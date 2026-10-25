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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Sunday, 25 October 2026 (17:05 IST)

‘गणेश: डस्ट टू स्टारडस्ट’ का पहला गाना ‘कर मेहनत’ इस दिन होगा रिलीज, सोनू निगम की आवाज जीत लेगी दिल

Ganesh Dust to Stardust
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Sun, 25 Oct 2026 (17:07 IST)
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फिल्म 'गणेश: डस्ट टू स्टारडस्ट' के ट्रेलर को मिल रहे सकारात्मक रिस्पॉन्स के बाद, मेकर्स अब फिल्म का पहला गाना ‘कर मेहनत’ 26 अक्टूबर को रिलीज के लिए तैयार हैं। मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प का जश्न मनाने वाला यह प्रेरणादायक गाना श्रोताओं को अपने सपनों को पूरा करने, चुनौतियों का सामना करने और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
 
सोनू निगम की आवाज में सजे इस गाने के बोल गणेश आचार्य ने लिखे हैं। ‘कर मेहनत’ महत्वाकांक्षा, संघर्ष और लगातार प्रयास करते रहने की ताकत को दर्शाता है। अपने प्रेरणादायक संदेश के जरिए यह गाना खुद पर विश्वास रखने और अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए लगातार मेहनत करने के महत्व को सामने लाता है। गाने का विषय उन सभी लोगों से जुड़ने की कोशिश करता है, जो मानते हैं कि जुनून, अनुशासन और दृढ़ संकल्प के दम पर सपनों को हकीकत में बदला जा सकता है।
 
फिलहाल फिल्म के ट्रेलर को मिल रहे सकारात्मक रिस्पॉन्स के बीच, ‘कर मेहनत’ की रिलीज से 'गणेश: डस्ट टू स्टारडस्ट' को लेकर दर्शकों का उत्साह और बढ़ने की उम्मीद है। संगीत और प्रेरणादायक संदेश का मेल यह गाना श्रोताओं को अपनी सीमाओं से आगे बढ़ने, चुनौतियों का डटकर सामना करने और अपने सपनों को कभी न छोड़ने का संदेश देता है।
 
डांस, ड्रामा, इमोशन और महत्वाकांक्षा के मेल के साथ 'गणेश: डस्ट टू स्टारडस्ट' एक दिलचस्प सिनेमाई अनुभव देने का वादा करती है, जो दृढ़ संकल्प, जुनून और अपने सपनों को पूरा करने के जज्बे का जश्न मनाती है। फिल्म का आगामी गाना दर्शकों को इसकी प्रेरणादायक कहानी की झलक देगा और मेहनत के दम पर सफलता हासिल करने की भावना को सामने लाएगा।
वी2एस प्रोडक्शन एंड एंटरटेनमेंट के बैनर तले प्रस्तुत 'गणेश: डस्ट टू स्टारडस्ट' की निर्माता सौंदर्या आचार्य हैं, जबकि गणेश आचार्य ने फिल्म का लेखन और निर्देशन किया है। फिल्म की पटकथा और संवाद दिगंगना सूर्यवंशी और गणेश आचार्य ने लिखे हैं। जुनैद कुमार ने फिल्म का संगीत और बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया है, जबकि समीर अंजान और गणेश आचार्य ने गीतों के बोल लिखे हैं। 
 
फिल्म का संगीत ज़ी म्यूजिक पर रिलीज किया जाएगा। सिनेमैटोग्राफी की जिम्मेदारी अजय पांडे ने संभाली है और राकेश राम ने फिल्म का संपादन किया है। प्रोडक्शन डिजाइन अमरीश यमन्नप्पा पटांगे और रेड अमाइज़ के दया वन्नियार ने संभाला है। फिल्म की कोरियोग्राफी गणेश आचार्य और उनकी टीम ने की है। 'गणेश: डस्ट टू स्टारडस्ट' 11 दिसंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
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