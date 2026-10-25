  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. shilpa rao mumbai live show stopped microphone lights off emotional instagram post
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Sunday, 25 October 2026 (15:16 IST)

'मेरा दिल टूट गया', मुंबई में शो के बीच शिल्पा राव के साथ हुआ ऐसा बर्ताव, छलका दर्द

Shilpa Rao
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Sun, 25 Oct 2026 (15:18 IST)
google-news
बॉलीवुड की मशहूर सिंगर शिल्पा राव के साथ हाल ही में मुंबई में एक बेहद अजीब और हैरान कर देने वाली घटना घटी। मुंबई में आयोजित 'बॉलीवुड म्यूजिक प्रोजेक्ट' के दौरान शिल्पा राव जब अपने हिट गानों से दर्शकों का दिल जीत रही थीं, उसी बीच आयोजकों द्वारा उनका शो अचानक रोक दिया गया।
 
परफॉर्मेंस के बीच में ही अचानक शिल्पा का माइक बंद कर दिया गया और जिस स्टेज पर वह खड़ी थीं, वहां की लाइट्स भी ऑफ कर दी गईं। सबसे निराशाजनक बात यह रही कि शिल्पा राव को स्टेज से उतरने से पहले अपने फैंस का शुक्रिया अदा करने या 'गुडबाय' कहने तक का मौका नहीं दिया गया।
 
20 मिनट तक स्टेज पर इंतज़ार करती रहीं सिंगर
खबरों के अनुसार, दीपक चौधरी द्वारा प्रोड्यूस किए गए इस बहुचर्चित म्यूजिक प्रोजेक्ट में कई नामचीन कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी थीं। जब शिल्पा राव का सेट पूरा हुआ, तो वह अपने फैंस से बातचीत करने और शुक्रिया अदा करने के लिए रुकीं।
 
इस दौरान शिल्पा करीब 15 से 20 मिनट तक स्टेज पर ही खड़ी रहीं और इस उम्मीद में इंतज़ार करती रहीं कि शायद माइक और लाइट्स दोबारा ऑन कर दिए जाएं। हालांकि, इवेंट मैनेजमेंट या आयोजकों की तरफ से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली और उन्हें आखिरकार भारी मन से स्टेज से उतरना पड़ा।
 
म्यूजिक बंद हुआ, लेकिन नहीं थमा मुंबईवासियों का प्यार
हालांकि, इस पूरे घटनाक्रम के बीच जो चीज़ सबसे खास रही, वह था वहां मौजूद ऑडियंस का प्यार और समर्थन। जैसे ही स्टेज की लाइट्स और म्यूजिक बंद हुआ, ऑडिटोरियम में सन्नाटा छाने के बजाय दर्शकों ने शिल्पा राव का नाम पुकारना शुरू कर दिया।
 
शो बीच में रुक जाने के बावजूद दर्शक अपनी जगहों से नहीं हिले और शिल्पा के प्रति अपना समर्थन जताते रहे। दर्शकों के इस निस्वार्थ प्यार ने गायिका को भावुक कर दिया।
 
शिल्पा राव ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया इमोशनल नोट
इस पूरी घटना और आयोजकों के रवैये से दुखी होकर शिल्पा राव ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक बेहद भावुक नोट शेयर किया। उन्होंने अपने फैंस के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी दिल की बात रखी।
 
शिल्पा ने लिखा, मुंबई, मेरे दिल का एक टुकड़ा आज टूट गया। मुझे बहुत दुख हुआ कि हमसे कुछ बहुत खूबसूरत यूं ही छीन लिया गया। लेकिन जब म्यूजिक बंद हो गया तब भी आप रुके नहीं। म्यूजिक बंद होने के बाद भी आप जैसे मेरा नाम बुला रहे थे, आपकी आवाज में जो प्यार था वो मुझे महसूस हो रहा था।
 
प्रशंसकों का हौसला बढ़ाते हुए और उनके साथ अपने रिश्ते को खास बताते हुए उन्होंने आगे लिखा, आज रात हमारी कहानी अधूरी रह गई, लेकिन मेरा वादा है कि मैं जल्द ही वापस आऊंगी। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं मुंबईवालों और हमेशा करती रहूंगी।
 
इवेंट मैनेजमेंट और ऑर्गनाइजर्स पर उठे सवाल
इस घटना के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शिल्पा राव के फैंस और म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े लोग इवेंट के आयोजकों पर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। किसी जाने-माने कलाकार के लाइव परफॉर्मेंस के दौरान बिना पूर्व सूचना के इस तरह लाइट्स और माइक बंद कर देने को बेहद गैर-पेशेवर रवैया माना जा रहा है।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
Bigg Boss 20: स्काउट ओपी की गर्लफ्रेंड काशवी ने लगाई लवप्रीत की क्लास, पूछा- कैसा चल रहा है मसाज पार्लर?

