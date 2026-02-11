बुधवार, 11 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. Siddhant Chaturvedi talk about modern relationships Zen G not confused about love
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: बुधवार, 11 फ़रवरी 2026 (15:22 IST)

मॉडर्न रिलेशनशिप्स को लेकर सिद्धांत चतुर्वेदी बोले- जेन जी प्यार को लेकर कन्फ्यूज नहीं

Siddhant Chaturvedi
मॉडर्न रिलेशनशिप्स को लेकर चल रही बहस के बीच अभिनेता सिद्धांत चतुर्वेदी ने खुलकर अपनी राय रखी है। उनका मानना है कि जेन जी प्यार में कन्फ्यूज नहीं है। साथ ही यह किसी जेनेरेशन का मुद्दा नही है, बल्कि इवोल्यूशन है। सिद्धांत के अनुसार सोशल मीडिया के दौर ने रोमांस के मायने और उसकी अभिव्यक्ति दोनों को बदल दिया है। जो चीज़ें लोगों को भ्रम लगती हैं, दरअसल वह प्यार को समझने और जताने के नए तरीके हैं।
 
सिद्धांत कहते हैं, आज हम सोशल मीडिया के युग में जी रहे हैं, और इसने प्यार के काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है। सिद्धांत के मुताबिक अब भावनाएं रियल टाइम में सामने आती हैं, लेकिन स्क्रीन के ज़रिए।
 
पुराने समय को याद करते हुए सिद्धांत कहते हैं, हमारे समय में भी कन्फ्यूज़न था, लेकिन बिल्कुल अलग स्तर पर। सोशल मीडिया नहीं था, इसलिए हमें अक्सर पता ही नहीं चलता था कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है। सालों बीत जाते थे और हम उनकी भावनाओं से अनजान रहते थे।
 
उन्होंने मुस्कुराते हुए याद किया, हम स्कूल के बाहर खड़े होकर उसकी सिर्फ एक झलक पाने का इंतज़ार करते थे। बस यह उम्मीद रहती थी कि एक बार नजर मिल जाए। नज़र मिल गई तो क्या उसने हमें देखा या नहीं? अगर वो आगे बढ़ गई है तो क्या पलटकर देखेगी? ये छोटे-छोटे पल हमारे लिए सब कुछ होते थे।
 
आज की डेटिंग कल्चर पर बात करते हुए उन्होंने यह भी कहा, अब तो प्यार भी सोशल मीडिया से काफी प्रभावित है। लोग जानबूझकर ऐसी स्टोरी डालते हैं, जिनमें वही गाना होता है जो सामने वाले को पसंद है, और फिर इंतज़ार करते हैं कि उसने देखा या लाइक किया या नहीं। आज की डेटिंग में इतने सारे टर्म्स हैं, घोस्टिंग, ब्रेडक्रंबिंग और न जाने क्या-क्या कि आधा समय तो हमें इनके मतलब ही समझ नहीं आते।
 
दिलचस्प बात यह है कि सिद्धांत के ये विचार ऐसे समय में सामने आए हैं, जब वह अपनी आगामी रोमांटिक फिल्म ‘दो दीवाने सहर में’ की रिलीज़ की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें वह मृणाल ठाकुर के साथ नजर आएंगे। फिलहाल फिल्म का इंतजार कर रहे दर्शकों के लिए सिद्धांत का नजरिया एक बात साफ करता है कि प्यार उलझा नहीं है, बस वक्त के साथ बदल गया है।
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

अनिल कपूर की एक्शन ड्रामा फिल्म सूबेदार का धमाकेदार टीजर रिलीज, इस दिन प्राइम वीडियो पर होगा प्रीमियर

अनिल कपूर की एक्शन ड्रामा फिल्म सूबेदार का धमाकेदार टीजर रिलीज, इस दिन प्राइम वीडियो पर होगा प्रीमियरअनिल कपूर और राधिका मदान स्टारर फिल्म 'सूबेदार' का वर्ल्ड प्रीमियर 5 मार्च को प्राइम वीडियो पर होने जा रहा है। सुरेश त्रिवेणी के निर्देशन में बनी यह फिल्म एक रिटायर्ड फौजी की जज्बाती और एक्शन से भरपूर कहानी है।

'धुरंधर' एक्ट्रेस आयशा खान ने की रणवीर सिंह की तारीफ, बोलीं- उन्हें पर्दे पर देखना बेहद खूबसूरत अनुभव...

