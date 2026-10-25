Bigg Boss 20: स्काउट ओपी की गर्लफ्रेंड काशवी ने लगाई लवप्रीत की क्लास, पूछा- कैसा चल रहा है मसाज पार्लर?

रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' के घर में रिश्तों के समीकरण और दांव-पेच रोजाना नया मोड़ ले रहे हैं। लेकिन इस बार घर के अंदर चल रही एक 'खास दोस्ती' ने बाहर की दुनिया में भी बवंडर खड़ा कर दिया है। गेमर और पॉपुलर क्रिएटर स्काउट ओपी और साथी कंटेस्टेंट लवप्रीत कौर गिल के बीच बढ़ती नजदीकियों को लेकर बवाल मच गया है।

इस पूरे ड्रामे के बीच स्काउट की रियल-लाइफ गर्लफ्रेंड और गेमिंग क्रिएटर काशवी हीरानंदानी ने शो के 'वीकेंड का वार' में एंट्री लेकर दोनों की जमकर क्लास लगाई है।

कैसा चल रहा है मसाज पार्लर?

अपकमिंग एपिसोड के सामने आए धमाकेदार प्रोमो में होस्ट रोहित शेट्टी ने ऐलान किया कि तन्मय (स्काउट) से मिलने के लिए कोई खास मेहमान आया है। जैसे ही काशवी स्टेज पर पहुंचीं, उनके तेवर सख्त नजर आए। उन्होंने स्काउट की तरफ देखते ही तंज कसते हुए पूछा, "मसाज पार्लर कैसा चल रहा है, तन्मय?"

इसके बाद काशवी ने लवप्रीत कौर गिल से सीधे सवाल किया, "क्या आप अपने घर के सगे या मुंहबोले भाइयों के साथ भी इसी तरह का बर्ताव करती हैं?" इस सवाल के जवाब में लवप्रीत ने अपना बचाव करते हुए कहा कि उनके मन में कोई गलत मंशा नहीं थी और दर्द में होने के कारण उन्हें स्काउट का मालिश करना सामान्य लगा।

बात यहीं खत्म नहीं हुई। काशवी ने उस तुलना को लेकर भी स्काउट की क्लास लगाई, जो उन्होंने घर के अंदर लवप्रीत और काशवी के बीच की थी। काशवी ने नाराजगी जताते हुए पूछा, "तुमने यह कैसे सोच लिया कि तुम मेरी तुलना उससे कर सकते हो?"

सफाई देते हुए स्काउट ने कहा कि वह सिर्फ इस बात का जिक्र कर रहे थे कि लव घर के भीतर उनका ध्यान रखती हैं। हालांकि, काशवी उनके इस तर्क से बिल्कुल भी सहमत नहीं दिखीं। उन्होंने दोटूक शब्दों में कहा, "कैसा टेक केयर? अगर तुम्हें घर वाला अहसास ही चाहिए था, तो तुम्हें घर पर ही रुकना चाहिए था। यह सब देखकर मुझे बेहद अजीब महसूस हो रहा है।"



आगे कड़ा रुख अपनाते हुए काशवी ने स्काउट को साफ चेतावनी दी: "अगर तुम्हारे अंदर एक प्रतिशत भी आत्मसम्मान बचा है, तो एक रेखा खींचो और उसे तुरंत कट-ऑफ करो।"

रोहित शेट्टी ने भी 'भाई-बहन' के रिश्ते पर उठाए थे सवाल

काशवी की इस सीधी भिड़ंत से ठीक एक दिन पहले 'वीकेंड का वार' पर स्पेशल होस्ट रोहित शेट्टी ने भी स्काउट और लवप्रीत के व्यवहार पर कड़ी आपत्ति जताई थी। रोहित ने लव से पूछा था कि स्काउट उनके क्या लगते हैं, जिस पर लव ने उन्हें 'भाई' बताया।

तभी रोहित शेट्टी ने ऑन-कैमरा दिख रही हरकतों को उजागर करते हुए कहा, "लव, जब स्काउट आपके पैर, हाथ और गर्दन दबाता है, तो टीवी पर यह बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता। आप उसे पीछे से दबाने को कहती हैं और वह आपकी पिंडलियां दबा रहा होता है—यह स्क्रीन पर गलत इम्प्रेशन दे रहा है।"

शो में आगे क्या बदलेगा?

शो की शुरुआत से ही स्काउट, लवप्रीत, आम्रपाली दुबे, यंग DSA और आसिफ खान एक ही ग्रुप का हिस्सा रहे हैं। धीरे-धीरे स्काउट, लव और यंग की बॉन्डिंग काफी मजबूत हो गई। हालांकि, दोनों ही अपने रिश्ते को हमेशा 'भाई-बहन' की तरह बताते आए हैं, लेकिन अब उनकी हरकतों ने दर्शकों और सोशल मीडिया यूजर्स को असहज कर दिया।