'मेरा दिल टूट गया', मुंबई में शो के बीच शिल्पा राव के साथ हुआ ऐसा बर्ताव, छलका दर्द

बॉलीवुड की मशहूर सिंगर शिल्पा राव के साथ हाल ही में मुंबई में एक बेहद अजीब और हैरान कर देने वाली घटना घटी। मुंबई में आयोजित 'बॉलीवुड म्यूजिक प्रोजेक्ट' के दौरान शिल्पा राव जब अपने हिट गानों से दर्शकों का दिल जीत रही थीं, उसी बीच आयोजकों द्वारा उनका शो अचानक रोक दिया गया।

परफॉर्मेंस के बीच में ही अचानक शिल्पा का माइक बंद कर दिया गया और जिस स्टेज पर वह खड़ी थीं, वहां की लाइट्स भी ऑफ कर दी गईं। सबसे निराशाजनक बात यह रही कि शिल्पा राव को स्टेज से उतरने से पहले अपने फैंस का शुक्रिया अदा करने या 'गुडबाय' कहने तक का मौका नहीं दिया गया।

After her performance was forcefully cut short at Bollywood Music Project, #ShilpaRao allowed to say bye to fans. But even her goodbye message is cut short while Kutle Khan probably was cued to keep singing. One could see @shilparao11 feeling distraught and helpless. @bmp_live https://t.co/hMnL34k1lI — Fenil Seta (@fenil_seta) October 25, 2026

20 मिनट तक स्टेज पर इंतज़ार करती रहीं सिंगर

खबरों के अनुसार, दीपक चौधरी द्वारा प्रोड्यूस किए गए इस बहुचर्चित म्यूजिक प्रोजेक्ट में कई नामचीन कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी थीं। जब शिल्पा राव का सेट पूरा हुआ, तो वह अपने फैंस से बातचीत करने और शुक्रिया अदा करने के लिए रुकीं।

इस दौरान शिल्पा करीब 15 से 20 मिनट तक स्टेज पर ही खड़ी रहीं और इस उम्मीद में इंतज़ार करती रहीं कि शायद माइक और लाइट्स दोबारा ऑन कर दिए जाएं। हालांकि, इवेंट मैनेजमेंट या आयोजकों की तरफ से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली और उन्हें आखिरकार भारी मन से स्टेज से उतरना पड़ा।

म्यूजिक बंद हुआ, लेकिन नहीं थमा मुंबईवासियों का प्यार

हालांकि, इस पूरे घटनाक्रम के बीच जो चीज़ सबसे खास रही, वह था वहां मौजूद ऑडियंस का प्यार और समर्थन। जैसे ही स्टेज की लाइट्स और म्यूजिक बंद हुआ, ऑडिटोरियम में सन्नाटा छाने के बजाय दर्शकों ने शिल्पा राव का नाम पुकारना शुरू कर दिया।

शो बीच में रुक जाने के बावजूद दर्शक अपनी जगहों से नहीं हिले और शिल्पा के प्रति अपना समर्थन जताते रहे। दर्शकों के इस निस्वार्थ प्यार ने गायिका को भावुक कर दिया।

शिल्पा राव ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया इमोशनल नोट

इस पूरी घटना और आयोजकों के रवैये से दुखी होकर शिल्पा राव ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक बेहद भावुक नोट शेयर किया। उन्होंने अपने फैंस के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी दिल की बात रखी।

शिल्पा ने लिखा, मुंबई, मेरे दिल का एक टुकड़ा आज टूट गया। मुझे बहुत दुख हुआ कि हमसे कुछ बहुत खूबसूरत यूं ही छीन लिया गया। लेकिन जब म्यूजिक बंद हो गया तब भी आप रुके नहीं। म्यूजिक बंद होने के बाद भी आप जैसे मेरा नाम बुला रहे थे, आपकी आवाज में जो प्यार था वो मुझे महसूस हो रहा था।

प्रशंसकों का हौसला बढ़ाते हुए और उनके साथ अपने रिश्ते को खास बताते हुए उन्होंने आगे लिखा, आज रात हमारी कहानी अधूरी रह गई, लेकिन मेरा वादा है कि मैं जल्द ही वापस आऊंगी। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं मुंबईवालों और हमेशा करती रहूंगी।

इवेंट मैनेजमेंट और ऑर्गनाइजर्स पर उठे सवाल

इस घटना के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शिल्पा राव के फैंस और म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े लोग इवेंट के आयोजकों पर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। किसी जाने-माने कलाकार के लाइव परफॉर्मेंस के दौरान बिना पूर्व सूचना के इस तरह लाइट्स और माइक बंद कर देने को बेहद गैर-पेशेवर रवैया माना जा रहा है।