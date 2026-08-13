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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Updated : Thursday, 13 August 2026 (13:15 IST)

बंटवारा 1947 vs आवारापन 2: एडवांस बुकिंग में कौन आगे, पहले दिन किसकी होगी बड़ी कमाई?

बंटवारा 1947 vs आवारापन 2: एडवांस बुकिंग में कौन आगे, पहले दिन किसकी होगी बड़ी कमाई?
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Updated: Thu, 13 Aug 2026 (13:15 IST)
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14 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में सिर्फ दो फिल्में रिलीज नहीं हो रही हैं, बल्कि बॉलीवुड के दो बिल्कुल अलग सिनेमाई मूड आमने-सामने आने वाले हैं। एक तरफ है भारत-पाकिस्तान विभाजन की त्रासदी और इंसानी रिश्तों की कहानी ‘बंटवारा 1947’, तो दूसरी तरफ 2007 की कल्ट फिल्म के भावनात्मक असर और पुराने संगीत की यादों को साथ लेकर लौट रही है ‘आवारापन 2’। स्वतंत्रता दिवस के आसपास होने वाली यह टक्कर इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि कागज पर बड़ी फिल्म दिखने वाली ‘बंटवारा 1947’ फिलहाल एडवांस बुकिंग की दौड़ में पीछे चल रही है।
 

एडवांस बुकिंग में किसका पलड़ा भारी?

13 अगस्त दोपहर तक उपलब्ध ताजा आंकड़ों के मुताबिक ‘आवारापन 2’ ने एडवांस बुकिंग में 1,05,053 टिकट बेच दिए हैं। इन टिकटों से करीब 3.34 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन दर्ज हुआ है। इसमें ब्लॉक सीटों को शामिल किया जाए तो संभावित ग्रॉस करीब 5.53 करोड़ रुपये तक पहुंचता है। फिल्म के लिए 6,620 शो ट्रैक किए गए हैं।
 
इसके मुकाबले ‘बंटवारा 1947’ के 29,166 टिकट बिके हैं, जिनसे करीब 81.12 लाख रुपये का ग्रॉस एडवांस कलेक्शन आया है। ब्लॉक सीटों के साथ यह आंकड़ा करीब 2.48 करोड़ रुपये है और फिल्म के 6,398 शो ट्रैक किए गए हैं। यानी शो की संख्या दोनों फिल्मों की लगभग बराबर है, लेकिन टिकट बिक्री में अंतर बहुत बड़ा है।
 
यही इस बॉक्स ऑफिस मुकाबले की सबसे बड़ी कहानी है। ‘आवारापन 2’ अभी ‘बंटवारा 1947’ से सिर्फ मामूली अंतर से नहीं, बल्कि काफी आगे चल रही है। हालांकि एडवांस बुकिंग का आंकड़ा अंतिम फैसला नहीं होता। खासकर ऐसी फिल्मों में जिनकी कमाई पहले दिन के वॉक-इन दर्शकों और वर्ड ऑफ माउथ पर काफी निर्भर करती है।
 

आवारापन 2 को क्यों मिल रहा है फायदा?

‘आवारापन 2’ की सबसे बड़ी ताकत केवल इमरान हाशमी नहीं हैं, बल्कि 2007 की ‘आवारापन’ से जुड़ी पुरानी यादें भी हैं। उस फिल्म ने थिएटर में भले ही वैसी सफलता नहीं पाई थी जैसी बाद में उसकी लोकप्रियता बनी, लेकिन समय के साथ वह कल्ट फिल्म बन गई। इसके गाने, इमरान हाशमी का किरदार और भावनात्मक कहानी आज भी बड़ी संख्या में दर्शकों को याद है।
 
सीक्वल में इमरान हाशमी एक बार फिर शिवम पंडित के किरदार में लौट रहे हैं। उनके साथ दिशा पाटनी और शबाना आजमी अहम भूमिकाओं में हैं। फिल्म का निर्देशन नितिन कक्कड़ ने किया है और निर्माण विशेष भट्ट के बैनर विशेष फिल्म्स के तहत हुआ है। फिल्म करीब 2 घंटे 20 मिनट लंबी है और इसे यूए 16+ प्रमाणपत्र मिला है।
 
फिल्म की मार्केटिंग में पुराने ‘आवारापन’ के संगीत और भावनात्मक कनेक्शन को भी जोर से इस्तेमाल किया गया है। यही वजह है कि यह फिल्म सिर्फ नई पीढ़ी नहीं, बल्कि 2007 के दर्शकों को भी दोबारा सिनेमाघर तक खींच सकती है।
 

बंटवारा 1947 के पास क्या है सबसे बड़ा हथियार?

