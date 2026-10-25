  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. bigg boss 20 scout op girlfriend kashvi hiranandani slams lovepreet kaur gill massage parlour controversy
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Sunday, 25 October 2026 (14:26 IST)

Bigg Boss 20: स्काउट ओपी की गर्लफ्रेंड काशवी ने लगाई लवप्रीत की क्लास, पूछा- कैसा चल रहा है मसाज पार्लर?

Bigg Boss 20
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Sun, 25 Oct 2026 (14:29 IST)
google-news
रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' के घर में रिश्तों के समीकरण और दांव-पेच रोजाना नया मोड़ ले रहे हैं। लेकिन इस बार घर के अंदर चल रही एक 'खास दोस्ती' ने बाहर की दुनिया में भी बवंडर खड़ा कर दिया है। गेमर और पॉपुलर क्रिएटर स्काउट ओपी और साथी कंटेस्टेंट लवप्रीत कौर गिल के बीच बढ़ती नजदीकियों को लेकर बवाल मच गया है।   
 
इस पूरे ड्रामे के बीच स्काउट की रियल-लाइफ गर्लफ्रेंड और गेमिंग क्रिएटर काशवी हीरानंदानी ने शो के 'वीकेंड का वार' में एंट्री लेकर दोनों की जमकर क्लास लगाई है।
 
कैसा चल रहा है मसाज पार्लर?
अपकमिंग एपिसोड के सामने आए धमाकेदार प्रोमो में होस्ट रोहित शेट्टी ने ऐलान किया कि तन्मय (स्काउट) से मिलने के लिए कोई खास मेहमान आया है। जैसे ही काशवी स्टेज पर पहुंचीं, उनके तेवर सख्त नजर आए। उन्होंने स्काउट की तरफ देखते ही तंज कसते हुए पूछा, "मसाज पार्लर कैसा चल रहा है, तन्मय?"   
 
इसके बाद काशवी ने लवप्रीत कौर गिल से सीधे सवाल किया, "क्या आप अपने घर के सगे या मुंहबोले भाइयों के साथ भी इसी तरह का बर्ताव करती हैं?" इस सवाल के जवाब में लवप्रीत ने अपना बचाव करते हुए कहा कि उनके मन में कोई गलत मंशा नहीं थी और दर्द में होने के कारण उन्हें स्काउट का मालिश करना सामान्य लगा।
 
बात यहीं खत्म नहीं हुई। काशवी ने उस तुलना को लेकर भी स्काउट की क्लास लगाई, जो उन्होंने घर के अंदर लवप्रीत और काशवी के बीच की थी। काशवी ने नाराजगी जताते हुए पूछा, "तुमने यह कैसे सोच लिया कि तुम मेरी तुलना उससे कर सकते हो?" 
सफाई देते हुए स्काउट ने कहा कि वह सिर्फ इस बात का जिक्र कर रहे थे कि लव घर के भीतर उनका ध्यान रखती हैं। हालांकि, काशवी उनके इस तर्क से बिल्कुल भी सहमत नहीं दिखीं। उन्होंने दोटूक शब्दों में कहा, "कैसा टेक केयर? अगर तुम्हें घर वाला अहसास ही चाहिए था, तो तुम्हें घर पर ही रुकना चाहिए था। यह सब देखकर मुझे बेहद अजीब महसूस हो रहा है।"   
 
आगे कड़ा रुख अपनाते हुए काशवी ने स्काउट को साफ चेतावनी दी: "अगर तुम्हारे अंदर एक प्रतिशत भी आत्मसम्मान बचा है, तो एक रेखा खींचो और उसे तुरंत कट-ऑफ करो।"   
 
रोहित शेट्टी ने भी 'भाई-बहन' के रिश्ते पर उठाए थे सवाल   
काशवी की इस सीधी भिड़ंत से ठीक एक दिन पहले 'वीकेंड का वार' पर स्पेशल होस्ट रोहित शेट्टी ने भी स्काउट और लवप्रीत के व्यवहार पर कड़ी आपत्ति जताई थी। रोहित ने लव से पूछा था कि स्काउट उनके क्या लगते हैं, जिस पर लव ने उन्हें 'भाई' बताया।   
 
तभी रोहित शेट्टी ने ऑन-कैमरा दिख रही हरकतों को उजागर करते हुए कहा, "लव, जब स्काउट आपके पैर, हाथ और गर्दन दबाता है, तो टीवी पर यह बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता। आप उसे पीछे से दबाने को कहती हैं और वह आपकी पिंडलियां दबा रहा होता है—यह स्क्रीन पर गलत इम्प्रेशन दे रहा है।"   
 
