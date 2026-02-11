बुधवार, 11 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. tamannaah bhatia starrer ragini mms 3 postponed director exit
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: बुधवार, 11 फ़रवरी 2026 (12:40 IST)

ठंडे बस्ते में गई तमन्ना भाटिया की 'रागिनी MMS 3', इस वजह से एकता कपूर ने निर्देशक को दिखाया बाहर का रास्ता!

Ragini MMS 3
बॉलीवुड की फेमस हॉरर-थ्रिलर फ्रेंचाइजी 'रागिनी MMS' एक बार फिर चर्चा में है। फैंस काफी समय से इस फिल्म के सीक्वल 'रागिनी MMS 3' का इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म में एकता कपूर ने तमन्ना भाटिया को कास्ट किया है। लेकिन अब 'रागिनी MMS 3' को लेकर एक निराशाजनक खबर सामने आई है। 
 
खबरों के अनुसार तमन्ना भाटिया की मुख्य भूमिका वाली फिल्म 'रागिनी MMS 3' को फिलहाल अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया है। फिल्म के रुकने की सबसे बड़ी वजह इसके निर्देशक साहिर रज़ा का प्रोजेक्ट से बाहर होना बताया जा रहा है। साहिर रज़ा, जो इससे पहले 'द मैरिड वुमन' और 'इलीगल' जैसी वेब सीरीज का निर्देशन कर चुके हैं।
 
वैरायटी इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार साहिर फिलहाल एक नेटफ्लिक्स सीरीज के शो-रनर के रूप में काम कर रहे हैं। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के नए नियमों के अनुसार, शो-रनर का हर दिन सेट पर मौजूद रहना अनिवार्य है। इसी 'शेड्यूलिंग क्लैश' की वजह से वे एकता कपूर की फिल्म को समय नहीं दे पा रहे थे, जिसके बाद उन्हें प्रोजेक्ट से हटा दिया गया है।
 
'रागिनी MMS' फ्रेंचाइजी अपनी बोल्डनेस और इरोटिक कंटेंट के लिए जानी जाती रही है। हालांकि, 'रागिनी MMS 3' को लेकर चर्चा है कि निर्माता एकता कपूर इस बार फिल्म के जॉनर में बदलाव करने जा रही हैं। फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर काफी समय से बहस चल रही है कि क्या यह पिछली फिल्मों की तरह बोल्ड होगी?
 
भले ही 'रागिनी MMS 3' पर ब्रेक लग गया हो, लेकिन तमन्ना के पास बड़े प्रोजेक्ट्स की कमी नहीं है। वह जल्द ही सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ Vvan में नजर आएंगी। इसके अलावा वह वी शांताराम की बायोपिक में भी दिखेंगी। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

करण जौहर की रोस्टिंग करना कैरी मिनाटी को पड़ा महंगा, कोर्ट ने सुनाया यह फैसला

करण जौहर की रोस्टिंग करना कैरी मिनाटी को पड़ा महंगा, कोर्ट ने सुनाया यह फैसलाइंटरनेट की दुनिया में 'रोस्टिंग' के बेताज बादशाह कहे जाने वाले अजय नागर उर्फ कैरी मिनाटी कानूनी पंचड़े में फंस गए हैं। बॉलीवुड फिल्म निर्माता और धर्मा प्रोडक्शंस के सीईओ अपूर्व मेहता ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस पूरे विवाद की शुरुआत कैरी मिनाटी के एक वीडियो से हुई, जिसमें उन्होंने करण जौहर और उनके मशहूर सेलिब्रिटी टॉक शो 'कॉफी विद करण' का मजाक उड़ाया था।

45 साल की श्वेता तिवारी ने ऑलिव ग्रीन ड्रेस में बिखेरा हुस्न का जलवा, तस्वीरें देख फैंस हुए बेहाल

45 साल की श्वेता तिवारी ने ऑलिव ग्रीन ड्रेस में बिखेरा हुस्न का जलवा, तस्वीरें देख फैंस हुए बेहाल"श्वेता तिवारी ने अपने लेटेस्ट फोटोशूट से इंटरनेट पर आग लगा दी है! ऑलिव ग्रीन रफल ड्रेस में एक्ट्रेस का बोल्ड और ग्लैमरस अंदाज देख फैंस दंग हैं। उनकी फिटनेस और ग्लैमरस अंदाज को देख फैंस उन्हें 'एजलेस ब्यूटी' कह रहे हैं। मिनिमल मेकअप और स्ट्रेट ओपन बालों के साथ श्वेता ने अपना लुक कम्प्लीट किया है।

कभी 'किताबी कीड़ा' थीं शर्लिन चोपड़ा, प्लेबॉय के लिए न्यूड फोटोशूट करवाकर मचा दिया था तहलका

कभी 'किताबी कीड़ा' थीं शर्लिन चोपड़ा, प्लेबॉय के लिए न्यूड फोटोशूट करवाकर मचा दिया था तहलकाबॉलीवुड की विवादित और बेबाक एक्ट्रेस में शुमार शर्लिन चोपड़ा 11 फरवरी को अपना जन्मदिन मना रही हैं। अपनी अदाओं और तीखे बयानों से इंटरनेट का पारा बढ़ाने वाली शर्लिन भले ही बड़े पर्दे पर सुपरहिट फिल्में न दे पाई हों, लेकिन 'सुर्खियों' में कैसे बने रहना है, यह उन्हें बखूबी आता है।

रोहित शेट्टी के बाद अब रणवीर सिंह को लॉरेंस गैंग की धमकी, करोड़ों की डिमांड, बढ़ाई गई एक्टर की सुरक्षा

रोहित शेट्टी के बाद अब रणवीर सिंह को लॉरेंस गैंग की धमकी, करोड़ों की डिमांड, बढ़ाई गई एक्टर की सुरक्षाबॉलीवुड पर इन दिनों गैंगस्टर का साया मंडरा रहा है। कई सेलेब्स को एक के बाद एक धमकियां मिल रही है। हाल ही में रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग के बाद अब एक्टर रणवीर सिंह लॉरेंस गैंग के निशाने पर आ गए हैं। जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर रणवीर सिंह को जान से मारने की धमकी दी गई है।

यशराज का कॉल, पिता की आंखें और स्टारडम का डर: ‘सैयारा’ फेम अनीत पड्डा की कहानी दिल छू लेगी

यशराज का कॉल, पिता की आंखें और स्टारडम का डर: ‘सैयारा’ फेम अनीत पड्डा की कहानी दिल छू लेगी‘सैयारा’ से रातों-रात पहचान पाने वाली अनीत पड्डा ने Femina के January-February 2026 अंक में स्टारडम की चमक और उसके पीछे छिपे दबाव पर खुलकर बात की है। यशराज का पहला कॉल, पिता की प्रतिक्रिया, अहान पांडे संग बॉन्ड और आगे रोल चुनने की सोच—सब बेहद भावुक अंदाज में सामने आया।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com