अगर ‘आवारापन 2’ के पास नॉस्टैल्जिया है, तो ‘बंटवारा 1947’ के पास सनी देओल का स्टारडम, देशभक्ति का माहौल और राजकुमार संतोषी का नाम है।
 
फिल्म में सनी देओल के साथ प्रीति जिंटा, शबाना आजमी, अली फजल, करण देओल और अभिमन्यु सिंह जैसे कलाकार हैं। फिल्म का निर्देशन और लेखन राजकुमार संतोषी ने किया है। निर्माण आमिर खान और आमिर खान प्रोडक्शंस से जुड़ा है। संगीत ए.आर. रहमान ने दिया है और गीत जावेद अख्तर के हैं।
 
सबसे दिलचस्प बात यह है कि सनी देओल और राजकुमार संतोषी की जोड़ी करीब तीन दशक बाद फिर साथ आई है। सनी देओल की हाल की देशभक्ति वाली फिल्मों की सफलता को देखते हुए इस फिल्म से भी बड़ी उम्मीदें हैं।
 
लेकिन यहां एक चुनौती भी है। ‘बंटवारा 1947’ का विषय गंभीर है और फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिला है। दूसरी तरफ ‘आवारापन 2’ को यूए 16+ मिला है। इसका असर दर्शक वर्ग और शो की मांग पर पड़ सकता है। ‘बंटवारा 1947’ का रनटाइम भी करीब 2 घंटे 25 मिनट है।
 

कौन कर सकता है बेहतर ओपनिंग?

यहीं तस्वीर सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। कुछ दिन पहले तक ट्रेड अनुमानों में ‘आवारापन 2’ को करीब 14-17 करोड़ रुपये और ‘बंटवारा 1947’ को करीब 9-13 करोड़ रुपये की ओपनिंग का अनुमान दिया जा रहा था।
 
लेकिन अब एडवांस बुकिंग के ताजा आंकड़े ‘आवारापन 2’ के पक्ष में और मजबूत संकेत दे रहे हैं। 13 अगस्त के आंकड़ों को देखते हुए मेरा मौजूदा अनुमान है कि ‘आवारापन 2’ पहले दिन करीब 13-17 करोड़ रुपये नेट का कलेक्शन कर सकती है। अगर अंतिम घंटों में बुकिंग और स्पॉट बुकिंग में तेज उछाल आया, तो फिल्म इस रेंज के ऊपरी हिस्से को छू सकती है।
 
वहीं ‘बंटवारा 1947’ के लिए करीब 8-12 करोड़ रुपये नेट का शुरुआती अनुमान ज्यादा व्यावहारिक नजर आता है। हालांकि यह फिल्म अपने शुरुआती आंकड़े को तेजी से बदल सकती है। खासकर अगर 14 अगस्त को दर्शकों की प्रतिक्रिया मजबूत रहती है और 15 अगस्त के राष्ट्रीय अवकाश का फायदा मिलता है।
 
यहां एक बात स्पष्ट रखना जरूरी है, ये अनुमान हैं, अंतिम बॉक्स ऑफिस आंकड़े नहीं। फिल्म रिलीज होने के बाद वास्तविक दर्शक प्रतिक्रिया, ऑक्यूपेंसी, स्पॉट बुकिंग और शो की संख्या इन आंकड़ों को काफी बदल सकती है।
 

असली मुकाबला पहले दिन नहीं, पूरे वीकेंड में होगा

इस भिड़ंत को केवल शुक्रवार के कलेक्शन से देखना शायद जल्दबाजी होगी। 15 अगस्त का छुट्टी वाला दिन और उसके बाद रविवार दोनों फिल्मों को कमाई बढ़ाने का मौका देंगे। इसलिए पहले दिन कम कमाई करने वाली फिल्म भी अच्छी प्रतिक्रिया मिलने पर शनिवार और रविवार को जोरदार वापसी कर सकती है।
 
‘आवारापन 2’ के लिए सबसे बड़ा सवाल है कि क्या उसकी एडवांस बुकिंग दर्शकों की वास्तविक पसंद में बदलती है। वहीं ‘बंटवारा 1947’ को यह साबित करना होगा कि उसकी कहानी और भावनात्मक असर ट्रेलर और स्टारकास्ट की चर्चा से आगे जाकर दर्शकों को सिनेमाघर तक खींच सकता है।
 
फिलहाल एडवांस बुकिंग की बाजी स्पष्ट रूप से ‘आवारापन 2’ के हाथ में है। ताजा आंकड़ों में उसके 1.05 लाख से ज्यादा टिकट बिक चुके हैं, जबकि ‘बंटवारा 1947’ करीब 29 हजार टिकटों पर है।
 
लेकिन बॉक्स ऑफिस का इतिहास बताता है कि एडवांस बुकिंग केवल शुरुआत की कहानी लिखती है। असली फैसला तब होता है जब दर्शक फिल्म देखकर बाहर निकलते हैं। अगर ‘बंटवारा 1947’ दर्शकों की भावनाओं को छू गई, तो सनी देओल की फिल्म शनिवार से तस्वीर पलट सकती है। और अगर ‘आवारापन 2’ ने पुराने प्रशंसकों के साथ नए दर्शकों को भी जोड़ लिया, तो इमरान हाशमी की फिल्म स्वतंत्रता दिवस वीकेंड की सबसे बड़ी हिंदी ओपनर बनकर उभर सकती है।
 
इस समय की स्थिति: एडवांस बुकिंग में आवारापन 2 आगे, लेकिन बॉक्स ऑफिस की अंतिम बाजी अभी खुली है।
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