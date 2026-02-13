शुक्रवार, 13 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. avinash tiwary medha shankr ginny wedss sunny 2 release details
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शुक्रवार, 13 फ़रवरी 2026 (11:58 IST)

अविनाश तिवारी और मेधा शंकर के साथ लौट रही है 'गिन्नी वेड्स सन्नी 2', इस दिन रिलीज होगी फिल्म

Ginny Wedss Sunny 2
बॉलीवुड में शादियों का सीजन एक बार फिर बड़े पर्दे पर लौटने वाला है। नेटफ्लिक्स पर सुपरहिट रही 'गिन्नी वेड्स सन्नी' के बाद अब निर्माता इसके सीक्वल 'गिन्नी वेड्स सन्नी 2' के साथ तैयार हैं। हालांकि, इस बार दर्शकों को फिल्म में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। 
 
फिल्म में यामी गौतम और विक्रांत मैसी की जगह अब अविनाश तिवारी और '12th फेल' फेम मेधा शंकर मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। मेकर्स ने हाल ही में फिल्म का एक बेहद ही मजेदार और कलरफुल पोस्टर जारी किया है। इस पोस्टर में अविनाश तिवारी एक सख्त पहलवान के अवतार में नजर आ रहे हैं, वहीं मेधा शंकर एक बेफिक्र और बिंदास लड़की के रूप में उनके साथ दिखाई दे रही हैं। 
 
पोस्टर को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म में इन दोनों विपरीत स्वभाव वाले किरदारों के टकराने से जबरदस्त कॉमेडी और ड्रामा पैदा होने वाला है। मेकर्स ने कैप्शन में लिखा, 'गिन्नी और सन्नी वापस आ गए हैं। रिश्ता तय है, बस इस बार थोड़ा सा ट्विस्ट है।'
 
ज़ी स्टूडियोज और सौंदर्य प्रोडक्शन के बैनर तले बनी यह फिल्म 24 अप्रैल 2026 को बड़े पर्दे पर रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है। जहां पहली फिल्म सीधे ओटीटी पर आई थी, वहीं सीक्वल को थिएटर में रिलीज करने का फैसला इसके बढ़ते क्रेज को देखते हुए लिया गया है।
 
फिल्म का निर्देशन और लेखन प्रशांत झा ने किया है। फिल्म में लिलेट दुबे, सुधीर पांडे, गोविंद नामदेव, गोपी भल्ला और विश्वनाथ चटर्जी जैसे मंझे हुए कलाकार अपनी एक्टिंग से हंसी का तड़का लगाएंगे। फिल्म का थीम फिर से भारतीय शादियों के इर्द-गिर्द बुना गया है, जिसमें इमोशन्स और पागलपन का मिश्रण होने वाला है।
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
राम चरण और उपासना ने किया अपने जुड़वा बच्चों का नामकरण, जानें क्या है इनका आध्यात्मिक मतलब

विक्रम भट्ट और पत्नी श्वेतांबरी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, 30 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में मिली जमानत

विक्रम भट्ट और पत्नी श्वेतांबरी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, 30 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में मिली जमानतबॉलीवुड के मशहूर फिल्ममेकर विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट इन दिनों मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। दोनों धोखाधड़ी के एक केस में उदयपुर जेल में बंद हैं। राजस्थान पुलिस ने 30 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में दोनों को गिरफ्तार किया था। विक्रम और श्वेतांबरी भट्ट को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है।

'द केरल स्टोरी 2' में दिखेगी असली घटनाओं की झलक, विपुल शाह ने बताई फिल्म की तैयारी की पूरी कहानी

'द केरल स्टोरी 2' में दिखेगी असली घटनाओं की झलक, विपुल शाह ने बताई फिल्म की तैयारी की पूरी कहानी'द केरल स्टोरी 2: गोज़ बियॉन्ड' साल 2023 की ब्लॉकबस्टर फिल्म का आधिकारिक सीक्वल है। 6-7 महीनों की गहन रिसर्च, अदालती दस्तावेजों और असली पीड़ितों के बयानों पर आधारित यह फिल्म तीन युवतियों (सुरेखा, नेहा और दिव्या) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो धोखे और साजिशों के जाल में फंस जाती हैं।

राम चरण और उपासना ने किया अपने जुड़वा बच्चों का नामकरण, जानें क्या है इनका आध्यात्मिक मतलब

राम चरण और उपासना ने किया अपने जुड़वा बच्चों का नामकरण, जानें क्या है इनका आध्यात्मिक मतलबसाउथ सुपरस्टार राम चरण और उपासना कोनिडेला साल 2026 डबल खुशियां लेकर आया है। कपल 31 जनवरी को जुड़वां बच्चों के माता पिता बने हैं। राम चरण और उपासना एक बेटे और एक बेटी के पेरेंट्स बने। वहीं अब राम चरण ने अपने बच्चों के नाम का खुलासा कर दिया है।

अविनाश तिवारी और मेधा शंकर के साथ लौट रही है 'गिन्नी वेड्स सन्नी 2', इस दिन रिलीज होगी फिल्म

अविनाश तिवारी और मेधा शंकर के साथ लौट रही है 'गिन्नी वेड्स सन्नी 2', इस दिन रिलीज होगी फिल्मनेटफ्लिक्स पर सुपरहिट रही 'गिन्नी वेड्स सन्नी' के बाद अब निर्माता इसके सीक्वल 'गिन्नी वेड्स सन्नी 2' के साथ तैयार हैं। हालांकि, इस बार दर्शकों को फिल्म में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। फिल्म में अविनाश तिवारी और फेम मेधा शंकर मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे।

बी-ग्रेड फिल्मों से Uttaran तक: संघर्षों को मात देकर टीवी की ग्लैमर क्वीन बनीं रश्मि देसाई

बी-ग्रेड फिल्मों से Uttaran तक: संघर्षों को मात देकर टीवी की ग्लैमर क्वीन बनीं रश्मि देसाईटीवी की सबसे चहेती और बेबाक अभिनेत्री रश्मि देसाई 13 फरवरी को अपना जन्मदिन मना रही हैं। रश्मि का जीवन किसी प्रेरणादायक फिल्म की पटकथा जैसा है, जहां हर मोड़ पर चुनौतियां थीं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। रश्मि का जन्म एक मध्यमवर्गीय परिवार में हुआ था। उनकी मां एक सिंगल मदर थीं, जिन्होंने अकेले दम पर परिवार को पाला।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com