'पड़ोसी के बम से तेज फटना चाहिए अपना बम.' KBC के मंच पर अमिताभ बच्चन ने सुनाया बचपन का दिवाली किस्सा

क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति' के मंच पर एक बेहद दिलचस्प और हंसी-खुशी से भरा माहौल देखने को मिलने वाला है। टीवी के सबसे लोकप्रिय शो के इस दिवाली स्पेशल एपिसोड में भारतीय सिनेमा की भव्य फिल्म 'रामायण' की मुख्य स्टार कास्ट शिरकत कर रही है।

स्टेज पर महानायक अमिताभ बच्चन के साथ अभिनेता रणबीर कपूर, अभिनेत्री साईं पल्लवी और रवि दुबे नज़र आएंगे। फिल्म प्रमोशन के सिलसिले में शो में पहुंचे इन सितारों ने बिग बी के साथ खुलकर बातचीत की और त्योहार के रंगों में रंगते हुए बचपन की अनगिनत यादें ताजा कीं।

अमिताभ बच्चन की बचपन की दिवाली यादें

शो के दौरान बातचीत का सिलसिला जब दिवाली के जश्न की ओर बढ़ा, तो अभिनेता रणबीर कपूर ने उत्सुकता दिखाते हुए अमिताभ बच्चन से उनके बचपन की दिवाली से जुड़ा सवाल पूछा। रणबीर ने पूछा कि अपने शुरुआती दिनों में बिग बी दिवाली कैसे मनाया करते थे और उनकी सबसे खास याद क्या रही है।

इस सवाल का जवाब देते हुए अमिताभ बच्चन ने अपने ठेठ और मज़ेदार अंदाज़ में बचपन के पटाखे फोड़ने वाले दिनों को याद किया। बिग बी ने मुस्कुराते हुए कहा, "सर, दिवाली की केवल यही याद रहती थी कि अगर बगल वाले के यहां बम फटा है, तो हमारा बम उससे ज्यादा तेज होना चाहिए..."

अमिताभ बच्चन का यह देसी और सहज जवाब सुनते ही सेट पर मौजूद रणबीर कपूर, साईं पल्लवी और रवि दुबे अपनी हंसी नहीं रोक पाए। पड़ोसियों के साथ पटाखों की आवाज़ को लेकर होने वाली उस मासूम प्रतिस्पर्धा का यह किस्सा सुनकर दर्शक भी ठहाके लगाने पर मजबूर हो गए। इस पल ने शो के स्पेशल एपिसोड में एक बेहद हल्का-फुल्का और आत्मीय माहौल बना दिया।

दिवाली पर छोटे पर्दे पर सजेगी सितारों की महफिल

फैंस और दर्शकों के लिए यह दिवाली स्पेशल एपिसोड मनोरंजन से भरपूर होने वाला है। सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर यह खास एपिसोड 29 और 30 अक्टूबर को रात 9 बजे प्रसारित किया जाएगा। शो में न केवल सामान्य ज्ञान और गेम शो का रोमांच होगा, बल्कि महानायक और आज के दौर के बड़े कलाकारों के बीच की यह खास बॉन्डिंग दर्शकों का दिल जीतने के लिए पूरी तरह तैयार है।