'मेरा दिल टूट गया', मुंबई में शो के बीच शिल्पा राव के साथ हुआ ऐसा बर्ताव, छलका दर्द

'मेरा दिल टूट गया', मुंबई में शो के बीच शिल्पा राव के साथ हुआ ऐसा बर्ताव, छलका दर्दबॉलीवुड की मशहूर सिंगर शिल्पा राव के साथ हाल ही में मुंबई में एक बेहद अजीब और हैरान कर देने वाली घटना घटी। मुंबई में आयोजित 'बॉलीवुड म्यूजिक प्रोजेक्ट' के दौरान शिल्पा राव जब अपने हिट गानों से दर्शकों का दिल जीत रही थीं, उसी बीच आयोजकों द्वारा उनका शो अचानक रोक दिया गया।

Bigg Boss 20: स्काउट ओपी की गर्लफ्रेंड काशवी ने लगाई लवप्रीत की क्लास, पूछा- कैसा चल रहा है मसाज पार्लर?

Bigg Boss 20: स्काउट ओपी की गर्लफ्रेंड काशवी ने लगाई लवप्रीत की क्लास, पूछा- कैसा चल रहा है मसाज पार्लर?रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' के घर में रिश्तों के समीकरण और दांव-पेच रोजाना नया मोड़ ले रहे हैं। लेकिन इस बार घर के अंदर चल रही एक 'खास दोस्ती' ने बाहर की दुनिया में भी बवंडर खड़ा कर दिया है। गेमर और पॉपुलर क्रिएटर स्काउट ओपी और साथी कंटेस्टेंट लवप्रीत कौर गिल के बीच बढ़ती नजदीकियों को लेकर बवाल मच गया है।

'पड़ोसी के बम से तेज फटना चाहिए अपना बम.' KBC के मंच पर अमिताभ बच्चन ने सुनाया बचपन का दिवाली किस्सा

'पड़ोसी के बम से तेज फटना चाहिए अपना बम.' KBC के मंच पर अमिताभ बच्चन ने सुनाया बचपन का दिवाली किस्साक्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति' के मंच पर एक बेहद दिलचस्प और हंसी-खुशी से भरा माहौल देखने को मिलने वाला है। टीवी के सबसे लोकप्रिय शो के इस दिवाली स्पेशल एपिसोड में भारतीय सिनेमा की भव्य फिल्म 'रामायण' की मुख्य स्टार कास्ट शिरकत कर रही है।

येलो गाउन, डीप नेकलाइन और कातिलाना अदाएं, पलक तिवारी की तस्वीरों ने मचाया तहलका

येलो गाउन, डीप नेकलाइन और कातिलाना अदाएं, पलक तिवारी की तस्वीरों ने मचाया तहलकाबॉलीवुड की यंग, ग्लैमरस और स्टनिंग एक्ट्रेस पलक तिवारी अपने हर अंदाज से फैंस को सरप्राइज करना बखूबी जानती हैं। पलक सोशल मीडिया पर हमेशा अपने स्टाइलिश लुक्स से तहलका मचाती रहती हैं। हाल ही में पलक ने इंस्टाग्राम पर बेहद आकर्षक तस्वीरें शेयर की हैं।

रामायण पार्ट 1 का बॉक्स ऑफिस पर धमाल, एडवांस बुकिंग में रिकॉर्ड तोड़ कमाई, IMAX बना पहली पसंद

रामायण पार्ट 1 का बॉक्स ऑफिस पर धमाल, एडवांस बुकिंग में रिकॉर्ड तोड़ कमाई, IMAX बना पहली पसंदनितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही बहुप्रतीक्षित फिल्म 'रामायण: पार्ट वन' का जादू रिलीज से पहले ही दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है। दशहरा के शुभ अवसर पर फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू की गई थी, और शुरुआती पांच दिनों में ही इसने बॉक्स ऑफिस पर हलचल तेज कर दी है।

उड़ता तीर मूवी रिव्यू: आयुष्मान खुराना की फिल्म में दिलचस्प आइडिया, लेकिन कॉमेडी के नाम पर निराशा

