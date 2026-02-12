गुरुवार, 12 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. priyanka chopra responds to nick jonas marriage divorce rumors
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: गुरुवार, 12 फ़रवरी 2026 (11:24 IST)

क्या प्रियंका चोपड़ा-निक जोनस का रिश्ता सिर्फ एक PR स्टंट था? एक्ट्रेस ने हेटर्स को दिया करारा जवाब

Priyanka Chopra Nick Jonas Marriage
बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपनी पहचान बना चुकी प्रियंका चोपड़ा और अमेरिकी सिंगर निक जोनस की शादी को 8 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी इस कपल को लेकर इंटरनेट पर तरह-तरह की बातें होती हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में प्रियंका ने उन लोगों को करारा जवाब दिया है जो उनके रिश्ते को सिर्फ एक 'PR स्टंट' मानते रहे हैं।
 
वैराइटी इंडिया को दिए इंटरव्यू में प्रियंका ने बताया कि शुरुआत में जब लोग उनके और निक के रिश्ते पर सवाल उठाते थे, तो उन्हें बहुत बुरा लगता था। उन्होंने कहा, मैं नहीं जानती कि हमारे बारे में ऐसा क्या था जो लोगों को पसंद नहीं आया। शायद हमारी संस्कृति अलग थी, देश अलग थे, धर्म अलग था या फिर उम्र का फासला। 
 
प्रियंका और निक के बीच 10 साल का अंतर है, जिसे लेकर अक्सर ट्रोलर्स उन्हें निशाना बनाते हैं। प्रियंका ने उन लोगों पर निशाना साधा जो लगातार उनके अलग होने की भविष्यवाणियां करते रहते हैं। उन्होंने कहा, हमें साथ रहते हुए 8 साल हो गए हैं। अगर लोग अब भी हमारा रिश्ता टूटने का इंतजार करना चाहते हैं, तो यह उनकी पसंद है। मैंने अब इसके बारे में सोचना छोड़ दिया है।
 
प्रियंका ने यह भी स्वीकार किया कि निक की सादगी देखकर उन्हें भी शुरुआत में लगा था कि यह सब 'दिखावा' हो सकता है, लेकिन वक्त के साथ निक की ईमानदारी ने उनका दिल जीत लिया। प्रियंका और निक ने साल 2018 में जोधपुर के उम्मेद भवन पैलेस में शाही अंदाज में शादी की थी। यह शादी हिंदू और क्रिश्चियन दोनों रीति-रिवाजों से हुई थी। 
 
प्रियंका और निक ने 2022 में सरोगेसी के जरिए बेटी मालती मैरी का स्वागत किया। आज यह परिवार एक खुशहाल जीवन बिता रहा है। प्रियंका जल्द ही फिल्म 'वाराणसी' से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में वापसी कर रही हैं। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

खलनायकी की दुनिया के बेताज बादशाह थे प्राण, हीरो से ज्यादा मिलती थी फीस

खलनायकी की दुनिया के बेताज बादशाह थे प्राण, हीरो से ज्यादा मिलती थी फीसभारतीय सिनेमा के इतिहास में कई सितारे आए और गए, लेकिन एक नाम ऐसा है जिसने पर्दे पर 'बुराई' को एक नई परिभाषा दी। हम बात कर रहे हैं प्राण कृष्ण सिकंद की, जिन्हें दुनिया केवल 'प्राण' के नाम से जानती है। 12 फरवरी 1920 को दिल्ली में जन्मे प्राण ने करीब चार दशकों तक बॉलीवुड पर राज किया।

रेड साड़ी में दिशा पाटनी का किलर लुक, तस्वीरें देख फैंस हुए दीवाने

रेड साड़ी में दिशा पाटनी का किलर लुक, तस्वीरें देख फैंस हुए दीवानेबॉलीवुड की सबसे फिट और ग्लैमरस एक्ट्रेसेस में शुमार दिशा पाटनी अपनी तस्वीरों से इंटरनेट परत तहलका मचाती रहती हैं। एक बार फिर दिशा अपनी लेटेस्ट तस्वीरों को लेकर सुर्खियों में हैं। इस बार उन्होंने ट्रेडिशनल साड़ी को इतना बोल्ड और स्टाइलिश टच दिया है कि उनके लुक की जमकर चर्चा हो रही है।

टॉक्सिक से किंग तक: 2026 में ये फिल्में हॉरर, एक्शन और फोकलोर को लाएंगी एक साथ

टॉक्सिक से किंग तक: 2026 में ये फिल्में हॉरर, एक्शन और फोकलोर को लाएंगी एक साथ2026 भारतीय सिनेमा के लिए एक जबरदस्त साल बनने वाला है। इस साल फिल्ममेकर अलग-अलग शैलियों की कहानियों को बड़े परदे पर पेश करने वाले हैं, जिनमें डार्क एक्शन एडवेंचर, पीरियड ड्रामा, लोककथाओं पर आधारित फिल्में और हॉरर-कॉमेडी शामिल हैं।

म्यूजिकल ड्रामा 'बैंडवाले' का दिल को छू लेने वाला ट्रेलर रिलीज, इस दिन प्राइम वीडियो पर होगा सीरीज का प्रीमियर

म्यूजिकल ड्रामा 'बैंडवाले' का दिल को छू लेने वाला ट्रेलर रिलीज, इस दिन प्राइम वीडियो पर होगा सीरीज का प्रीमियरप्राइम वीडियो ने अपनी आगामी म्यूजिकल ड्रामेडी सीरीज “बैंडवाले” का दिल छू लेने वाला ट्रेलर लॉन्च कर दिया है। यह प्राइम ओरिजिनल सीरीज अंकुर तिवारी और स्वानंद किरकिरे द्वारा लिखी और तैयार की गई है, जबकि निर्देशन अक्षत वर्मा और अंकुर तिवारी ने किया है। सीरीज का निर्माण ओएमएल एंटरटेनमेंट कर रहा है।

मॉडर्न रिलेशनशिप्स को लेकर सिद्धांत चतुर्वेदी बोले- जेन जी प्यार को लेकर कन्फ्यूज नहीं

मॉडर्न रिलेशनशिप्स को लेकर सिद्धांत चतुर्वेदी बोले- जेन जी प्यार को लेकर कन्फ्यूज नहींमॉडर्न रिलेशनशिप्स को लेकर चल रही बहस के बीच अभिनेता सिद्धांत चतुर्वेदी ने खुलकर अपनी राय रखी है। उनका मानना है कि जेन जी प्यार में कन्फ्यूज नहीं है। साथ ही यह किसी जेनेरेशन का मुद्दा नही है, बल्कि इवोल्यूशन है। सिद्धांत के अनुसार सोशल मीडिया के दौर ने रोमांस के मायने और उसकी अभिव्यक्ति दोनों को बदल दिया है।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com