शो में आगे क्या बदलेगा?
शो की शुरुआत से ही स्काउट, लवप्रीत, आम्रपाली दुबे, यंग DSA और आसिफ खान एक ही ग्रुप का हिस्सा रहे हैं। धीरे-धीरे स्काउट, लव और यंग की बॉन्डिंग काफी मजबूत हो गई। हालांकि, दोनों ही अपने रिश्ते को हमेशा 'भाई-बहन' की तरह बताते आए हैं, लेकिन अब उनकी हरकतों ने दर्शकों और सोशल मीडिया यूजर्स को असहज कर दिया।   
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
'पड़ोसी के बम से तेज फटना चाहिए अपना बम.' KBC के मंच पर अमिताभ बच्चन ने सुनाया बचपन का दिवाली किस्सा

येलो गाउन, डीप नेकलाइन और कातिलाना अदाएं, पलक तिवारी की तस्वीरों ने मचाया तहलका

येलो गाउन, डीप नेकलाइन और कातिलाना अदाएं, पलक तिवारी की तस्वीरों ने मचाया तहलकाबॉलीवुड की यंग, ग्लैमरस और स्टनिंग एक्ट्रेस पलक तिवारी अपने हर अंदाज से फैंस को सरप्राइज करना बखूबी जानती हैं। पलक सोशल मीडिया पर हमेशा अपने स्टाइलिश लुक्स से तहलका मचाती रहती हैं। हाल ही में पलक ने इंस्टाग्राम पर बेहद आकर्षक तस्वीरें शेयर की हैं।

रामायण पार्ट 1 का बॉक्स ऑफिस पर धमाल, एडवांस बुकिंग में रिकॉर्ड तोड़ कमाई, IMAX बना पहली पसंद

रामायण पार्ट 1 का बॉक्स ऑफिस पर धमाल, एडवांस बुकिंग में रिकॉर्ड तोड़ कमाई, IMAX बना पहली पसंदनितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही बहुप्रतीक्षित फिल्म 'रामायण: पार्ट वन' का जादू रिलीज से पहले ही दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है। दशहरा के शुभ अवसर पर फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू की गई थी, और शुरुआती पांच दिनों में ही इसने बॉक्स ऑफिस पर हलचल तेज कर दी है।

‘हाउसफुल 4’ के 7 साल पूरे होने पर कृति खरबंदा ने याद किया अपना शाही अंदाज, फिल्म के लिए जताया आभार

‘हाउसफुल 4’ के 7 साल पूरे होने पर कृति खरबंदा ने याद किया अपना शाही अंदाज, फिल्म के लिए जताया आभार2019 में रिलीज हुई फिल्म ‘हाउसफुल 4’ बॉलीवुड की लोकप्रिय कॉमेडी फ्रेंचाइजी की यादगार फिल्मों में से एक है। फिल्म के सात साल पूरे होने के मौके पर अभिनेत्री कृति खरबंदा ने इससे जुड़ी यादें ताजा की हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक नॉस्टैल्जिक पोस्ट साझा करते हुए फिल्म के साथ अपने जुड़ाव को याद किया है।

'रामायण' का 'मंगल रंग' गाना हुआ रिलीज, श्रीराम-माता सीता के प्रेम को देख भावुक होंगे दर्शक

'रामायण' का 'मंगल रंग' गाना हुआ रिलीज, श्रीराम-माता सीता के प्रेम को देख भावुक होंगे दर्शकनमित मल्होत्रा की ‘रामायण’ से एक और गाना ‘मंगल रंग’ को मेकर्स ने रिलीज़ कर दिया है। इस म्यूजिकल पेशकश के साथ दर्शकों को न सिर्फ फिल्म की दुनिया की झलक देखने मिली है, बल्कि साथ में भगवान राम और मां सीता के खूबसूरत पलो से सजे विजुअल्स को भी खास अंदाज में पेश किया गया है।

Bigg Boss 20: रोहित शेट्टी ने लगाई स्काउट ओपी और लवप्रीत की क्लास, 'कंबल मसाज' पर उठाए सवाल

Bigg Boss 20: रोहित शेट्टी ने लगाई स्काउट ओपी और लवप्रीत की क्लास, 'कंबल मसाज' पर उठाए सवालरियलिटी शो 'बिग बॉस 20' में इस हफ्ते 'वीकेंड का वार' का नजारा काफी अलग और कड़ा देखने को मिलने वाला है। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान की जगह इस बार रोहित शेट्टी 'वीकेंड का वार' में कंटेस्टेंट की क्लास लगाने वाले हैं। होस्ट की कुर्सी पर बैठते ही रोहित शेट्टी ने अपने कड़े तेवर दिखाए और घर के चर्चित कंटेस्टेंट्स स्काउट ओपी उर्फ तन्मय सिंह और लवप्रीत कौर गिल (लव) की क्लास लगा दी।

