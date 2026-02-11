बुधवार, 11 फ़रवरी 2026
Written By WD Entertainment Desk
बुधवार, 11 फ़रवरी 2026 (11:49 IST)

45 साल की श्वेता तिवारी ने ऑलिव ग्रीन ड्रेस में बिखेरा हुस्न का जलवा, तस्वीरें देख फैंस हुए बेहाल

Shweta Tiwari
अगर उम्र महज एक नंबर है, तो श्वेता तिवारी इसकी सबसे बड़ी मिसाल हैं। 45 साल की श्वेता तिवारी अपनी हॉट एंड ग्लैमरस तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। हाल ही में श्वेता ने अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है, जिसे देखकर अंदाजा लगाना मुश्‍किल है ‍कि वह दो बच्चों की मां हैं। 
 
इन तस्वीरों में श्‍वेता तिवारी ऑलिव ग्रीन कलर का को-ऑर्ड सेट पहने दिख रही हैं। मल्टी-लेयर्ड रफल स्कर्ट उनके लुक को एक्स्ट्रा वॉल्यूम और ड्रामा दे रही है। यह ड्रेस न केवल उनके टोंड फिगर को फ्लॉन्ट कर रही है, बल्कि उनके ग्रेस को भी बढ़ा रही है। 
 
मिनिमल मेकअप और स्ट्रेट ओपन बालों के साथ श्वेता ने अपना लुक कम्प्लीट किया है। श्वेता की आंखों में एक अलग चमक और मुस्कुराहट में वो 'वॉव फैक्टर' है जो किसी को भी पलकें झपकने नहीं देता। 
 
तस्वीरों में श्वेता कभी सोफे पर रिलैक्स्ड मोड में बैठी दिख रही हैं, तो कभी अपनी ड्रेस के रफल्स के साथ खेलते हुए किलर पोज़ दे रही हैं। उनके पोज़ इतने नेचुरल और अपीलिंग हैं कि फैंस कमेंट सेक्शन में उन्हें 'नेशनल क्रश' तक बुला रहे हैं।
 
श्वेता तिवारी ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत साल 1999 में की थी, लेकिन उन्हें असली पहचान एकता कपूर के सुपरहिट शो 'कसौटी जिंदगी की' में 'प्रेरणा शर्मा' के किरदार से मिली। वह कई रियलिटी शोज और फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। 
करण जौहर की रोस्टिंग करना कैरी मिनाटी को पड़ा महंगा, कोर्ट ने सुनाया यह फैसलाइंटरनेट की दुनिया में 'रोस्टिंग' के बेताज बादशाह कहे जाने वाले अजय नागर उर्फ कैरी मिनाटी कानूनी पंचड़े में फंस गए हैं। बॉलीवुड फिल्म निर्माता और धर्मा प्रोडक्शंस के सीईओ अपूर्व मेहता ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस पूरे विवाद की शुरुआत कैरी मिनाटी के एक वीडियो से हुई, जिसमें उन्होंने करण जौहर और उनके मशहूर सेलिब्रिटी टॉक शो 'कॉफी विद करण' का मजाक उड़ाया था।

45 साल की श्वेता तिवारी ने ऑलिव ग्रीन ड्रेस में बिखेरा हुस्न का जलवा, तस्वीरें देख फैंस हुए बेहाल"श्वेता तिवारी ने अपने लेटेस्ट फोटोशूट से इंटरनेट पर आग लगा दी है! ऑलिव ग्रीन रफल ड्रेस में एक्ट्रेस का बोल्ड और ग्लैमरस अंदाज देख फैंस दंग हैं। उनकी फिटनेस और ग्लैमरस अंदाज को देख फैंस उन्हें 'एजलेस ब्यूटी' कह रहे हैं। मिनिमल मेकअप और स्ट्रेट ओपन बालों के साथ श्वेता ने अपना लुक कम्प्लीट किया है।