उड़ता तीर मूवी रिव्यू: आयुष्मान खुराना की फिल्म में दिलचस्प आइडिया, लेकिन कॉमेडी के नाम पर निराशाआयुष्मान खुराना की ‘उड़ता तीर’ एक पाकिस्तानी जासूस की कहानी है, जिसकी याददाश्त जाने के बाद वह भारत के लिए काम करने लगता है। दिलचस्प विचार के बावजूद फिल्म कमजोर पटकथा, अविश्वसनीय घटनाक्रम और फीकी कॉमेडी के कारण असर नहीं छोड़ पाती। सारा अली खान समेत कलाकारों को भी पर्याप्त मौके नहीं मिलते। जल्दबाजी भरा निर्देशन, कमजोर सहायक ट्रैक और औसत संगीत फिल्म की कमियों को बढ़ाते हैं। पढ़ें पूरा रिव्यू और जानें कैसी है फिल्म।

न बंदूक चली, न पड़ा थप्पड़: फिर भी सिनेमाघरों में क्यों चला 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' का जादू?

न बंदूक चली, न पड़ा थप्पड़: फिर भी सिनेमाघरों में क्यों चला 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' का जादू?अजय देवगन स्टारर 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। बिना हिंसा और खून-खराबे के यह क्राइम थ्रिलर फैमिली ड्रामा के दम पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। फ्रेंचाइज की लोकप्रियता, पुराने किरदारों से जुड़ाव, जयदीप अहलावत और प्रकाश राज की जोरदार एंट्री और अभिषेक पाठक के सधे हुए निर्देशन ने फिल्म को मास्टरपीस बना दिया। जानिए आखिर किन 5 मजबूत कारणों ने फिल्म को दर्शकों की पहली पसंद बना दिया है।

नाना पाटेकर की पत्नी कौन थीं? 1978 में हुई थी शादी, फिर क्यों अलग रहने लगे दोनों, जानिए अनकही कहानी

नाना पाटेकर की पत्नी कौन थीं? 1978 में हुई थी शादी, फिर क्यों अलग रहने लगे दोनों, जानिए अनकही कहानीनाना पाटेकर और नीलकांति पाटेकर की शादी 1978 में हुई थी। नीलकांति मराठी थिएटर से जुड़ी अभिनेत्री थीं और शुरुआती दौर में बैंक अधिकारी के तौर पर काम करती थीं। नाना ने माना था कि उनके संघर्ष के दिनों में पत्नी की आर्थिक मदद और भरोसे ने उन्हें अभिनय में करियर बनाने का मौका दिया। बाद में दोनों अलग रहने लगे, लेकिन तलाक नहीं लिया। नाना ने इसकी वजह समय के साथ पैदा हुए मतभेदों को बताया था।

रेखा की जिंदगी में अमिताभ सहित आए ये 6 पुरुष, पर क्यों नहीं मिला सच्चा प्यार?

रेखा की जिंदगी में अमिताभ सहित आए ये 6 पुरुष, पर क्यों नहीं मिला सच्चा प्यार?रेखा की जिंदगी जितनी ग्लैमरस दिखी, उतनी ही दर्द भरी रही। कभी नवीन निश्चल से लेकर अमिताभ बच्चन तक, हर रिश्ता उन्हें कुछ सिखा गया। रेखा को चाहने वाले कई थे, पर समझने वाला कोई नहीं। उनके जीवन के ये रिश्ते बतौर इंसान रेखा के दिल के दर्द और मजबूती की कहानी बयां करते हैं।

रेखा की जिंदगी के 25 अनसुने किस्से: जब 'अग्ली डकलिंग' कहकर उड़ाया गया मजाक, मजबूरी में बनीं बॉलीवुड की 'एवरग्रीन दीवा'

रेखा की जिंदगी के 25 अनसुने किस्से: जब 'अग्ली डकलिंग' कहकर उड़ाया गया मजाक, मजबूरी में बनीं बॉलीवुड की 'एवरग्रीन दीवा'बॉलीवुड की रहस्यमयी और दिलकश अदाकारा रेखा की जिंदगी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। आर्थिक तंगी के चलते बचपन में स्कूल छूटने से लेकर इंडस्ट्री में 'अग्ली डकलिंग' का ताना झेलने तक, उन्होंने हर संघर्ष को मात दी। अफेयर्स के किस्से, टूटी शादियां, अनूठे शौक और अपनी शर्तों पर खुद को एक स्टाइल आइकन के रूप में गढ़ने की दास्तान रेखा को सिनेमा की सबसे दिलचस्प पहेली बनाती है। जानिए उनकी जिंदगी के 25 अनसुने पहलू।