'धुरंधर' एक्ट्रेस आयशा खान ने की रणवीर सिंह की तारीफ, बोलीं- उन्हें पर्दे पर देखना बेहद खूबसूरत अनुभव...रणवीर सिंह को लंबे समय से अपनी पीढ़ी के बेहतरीन अभिनेताओं में गिना जाता है, और उनकी तारीफ सिर्फ दर्शक ही नहीं, बल्कि उनके सह-कलाकार और इंडस्ट्री के लोग भी खुलकर करते हैं। उनकी जबरदस्त एनर्जी, ईमानदारी और हर किरदार में पूरी तरह ढल जाने की काबिलियत उन्हें सबसे अलग बनाती है।

OTT के देसी सुपरस्टार्स, मोहित रैना से क्रांति प्रकाश झा तक, जिनका 'रफ-एंड-टफ' देख फैंस हुए दीवाने

OTT के देसी सुपरस्टार्स, मोहित रैना से क्रांति प्रकाश झा तक, जिनका 'रफ-एंड-टफ' देख फैंस हुए दीवानेभारतीय OTT ने एक नए तरह के हीरो को जन्म दिया है — कच्चा, जड़ों से जुड़ा और बेझिझक रग्ड। चमक-दमक वाले पारंपरिक हीरो की जगह अब ऐसे किरदारों ने ले ली है जो धूल, हिंसा, सत्ता संघर्ष और जीवित रहने की जद्दोजहद से बने हैं। पूर्वांचल की बेकाबू गलियों से लेकर अपराध से भरे कस्बों और निर्दयी अंडरवर्ल्ड तक, इन अभिनेताओं ने सिर्फ किरदार नहीं निभाए, बल्कि उन्हें जिया है।

ठंडे बस्ते में गई तमन्ना भाटिया की 'रागिनी MMS 3', इस वजह से एकता कपूर ने निर्देशक को दिखाया बाहर का रास्ता!

ठंडे बस्ते में गई तमन्ना भाटिया की 'रागिनी MMS 3', इस वजह से एकता कपूर ने निर्देशक को दिखाया बाहर का रास्ता!बॉलीवुड की फेमस हॉरर-थ्रिलर फ्रेंचाइजी 'रागिनी MMS' एक बार फिर चर्चा में है। फैंस काफी समय से इस फिल्म के सीक्वल 'रागिनी MMS 3' का इंतजार कर रहे हैं। अब 'रागिनी MMS 3' को लेकर एक निराशाजनक खबर सामने आई है। खबरों के अनुसार तमन्ना भाटिया की मुख्य भूमिका वाली फिल्म 'रागिनी MMS 3' को फिलहाल अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया है।

करण जौहर की रोस्टिंग करना कैरी मिनाटी को पड़ा महंगा, कोर्ट ने सुनाया यह फैसला

करण जौहर की रोस्टिंग करना कैरी मिनाटी को पड़ा महंगा, कोर्ट ने सुनाया यह फैसलाइंटरनेट की दुनिया में 'रोस्टिंग' के बेताज बादशाह कहे जाने वाले अजय नागर उर्फ कैरी मिनाटी कानूनी पंचड़े में फंस गए हैं। बॉलीवुड फिल्म निर्माता और धर्मा प्रोडक्शंस के सीईओ अपूर्व मेहता ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस पूरे विवाद की शुरुआत कैरी मिनाटी के एक वीडियो से हुई, जिसमें उन्होंने करण जौहर और उनके मशहूर सेलिब्रिटी टॉक शो 'कॉफी विद करण' का मजाक उड़ाया था।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com