गुरुवार, 12 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. rishab shetty prasanth varma film jai hanuman launch hampi
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: गुरुवार, 12 फ़रवरी 2026 (13:47 IST)

हम्पी की ऐतिहासिक धरती पर होगा 'जय हनुमान' का भव्य आगाज, ऋषभ शेट्टी निभाएंगे भगवान हनुमान का किरदार!

Jai Hanuman
साउथ सिनेमा की सुपरहिट फिल्म 'हनु-मान' के बाद अब उसके सीक्वल 'जय हनुमान' को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। ब्लॉकबस्टर फिल्म 'हनु-मान' की अपार सफलता के बाद, निर्देशक प्रशांत वर्मा अपनी इस सुपरहीरो यूनिवर्स को अगले स्तर पर ले जाने के लिए तैयार हैं। वहीं अब 'जय हनुमान' को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। 
 
खबरों के अनुसार 'जय हनुमान' ग्रैंड लॉन्च 22 फरवरी, 2026 को कर्नाटक के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक शहर हम्पी में किया जाएगा। ‘जय हनुमान’ जैसी पौराणिक पृष्ठभूमि वाली फिल्म का लॉन्च यहां होना फैंस के लिए बेहद खास माना जा रहा है।
 
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हम्पी (अंजनाद्रि पहाड़ी) को भगवान हनुमान का जन्मस्थान माना जाता है। ऐसे में प्रशांत वर्मा ने अपनी फिल्म की शुरुआत के लिए इस पवित्र स्थान को चुनकर दर्शकों की उत्सुकता को दोगुना कर दिया है।
 
इस सीक्वल की सबसे बड़ी यूएसपी 'कांतारा' फेम अभिनेता ऋषभ शेट्टी हैं। ऋषभ इस फिल्म में मुख्य भूमिका यानी भगवान हनुमान का किरदार निभाते नजर आएंगे। खबरों के मुताबिक, ऋषभ ने इस रोल के लिए कड़ी तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि यह फिल्म उनके लिए सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि उनकी आस्था से जुड़ा एक अनुभव है।
 
डायरेक्टर प्रशांत वर्मा ने 'जय हनुमान' की स्क्रिप्ट और प्री-प्रोडक्शन का काम पूरा कर लिया है। बताया जा रहा है कि इस बार कहानी को और बड़े स्तर पर पेश किया जाएगा। VFX, एक्शन और विजुअल स्केल को पहले से ज्यादा भव्य बनाया जाएगा, ताकि दर्शकों को एक शानदार सिनेमाई अनुभव मिल सके।
 
'हनु-मान' ने दुनियाभर में 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर सबको चौंका दिया था। अब प्रशांत वर्मा अपने PVCU का विस्तार कर रहे हैं। प्रशंसकों के बीच इस बात को लेकर भी चर्चा है कि क्या यह फिल्म 'हनु-मान' के अंत से शुरू होगी, जहां भगवान हनुमान ने अधर्म के नाश का संकल्प लिया था। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

हम्पी की ऐतिहासिक धरती पर होगा 'जय हनुमान' का भव्य आगाज, ऋषभ शेट्टी निभाएंगे भगवान हनुमान का किरदार!

हम्पी की ऐतिहासिक धरती पर होगा 'जय हनुमान' का भव्य आगाज, ऋषभ शेट्टी निभाएंगे भगवान हनुमान का किरदार!साउथ सिनेमा की सुपरहिट फिल्म 'हनु-मान' के बाद अब उसके सीक्वल 'जय हनुमान' को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। ब्लॉकबस्टर फिल्म 'हनु-मान' की अपार सफलता के बाद, निर्देशक प्रशांत वर्मा अपनी इस सुपरहीरो यूनिवर्स को अगले स्तर पर ले जाने के लिए तैयार हैं। वहीं अब 'जय हनुमान' को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है।

एक्टिंग के साथ श्रीलीला ने पूरी की MBBS की पढ़ाई, 24 साल की उम्र में डॉक्टर बनीं साउथ की हसीना

एक्टिंग के साथ श्रीलीला ने पूरी की MBBS की पढ़ाई, 24 साल की उम्र में डॉक्टर बनीं साउथ की हसीनासाउथ फिल्मों की सनसेशन और डांसिंग क्वीन श्रीलीला ने एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया है, जो ग्लैमर की दुनिया में बहुत कम देखने को मिलता है। फिल्मों में अपनी अदाकारी से करोड़ों दिलों को जीतने वाली श्रीलीला अब आधिकारिक रूप से डॉक्टर बन गई हैं। श्रीलीला ने मुंबई की DY पाटिल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में उन्होंने अपनी MBBS की डिग्री प्राप्त की।

सेट पर 'क्यूट' बनने वाली एक्ट्रेसेज पर भड़कीं रत्ना पाठक शाह, आलिया भट्ट की जमकर की तारीफ

सेट पर 'क्यूट' बनने वाली एक्ट्रेसेज पर भड़कीं रत्ना पाठक शाह, आलिया भट्ट की जमकर की तारीफरत्ना पाठक शाह अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। वह कई बार इंडस्ट्री के बारे में खुलकर अपनी राय रख चुकी है। हाल ही में एक इंटरव्यू में रत्ना पाठक ने फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के तौर-तरीकों और नई पीढ़ी की अभिनेत्रियों पर खुलकर बात की है। रत्ना पाठक शाह ने जहां आलिया भट्ट की जमकर तारीफ की, वहीं बाकी अभिनेत्रियों को एक कड़वी नसीहत भी दे डाली।

हार्दिक पांड्या की एक्स वाइफ ने इंटरनेट पर मचाया धमाल, बिकिनी पहन दिखाई बोल्ड अदाएं

हार्दिक पांड्या की एक्स वाइफ ने इंटरनेट पर मचाया धमाल, बिकिनी पहन दिखाई बोल्ड अदाएंनताशा स्तांकोविक की नई बिकिनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। पूल साइड ग्लैमरस पोज, मिनिमल मेकअप और कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन ने फैंस को दीवाना बना दिया है। मल्टीकलर बिकिनी में उनका बोल्ड अवतार इंटरनेट पर ट्रेंड कर रहा है।

क्या प्रियंका चोपड़ा-निक जोनस का रिश्ता सिर्फ एक PR स्टंट था? एक्ट्रेस ने हेटर्स को दिया करारा जवाब

क्या प्रियंका चोपड़ा-निक जोनस का रिश्ता सिर्फ एक PR स्टंट था? एक्ट्रेस ने हेटर्स को दिया करारा जवाबबॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपनी पहचान बना चुकी प्रियंका चोपड़ा और अमेरिकी सिंगर निक जोनस की शादी को 8 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी इस कपल को लेकर इंटरनेट पर तरह-तरह की बातें होती हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में प्रियंका ने उन लोगों को करारा जवाब दिया है जो उनके रिश्ते को सिर्फ एक 'PR स्टंट' मानते रहे हैं।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com