेरिका के मशहूर 'सैन डिएगो कॉमिक-कॉन' (SDCC) में फिल्म का एक एक्सक्लूसिव फर्स्ट लुक पेश किया जाएगा। 'कल्कि 2898 एडी' के बाद 'रामायणम्' दूसरी ऐसी भारतीय फिल्म बनने जा रही है, जिसे इस वैश्विक मंच पर जगह मिली है। इस पैनल में डायरेक्टर नितेश तिवारी, प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा के साथ रणबीर कपूर और रॉकिंग स्टार यश भी शामिल होंगे।
 
नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही इस महागाथा को भारतीय सिनेमा के अब तक के सबसे बड़े बजट लगभग 4000 करोड़ के साथ तैयार किया जा रहा है। नमित मल्होत्रा के 'प्राइम फोकस स्टूडियो' के साथ 8 बार की ऑस्कर विजेता वीएफएक्स कंपनी DNEG और यश की 'मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस' मिलकर इस पर काम कर रही हैं। 
इस फिल्म की कास्टिंग ही इसकी सबसे बड़ी यूएसपी (USP) है। भारतीय सिनेमा के अलग-अलग इंडस्ट्री के दिग्गजों को एक साथ लाया गया है। फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता, यश लंकेश रावण, सनी देओल हनुमान, रवि दुबे लक्ष्मण, रकुल प्रीत सिंह शूर्पणखा और लारा दत्ता कैकेयी के रोल में नजर आने वाली हैं। महानायक अमिताभ बच्चन इस फिल्म में सूत्रधार की भूमिका में अपनी आवाज दे सकते हैं।
 
मेकर्स की योजना के अनुसार, इस कालजयी कहानी की गहराई और भव्यता को पूरा न्याय देने के लिए इसे दो भागों में सिनेमाघरों में उतारा जाएगा। रामायणम्: भाग 1 – दिवाली 2026 और रामायणम्: भाग 2 – दिवाली 2027 में रिलीज होने वाला है। 
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

इस दिन रिलीज होगा रणबीर कपूर की 'रामायणम्' का ट्रेलर, मेकर्स ने दी बड़ी खुशखबरी

इस दिन रिलीज होगा रणबीर कपूर की 'रामायणम्' का ट्रेलर, मेकर्स ने दी बड़ी खुशखबरीभारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे भव्य और बहुप्रतीक्षित फिल्म 'रामायणम्' को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। निर्माता नमित मल्होत्रा ने 'रामायणम्' के ट्रेलर रिलीज डेट की आधिकारिक घोषणा कर दी है। फिल्म का पहला ऑफिशियल ट्रेलर 24 जुलाई 2026 को वैश्विक स्तर पर एक साथ रिलीज किया जाएगा।

आमिर खान की तीसरी शादी पर मचा बवाल, बिहार में बजरंग दल ने फूंका एक्टर का पुतला, लगाए गंभीर आरोप

आमिर खान की तीसरी शादी पर मचा बवाल, बिहार में बजरंग दल ने फूंका एक्टर का पुतला, लगाए गंभीर आरोपआमिर खान अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। आमिर खान ने 5 जुलाई को 61 साल की उम्र में अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट संग तीसरी शादी रचाई है। हालांकि तीसरी शादी रचाने के बाद आमिर खान विवादों में भी आ गए हैं। आमिर खान की शादी के विरोध में बिहार के अररिया जिले के फारबिसगंज में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर भारी विरोध प्रदर्शन किया।

एनिमेशन फिल्म 'महाप्रभु जगन्नाथ' को बाबा रामदेव ने बताया मस्ट वॉच, बोले- अपने बच्चों को जरूर दिखाइए...

