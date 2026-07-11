इस दिन रिलीज होगा रणबीर कपूर की 'रामायणम्' का ट्रेलर, मेकर्स ने दी बड़ी खुशखबरी

भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे भव्य और बहुप्रतीक्षित फिल्म 'रामायणम्' को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। निर्माता नमित मल्होत्रा ने 'रामायणम्' के ट्रेलर रिलीज डेट की आधिकारिक घोषणा कर दी है। फिल्म का पहला ऑफिशियल ट्रेलर 24 जुलाई 2026 को वैश्विक स्तर पर एक साथ रिलीज किया जाएगा।

मेकर्स ने सोशल मीडिया पर इसकी घोषणा करते हुए लिखा, "भारत से पूरी दुनिया के लिए... हजारों सालों से रामायण ने अपनी संस्कृति, मर्यादा और साहस से पीढ़ियों को प्रेरित किया है। अब यह एक नए सफर पर है।"

इस ट्रेलर रिलीज से ठीक एक दिन पहले, यानी 23 जुलाई 2026 को अमेरिका के मशहूर 'सैन डिएगो कॉमिक-कॉन' (SDCC) में फिल्म का एक एक्सक्लूसिव फर्स्ट लुक पेश किया जाएगा। 'कल्कि 2898 एडी' के बाद 'रामायणम्' दूसरी ऐसी भारतीय फिल्म बनने जा रही है, जिसे इस वैश्विक मंच पर जगह मिली है। इस पैनल में डायरेक्टर नितेश तिवारी, प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा के साथ रणबीर कपूर और रॉकिंग स्टार यश भी शामिल होंगे।

नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही इस महागाथा को भारतीय सिनेमा के अब तक के सबसे बड़े बजट लगभग 4000 करोड़ के साथ तैयार किया जा रहा है। नमित मल्होत्रा के 'प्राइम फोकस स्टूडियो' के साथ 8 बार की ऑस्कर विजेता वीएफएक्स कंपनी DNEG और यश की 'मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस' मिलकर इस पर काम कर रही हैं।

इस फिल्म की कास्टिंग ही इसकी सबसे बड़ी यूएसपी (USP) है। भारतीय सिनेमा के अलग-अलग इंडस्ट्री के दिग्गजों को एक साथ लाया गया है। फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता, यश लंकेश रावण, सनी देओल हनुमान, रवि दुबे लक्ष्मण, रकुल प्रीत सिंह शूर्पणखा और लारा दत्ता कैकेयी के रोल में नजर आने वाली हैं। महानायक अमिताभ बच्चन इस फिल्म में सूत्रधार की भूमिका में अपनी आवाज दे सकते हैं।

मेकर्स की योजना के अनुसार, इस कालजयी कहानी की गहराई और भव्यता को पूरा न्याय देने के लिए इसे दो भागों में सिनेमाघरों में उतारा जाएगा। रामायणम्: भाग 1 – दिवाली 2026 और रामायणम्: भाग 2 – दिवाली 2027 में रिलीज होने वाला है।