उड़ता तीर मूवी रिव्यू: आयुष्मान खुराना की फिल्म में दिलचस्प आइडिया, लेकिन कॉमेडी के नाम पर निराशा

उड़ता तीर मूवी रिव्यू: आयुष्मान खुराना की फिल्म में दिलचस्प आइडिया, लेकिन कॉमेडी के नाम पर निराशाआयुष्मान खुराना की ‘उड़ता तीर’ एक पाकिस्तानी जासूस की कहानी है, जिसकी याददाश्त जाने के बाद वह भारत के लिए काम करने लगता है। दिलचस्प विचार के बावजूद फिल्म कमजोर पटकथा, अविश्वसनीय घटनाक्रम और फीकी कॉमेडी के कारण असर नहीं छोड़ पाती। सारा अली खान समेत कलाकारों को भी पर्याप्त मौके नहीं मिलते। जल्दबाजी भरा निर्देशन, कमजोर सहायक ट्रैक और औसत संगीत फिल्म की कमियों को बढ़ाते हैं। पढ़ें पूरा रिव्यू और जानें कैसी है फिल्म।

न बंदूक चली, न पड़ा थप्पड़: फिर भी सिनेमाघरों में क्यों चला 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' का जादू?

न बंदूक चली, न पड़ा थप्पड़: फिर भी सिनेमाघरों में क्यों चला 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' का जादू?अजय देवगन स्टारर 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। बिना हिंसा और खून-खराबे के यह क्राइम थ्रिलर फैमिली ड्रामा के दम पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। फ्रेंचाइज की लोकप्रियता, पुराने किरदारों से जुड़ाव, जयदीप अहलावत और प्रकाश राज की जोरदार एंट्री और अभिषेक पाठक के सधे हुए निर्देशन ने फिल्म को मास्टरपीस बना दिया। जानिए आखिर किन 5 मजबूत कारणों ने फिल्म को दर्शकों की पहली पसंद बना दिया है।

नाना पाटेकर की पत्नी कौन थीं? 1978 में हुई थी शादी, फिर क्यों अलग रहने लगे दोनों, जानिए अनकही कहानी

नाना पाटेकर की पत्नी कौन थीं? 1978 में हुई थी शादी, फिर क्यों अलग रहने लगे दोनों, जानिए अनकही कहानीनाना पाटेकर और नीलकांति पाटेकर की शादी 1978 में हुई थी। नीलकांति मराठी थिएटर से जुड़ी अभिनेत्री थीं और शुरुआती दौर में बैंक अधिकारी के तौर पर काम करती थीं। नाना ने माना था कि उनके संघर्ष के दिनों में पत्नी की आर्थिक मदद और भरोसे ने उन्हें अभिनय में करियर बनाने का मौका दिया। बाद में दोनों अलग रहने लगे, लेकिन तलाक नहीं लिया। नाना ने इसकी वजह समय के साथ पैदा हुए मतभेदों को बताया था।

रेखा की जिंदगी में अमिताभ सहित आए ये 6 पुरुष, पर क्यों नहीं मिला सच्चा प्यार?

रेखा की जिंदगी में अमिताभ सहित आए ये 6 पुरुष, पर क्यों नहीं मिला सच्चा प्यार?रेखा की जिंदगी जितनी ग्लैमरस दिखी, उतनी ही दर्द भरी रही। कभी नवीन निश्चल से लेकर अमिताभ बच्चन तक, हर रिश्ता उन्हें कुछ सिखा गया। रेखा को चाहने वाले कई थे, पर समझने वाला कोई नहीं। उनके जीवन के ये रिश्ते बतौर इंसान रेखा के दिल के दर्द और मजबूती की कहानी बयां करते हैं।

रेखा की जिंदगी के 25 अनसुने किस्से: जब 'अग्ली डकलिंग' कहकर उड़ाया गया मजाक, मजबूरी में बनीं बॉलीवुड की 'एवरग्रीन दीवा'

रेखा की जिंदगी के 25 अनसुने किस्से: जब 'अग्ली डकलिंग' कहकर उड़ाया गया मजाक, मजबूरी में बनीं बॉलीवुड की 'एवरग्रीन दीवा'बॉलीवुड की रहस्यमयी और दिलकश अदाकारा रेखा की जिंदगी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। आर्थिक तंगी के चलते बचपन में स्कूल छूटने से लेकर इंडस्ट्री में 'अग्ली डकलिंग' का ताना झेलने तक, उन्होंने हर संघर्ष को मात दी। अफेयर्स के किस्से, टूटी शादियां, अनूठे शौक और अपनी शर्तों पर खुद को एक स्टाइल आइकन के रूप में गढ़ने की दास्तान रेखा को सिनेमा की सबसे दिलचस्प पहेली बनाती है। जानिए उनकी जिंदगी के 25 अनसुने पहलू।