एनिमेशन फिल्म 'महाप्रभु जगन्नाथ' को बाबा रामदेव ने बताया मस्ट वॉच, बोले- अपने बच्चों को जरूर दिखाइए...आगामी एनिमेटेड फिल्म 'महाप्रभु जगन्नाथ' के लिए एक बेहद आध्यात्मिक और यादगार पल तब आया जब फिल्म के निर्माताओं ने इसकी बहुप्रतीक्षित थिएट्रिकल रिलीज से पहले योग गुरु बाबा रामदेव से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। फिल्म के निर्माता दुर्गा प्रसाद दलई, निर्देशक श्रीपाद वारखेडकर, पटकथा एवं संवाद लेखिका पल्लवी शर्मा और संगीतकार अविरल कुमार हैं।

61 साल की उम्र में हनीमून मनाने तीसरी पत्नी गौरी स्प्रैट संग मेलबर्न रवाना हुए आमिर खान

61 साल की उम्र में हनीमून मनाने तीसरी पत्नी गौरी स्प्रैट संग मेलबर्न रवाना हुए आमिर खानबॉलीवुड के 'मिस्टर परफेक्शनिस्ट' आमिर खान इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। हाल ही में 61 साल की उम्र में आमिर खान अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट संग तीसरी बार शादी के बंधन में बंधे हैं। आमिर ने 5 जुलाई को बेहद निजी समारोह में अपने घर पर ही गौरी संग रजिस्टर्ड मैरिज की।

Satluj Review: पंजाब की उपजाऊ जमीन में दबी लाशों की वो खौफनाक कहानी, जिसे देख कांप जाएगी रूह!

Satluj Review: पंजाब की उपजाऊ जमीन में दबी लाशों की वो खौफनाक कहानी, जिसे देख कांप जाएगी रूह!सतलुज की कहानी मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालड़ा (जिन्हें दिलजीत दोसांझ ने जीवंत किया है) के संघर्ष पर आधारित है। 1980 के दशक में जब पंजाब आतंकवाद (खाड़कू आंदोलन) और पुलिस के बीच की हिंसक जंग में झुलस रहा था, तब एक बेहद खौफनाक खेल चल रहा था। पुलिस और चरमपंथियों की इस आपसी लड़ाई में बलि सिर्फ और सिर्फ आम आदमी की चढ़ रही थी।

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरल

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरलबॉलीवुड की 'बेबी डॉल' सनी लियोनी अपनी बोल्डनेस के लिए जानी जाती हैं। सनी अपनी हॉट एंड सिजलिंग तस्वीरों से इंरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। फैंस सनी लियोनी की तस्वीरों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस बार सनी लियोनी ने मालदीव वेकेशन से अपनी कुछ बोल्ड तस्वीरें शेयर की है।

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाज

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाजपलक तिवारी हमेशा से ही अपने बेहतरीन फैशन सेंस और गॉर्जियस स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने अपनी दिलकश अदाओं से एक बार फिर फैंस का दिल जीत लिया है। पलक ने एक बेहद यूनीक और स्टाइलिश गोल्डन कॉर्सेट टॉप में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़का

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़काटीवी और सोशल मीडिया सेंसेशन निक्की तंबोली अपने अपने बोल्ड और दिलकश अंदाज के लिए मशहूर हैं। वह अपनी सिजलिंग अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। इस बार निक्की ने मरून कलर की साड़ी में अपनी कुछ सुपर सिजलिंग तस्वीरें शेयर की है। खूबसूरत शिमरी साड़ी में निक्की की अदाएं देखने लायक है।

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिल

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिलश्वेता तिवारी अपने ग्लैमरस लुक्स की वजह से सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। श्वेता का बोल्ड अंदाज देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वह दो बच्चों की मां हैं। 45 साल की श्वेता तिवारी की तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार लुटाते हैं। इस बार श्वेता तिवारी ने वेकेशन से अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलका

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलकाअपनी नीली आंखों और कातिलाना अदाओं से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली सेलिना जेटली पिछले 14 साल से अभिनय की दुनिया से दूर हैं। उन्हें आखिरी बार साल 2011 में आई फिल्म 'थैंक यू' में देखा गया था। इसके बाद वह 2012 में 'विल यू मैरी' में कैमियो रोल में नजर आई थीं।