बुधवार, 11 फ़रवरी 2026
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: बुधवार, 11 फ़रवरी 2026 (10:54 IST)

रोहित शेट्टी के बाद अब रणवीर सिंह को लॉरेंस गैंग की धमकी, करोड़ों की डिमांड, बढ़ाई गई एक्टर की सुरक्षा

Ranveer Singh threatened
बॉलीवुड पर इन दिनों गैंगस्टर का साया मंडरा रहा है। कई सेलेब्स को एक के बाद एक धमकियां मिल रही है। हाल ही में रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग के बाद अब एक्टर रणवीर सिंह लॉरेंस गैंग के निशाने पर आ गए हैं। जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर रणवीर सिंह को जान से मारने की धमकी दी गई है। 
 
खबरों के अनुसार, रणवीर सिंह को एक अज्ञात नंबर से व्हाट्सएप पर 'वॉइस नोट' मिला है। इस मैसेज में खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताते हुए अभिनेता से 10 करोड़ रुपये की मांग की गई है। धमकी मिलने के तुरंत बाद रणवीर सिंह ने मुंबई पुलिस को इसकी सूचना दी। 
 
सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, दक्षिण मुंबई स्थित रणवीर सिंह के निवास के बाहर पुलिस का पहरा सख्त कर दिया गया है। खबरों के अनुसार धमकीभरा वॉइस नोट मिलने के बाद रणवीर और दीपिका ने अपने घरकी सुरक्षा ‍के लिए 6 हथियारबंध सिक्योरिटी वालों को भी तैनात किया है। 
 
लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से कई सेलेब्स को धमकियां मिली हैं या उनपर हमले हुए हैं। सलमान खान लंबे समय से लॉरेंस गैंग की हिट लिस्ट में हैं। उनके घर 'गैलेक्सी' पर फायरिंग भी हो चुकी है। स्टैंड-अप कॉमेडियन मुन्नवर को भी जान से मारने की धमकी मिल चुकी है।
 
हाल ही में रोहित शेट्टी के जुहू स्थित घर पर फायरिंग हुई, जिसकी जिम्मेदारी बिश्नोई गैंग के शुभम लोनकर ने ली। पंजाबी सिंगर गिप्पी ग्रेवाल के कनाडा स्थित घर पर भी हमला हुआ था। वहीं एपी ढिल्लों के घर के बाहर भी बिश्नोई गैंग द्वारा फायरिंग की जिम्मेदारी ली गई थी।
 
बता दें कि रणवीर सिंह इस समय अपने करियर के सबसे बेहतरीन दौर में हैं। उन्होंने साल 2010 में फिल्म 'बैंड बाजा बारात' से धमाकेदार शुरुआत की थी। उनकी हालिया रिलीज फिल्म 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़े है। रणवीर जल्द ही 'धुरंधर 2' में नजर आने वाले हैं। 
