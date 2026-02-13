शुक्रवार, 13 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. ragini 3 announcement tamannaah bhatia junaid khan
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शुक्रवार, 13 फ़रवरी 2026 (10:57 IST)

पर्दे पर दिखेंगी तमन्ना भाटिया और जुनैद खान की जोड़ी, डसट नाइट हॉरर 'रागिनी 3' का हुआ ऐलान

Ragini 3
बालाजी मोशन पिक्चर्स ने आधिकारिक तौर पर 'रागिनी 3' का ऐलान कर दिया है, जो एक थ्रिलिंग डेट नाइट हॉरर फिल्म है और रोमांच, कॉमेडी और मज़ेदार पल देने का वादा करती है। फिल्म में लीड रोल में तमन्ना भाटिया और जुनैद खान दिखेंगे। फिल्म का निर्देशन शशांक घोष करेंगे।
 
‘रागिनी 3’ एक नए और रोमांचक चैप्टर की शुरुआत है, जिसमें एक शानदार टीम एक साथ आई है। शशांक घोष डायरेक्टर के तौर पर शामिल हैं, जबकि साहिर रजा अभी भी प्रोजेक्ट की क्रिएटिव ताकत बने हुए हैं। इस सहयोग से फिल्म का स्केल नई ऊँचाइयों तक पहुँच गया है और इसे इस जॉनर की सबसे प्रत्याशित फिल्मों में से एक बना दिया है। 
 
यह शशांक घोष और बालाजी मोशन पिक्चर्स की फिर से साथ आनाभी है, जिन्होंने पहले ‘वीरे दी वेडिंग’ और ‘फ्रेडी’ जैसी सफल फिल्मों पर साथ काम किया था। ऐसे में ‘रागिनी 3’ के साथ टीम का मकसद एक बोल्ड, फ्रेश और स्टाइलिश डेट नाइट हॉरर एक्सपीरियंस देना है।
 
तमन्ना भाटिया, जो अपनी अलग-अलग भूमिकाओं और स्क्रीन पर मजबूती के लिए जानी जाती हैं, लीड रोल में होंगी और कहानी में ग्लैमर, इंटेंसिटी और रोमांच जोड़ेंगी। फिल्म के लिए वह हमेशा ही सही चॉइस थीं। जुनैद खान उनके साथ जुड़ रहे हैं, जो अपने अलग और खास रोल्स के लिए पसंद किए जाते हैं। कहना गलत नहीं होगा कि यह जोड़ी स्क्रीन पर नया और मज़ेदार अनुभव देने वाली है।
 
एकता कपूर की बालाजी मोशन पिक्चर्स, जो बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड का हिस्सा है, द्वारा प्रोड्यूस की जा रही ‘रागिनी 3’ पहले ही जोरदार चर्चा में है। प्रोजेक्ट के बारे में और जानकारी अभी नहीं दी गई है, लेकिन इस डेट नाइट हॉरर को लेकर उत्सुकता लगातार बढ़ती जा रही है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

राजपाल यादव को नहीं मिली जमानत, कोर्ट ने लगाई फटकार, कहा- खुद अपनी मुश्किलें बढ़ाईं

राजपाल यादव को नहीं मिली जमानत, कोर्ट ने लगाई फटकार, कहा- खुद अपनी मुश्किलें बढ़ाईंअपनी शानदार कॉमेडी से करोड़ों चेहरों पर मुस्कान लाने वाले एक्टर राजपाल यादव इन दिनों मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। 9 करोड़ रुपए के कर्ज और चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव दिल्ली की तिहाड़ जेल में सलाखों के पीछे हैं। उनकी जमानत याचिका पर 12 फरवरी 2026 को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। हालांकि, राजपाल यादव को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली।

सलमान खान के जीजा आयुष शर्मा को भी मिली धमकी, लॉरेंस गैंग ने भेजा ईमेल

सलमान खान के जीजा आयुष शर्मा को भी मिली धमकी, लॉरेंस गैंग ने भेजा ईमेलमुंबई में एक बार फिर अंडरवर्ल्ड और गैंगस्टर्स का खौफ लौटता दिख रहा है। गैंगस्टर्स द्वारा कई सेलेब्स को धमकियां मिल रही है। सुपरस्टार सलमान खान के बाद अब उनके जीजा और अभिनेता आयुष शर्मा को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से जान से मारने की धमकी मिली है।

बॉलीवुड की असली 'क्वीन ऑफ हार्ट्स' हैं दीपिका पादुकोण, देखिए एक्‍ट्रेस का 'रेड रॉयल्टी' अंदाज

बॉलीवुड की असली 'क्वीन ऑफ हार्ट्स' हैं दीपिका पादुकोण, देखिए एक्‍ट्रेस का 'रेड रॉयल्टी' अंदाजजब लाल रंग में दमदार स्टेटमेंट देने की बात आती है, तो दीपिका पादुकोण का मुकाबला करना आसान नहीं। बीते कुछ वर्षों में अभिनेत्री ने लाल रंग को अपनी सिग्नेचर स्टाइल लैंग्वेज बना दिया है—कभी क्लासिक एलिगेंस, कभी हाई-फैशन ड्रामा, तो कभी मॉडर्न सेंसुअलिटी के साथ।

जगपति बाबू के जन्मदिन पर 'पेड्डी' टीम का खास संदेश, 'अप्पलासूरी' के किरदार को लेकर बढ़ाई एक्साइटमेंट

जगपति बाबू के जन्मदिन पर 'पेड्डी' टीम का खास संदेश, 'अप्पलासूरी' के किरदार को लेकर बढ़ाई एक्साइटमेंटपेड्डी के मेकर्स ने 'सालार' स्टार जगपति बाबू को उनके जन्मदिन पर खास अंदाज़ में शुभकामनाएं दीं। जगपति बाबू इस बहुप्रतीक्षित तेलुगु स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। फिल्म में राम चरण लीड रोल में हैं और इसका निर्देशन बुची बाबू सना कर रहे हैं। 2026 की मोस्ट अवेटेड रिलीज़ में से एक मानी जा रही इस फिल्म को लेकर पहले से ही काफी एक्साइटमेंट है।

बरबाद: औरतों की तबाही और वजूद का सवाल

बरबाद: औरतों की तबाही और वजूद का सवालदिल्ली के त्रिवेणी कला संगम में डॉ. सत्येंद्र तनेजा स्मृति फेस्टिवल की शुरुआत नाटक 'बरबाद' से हुई। यह नाटक अमेरिकी लेखिका लिन नॉटेज के पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त Ruined का रूपांतरण है, जिसे फैसल अल्काजी ने निर्देशित और सुशांत अग्रवाल ने रूपांतरित किया। फेस्टिवल की शुरुआत में मानसी तनेजा और अरविंद गौड़ ने डॉ. सत्येंद्र तनेजा को भावभीनी श्रद्धांजलि दी।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com